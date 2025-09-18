Indian car sales in August 2025 decline by 7.5pc, check Manufacturer-wise sales details भारत में घटी कार बिक्री! मारुति से लेकर महिंद्रा तक सबकी हालत पस्त, सिर्फ ये 3 कंपनियां दिखा पाईं दम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Indian car sales in August 2025 decline by 7.5pc, check Manufacturer-wise sales details

भारत में घटी कार बिक्री! मारुति से लेकर महिंद्रा तक सबकी हालत पस्त, सिर्फ ये 3 कंपनियां दिखा पाईं दम

अगस्त 2025 में भारतीय कार बिक्री में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2025 में मारुति, हुंडई, टाटा से लेकर महिंद्रा तक की हालत पस्त नजर आई। टॉप कार निर्माताओं में केवल 3 ऐसी कंपनियां थीं, जिन्होंने ग्रोथ हासिल की है। आइए डिटेल जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
भारत में घटी कार बिक्री! मारुति से लेकर महिंद्रा तक सबकी हालत पस्त, सिर्फ ये 3 कंपनियां दिखा पाईं दम

अगस्त 2025 के कार बिक्री आंकड़े सामने आ गए हैं और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए खास उत्साहजनक नहीं रहे। कुल मिलाकर कार सेल्स में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों ने नई गाड़ियों की खरीद टाल दी। एक्सपर्ट का मानना है कि GST रेट में कटौती की खबर और आगामी त्योहारों का सीजन इसकी बड़ी वजह है। ग्राहकों ने सोचा कि अगर थोड़ा इंतजार किया जाए, तो कार सस्ती मिल सकती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी रोक दी।

ये भी पढ़ें:GST नहीं बल्कि डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कंपनियां की बिक्री रिपोर्ट

मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, होंडा, फॉक्सवैगन, निसान, सिट्रोएन और जीप – इन सभी की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, रेनो की बिक्री स्थिर रही, न बढ़ी न घटी।टोयोटा ने मामूली बढ़त हासिल की। इसके अलावा स्कोडा और MG मोटर कंपनियों के लिए अगस्त का महीना बेहतर रहा और इन्होंने ग्रोथ दर्ज की। आइए नीचे दिए गए चार्ट पर नजर डालते हैं।

भारत की टॉप कार निर्माता कंपनियों की बिक्री रिपोर्ट

कंपनीअगस्त 2025 की बिक्रीअगस्त 2024 की बिक्रीअंतर (यूनिट)अंतर (%)
मारुति1,31,2781,43,075-11,797-8.2%
हुंडई44,00149,525-5,524-11.2%
टाटा41,00144,142-3,141-7.1%
महिंद्रा39,39943,277-3,878-9.0%
टोयोटा29,30228,5897132.5%
किआ19,60822,523-2,915-12.9%
MG6,5784,5712,00743.9%
स्कोडा4,9712,7722,19979.3%
होंडा3,8505,326-1,476-27.7%
रेनो3,0153,018-3-0.1%
फॉक्सवैगन2,7193,577-858-24.0%
निसान1,3842,263-879-38.8%
सिट्रोएन4031275-872-68.4%
जीप210340-130-38.2%
टोटल3,27,7193,54,273-26,554-7.5%

मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, होंडा, फॉक्सवैगन, निसान, सिट्रोएन और जीप की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई। रेनो की बिक्री स्थिर रही, जबकि टोयोटा में मामूली वृद्धि देखी गई। स्कोडा और एमजी के लिए ये आंकड़े अनुकूल रहे। बिक्री में गिरावट का एक प्रमुख कारण जीएसटी दरों में कमी की खबरें, ग्राहकों द्वारा अपनी खरीदारी में देरी और आगामी त्योहारी सीजन का इंतजार माना जा रहा है।

माह-दर-माह प्रदर्शन

महीने-दर-महीने की बिक्री तुलना करने पर पता चलता है कि हुंडई और टोयोटा दोनों की सेल्स लगभग स्थिर रहीं। वहीं, टाटा और रेनो ने पिछले महीने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। बाकी लगभग सभी कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज हुई। आइए नीचे चार्ट पर नजर डालते हैं।

कंपनीअगस्त 2025 की बिक्रीजुलाई 2025 की बिक्रीअंतर (यूनिट)अंतर (%)
मारुति1,31,2781,37,776-6,498-4.7%
हुंडई44,00143,973280.1%
टाटा41,00139,5211,4803.7%
महिंद्रा39,39949,871-10,472-21.0%
टोयोटा29,30229,1591430.5%
किआ19,60822,135-2,527-11.4%
MG6,5786,678-100-1.5%
स्कोडा4,9715,554-583-10.5%
होंडा3,8504,050-200-4.9%
रेनो3,0152,57544017.1%
फॉक्सवैगन2,7193,212-493-15.3%
निसान1,3841,420-36-2.5%
सिट्रोएन403494-91-18.4%
जीप210251-41-16.3%
टोटल3,27,7193,46,669-18,950-5.5%

अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किल भरा महीना रहा। हालांकि, जीएसटी कटौती के बाद त्योहारी सीजन और नई लॉन्चिंग से आने वाले महीनों में बिक्री दोबारा रफ्तार पकड़ सकती है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।