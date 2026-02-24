GST कटौती का बड़ा असर! ट्रकों की बिक्री में 27% की रिकॉर्ड उछाल, FY26 में 7–9% ग्रोथ का अनुमान

2026 की शुरुआत ने CV इंडस्ट्री को नई रफ्तार दी है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले महीनों में ट्रक और बस सेगमेंट में और मजबूती देखने को मिल सकती है। जनवरी 2026 में कमर्शियल व्हीकल (CV) होलसेल वॉल्यूम में 27% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं।

भारत की कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ने साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। जनवरी महीने में ट्रकों और हल्के कमर्शियल वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 में कमर्शियल व्हीकल (CV) होलसेल वॉल्यूम में 27% की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं आखिर इस तेजी की वजह क्या है और आगे क्या संकेत मिल रहे हैं।

जनवरी 2026 में 27% की मजबूत छलांग

जनवरी 2026 में भारत में कुल 99,544 यूनिट कमर्शियल वाहनों की होलसेल हुई। यह आंकड़ा दिसंबर 2025 के 97,682 यूनिट्स से 1.9% ज्यादा है, यानी न सिर्फ सालाना, बल्कि महीने-दर-महीने में भी ग्रोथ देखने को मिली है।

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण GST दर में कटौती रहा। 22 सितंबर 2025 से कमर्शियल वाहनों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया था। इससे ट्रकों और अन्य CV की कीमतों में कमी आई और फ्लीट ऑपरेटर्स को राहत मिली।

खरीदारी के फैसले तेज हुए

रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के बाद से इंडस्ट्री में वॉल्यूम मोमेंटम बेहतर हुआ है। मीडियम और हेवी ट्रकों की डिमांड बढ़ी, मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल (M&HCV) सेगमेंट में रिटेल बिक्री जनवरी में 15.4% YoY बढ़ी। वहीं, महीने-दर-महीने इसमें 22.1% की तेज बढ़त दर्ज हुई। FY26 के पहले 10 महीनों में इस सेगमेंट में 6.3% की ग्रोथ रही है, जो बताता है कि डिमांड लगातार मजबूत हो रही है।

लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) भी पीछे नहीं

LCV सेगमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जनवरी में LCV रिटेल वॉल्यूम 14.9% YoY बढ़ा। FY26 के पहले 10 महीनों में इस सेगमेंट में 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। छोटे ट्रक और डिलीवरी वैन की डिमांड बढ़ने से यह सेगमेंट लगातार मजबूत बना हुआ है।

आगे क्या है अनुमान?

रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में होलसेल वॉल्यूम 7–9% की मध्यम वृद्धि दर्ज कर सकता है। FY27 में यह वृद्धि 4–6% रहने की संभावना है। सेगमेंट के हिसाब से अनुमान है कि M&HCV ट्रक की 7–9% ग्रोथ, LCV ट्रक की 9–11% ग्रोथ और बस सेगमेंट की 8–10% ग्रोथ होगी।

क्या संकेत मिलते हैं?