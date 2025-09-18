भारत में घटी कार बिक्री! मारुति से लेकर महिंद्रा तक सबकी हालत पस्त, सिर्फ ये 3 कंपनियां दिखा पाईं दम
अगस्त 2025 में भारतीय कार बिक्री में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2025 में मारुति, हुंडई, टाटा से लेकर महिंद्रा तक की हालत पस्त नजर आई। टॉप कार निर्माताओं में केवल 3 ऐसी कंपनियां थीं, जिन्होंने ग्रोथ हासिल की है। आइए डिटेल जानते हैं।
अगस्त 2025 के कार बिक्री आंकड़े सामने आ गए हैं और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए खास उत्साहजनक नहीं रहे। कुल मिलाकर कार सेल्स में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों ने नई गाड़ियों की खरीद टाल दी। एक्सपर्ट का मानना है कि GST रेट में कटौती की खबर और आगामी त्योहारों का सीजन इसकी बड़ी वजह है। ग्राहकों ने सोचा कि अगर थोड़ा इंतजार किया जाए, तो कार सस्ती मिल सकती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी रोक दी।
कंपनियां की बिक्री रिपोर्ट
मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, होंडा, फॉक्सवैगन, निसान, सिट्रोएन और जीप – इन सभी की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, रेनो की बिक्री स्थिर रही, न बढ़ी न घटी।टोयोटा ने मामूली बढ़त हासिल की। इसके अलावा स्कोडा और MG मोटर कंपनियों के लिए अगस्त का महीना बेहतर रहा और इन्होंने ग्रोथ दर्ज की। आइए नीचे दिए गए चार्ट पर नजर डालते हैं।
भारत की टॉप कार निर्माता कंपनियों की बिक्री रिपोर्ट
|कंपनी
|अगस्त 2025 की बिक्री
|अगस्त 2024 की बिक्री
|अंतर (यूनिट)
|अंतर (%)
|मारुति
|1,31,278
|1,43,075
|-11,797
|-8.2%
|हुंडई
|44,001
|49,525
|-5,524
|-11.2%
|टाटा
|41,001
|44,142
|-3,141
|-7.1%
|महिंद्रा
|39,399
|43,277
|-3,878
|-9.0%
|टोयोटा
|29,302
|28,589
|713
|2.5%
|किआ
|19,608
|22,523
|-2,915
|-12.9%
|MG
|6,578
|4,571
|2,007
|43.9%
|स्कोडा
|4,971
|2,772
|2,199
|79.3%
|होंडा
|3,850
|5,326
|-1,476
|-27.7%
|रेनो
|3,015
|3,018
|-3
|-0.1%
|फॉक्सवैगन
|2,719
|3,577
|-858
|-24.0%
|निसान
|1,384
|2,263
|-879
|-38.8%
|सिट्रोएन
|403
|1275
|-872
|-68.4%
|जीप
|210
|340
|-130
|-38.2%
|टोटल
|3,27,719
|3,54,273
|-26,554
|-7.5%
मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, होंडा, फॉक्सवैगन, निसान, सिट्रोएन और जीप की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई। रेनो की बिक्री स्थिर रही, जबकि टोयोटा में मामूली वृद्धि देखी गई। स्कोडा और एमजी के लिए ये आंकड़े अनुकूल रहे। बिक्री में गिरावट का एक प्रमुख कारण जीएसटी दरों में कमी की खबरें, ग्राहकों द्वारा अपनी खरीदारी में देरी और आगामी त्योहारी सीजन का इंतजार माना जा रहा है।
माह-दर-माह प्रदर्शन
महीने-दर-महीने की बिक्री तुलना करने पर पता चलता है कि हुंडई और टोयोटा दोनों की सेल्स लगभग स्थिर रहीं। वहीं, टाटा और रेनो ने पिछले महीने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। बाकी लगभग सभी कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज हुई। आइए नीचे चार्ट पर नजर डालते हैं।
|कंपनी
|अगस्त 2025 की बिक्री
|जुलाई 2025 की बिक्री
|अंतर (यूनिट)
|अंतर (%)
|मारुति
|1,31,278
|1,37,776
|-6,498
|-4.7%
|हुंडई
|44,001
|43,973
|28
|0.1%
|टाटा
|41,001
|39,521
|1,480
|3.7%
|महिंद्रा
|39,399
|49,871
|-10,472
|-21.0%
|टोयोटा
|29,302
|29,159
|143
|0.5%
|किआ
|19,608
|22,135
|-2,527
|-11.4%
|MG
|6,578
|6,678
|-100
|-1.5%
|स्कोडा
|4,971
|5,554
|-583
|-10.5%
|होंडा
|3,850
|4,050
|-200
|-4.9%
|रेनो
|3,015
|2,575
|440
|17.1%
|फॉक्सवैगन
|2,719
|3,212
|-493
|-15.3%
|निसान
|1,384
|1,420
|-36
|-2.5%
|सिट्रोएन
|403
|494
|-91
|-18.4%
|जीप
|210
|251
|-41
|-16.3%
|टोटल
|3,27,719
|3,46,669
|-18,950
|-5.5%
अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किल भरा महीना रहा। हालांकि, जीएसटी कटौती के बाद त्योहारी सीजन और नई लॉन्चिंग से आने वाले महीनों में बिक्री दोबारा रफ्तार पकड़ सकती है।
