पेट्रोल-डीजल की महंगाई से तंग आकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ा भारतीय बिजनेस, जानिए पूरी कहानी
कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। ईंधन की इन बढ़ती कीमतों की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है।
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकारों का कहना है कि ईंधन की इन बढ़ती कीमतों की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर कमर्शियल, फ्लीट मोबिलिटी और डिलीवरी के काम में लगी गाड़ियां बहुत तेजी से डीजल-पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। पिछले महज दस दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बिजनेस पर भारी आर्थिक दबाव आ गया है।
ईवी रजिस्ट्रेशन 16 लाख यूनिट्स के पार
ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 16 लाख यूनिट्स के पार पहुंच चुका है। ईटी की एक खब के अनुसार, यह लगातार दूसरा महीना है जब वैश्विक स्तर पर ईवी की मांग में इतनी बड़ी बढ़त देखी गई है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि अब लोग केवल पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी और आर्थिक फायदे के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीद रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए अब डीजल और पेट्रोल की अस्थिर कीमतें एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW CE-04
₹ 15.25 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.7 लाख
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल को किराए पर देने वाली कंपनी Drivn की को-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर अल्पना जैन का कहना है कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने बिजनेस के सामने बड़ी अनिश्चितता खड़ी कर दी है। कंपनियां अब इस बात पर माथापच्ची कर रही हैं कि वे कितनी जल्दी अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल लें ताकि उनका काम भी न रुके और खर्च भी बच जाए। उन्होंने बताया कि 'ईवी लीजिंग' इसमें सबसे ज्यादा मदद कर रही है। इसमें कंपनियों को एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं फंसाना पड़ता, गाड़ी के मालिकाना हक का कोई झंझट नहीं होता और न ही बाद में गाड़ी बेचने का कोई रिस्क रहता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शानदार ग्रोथ
दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यह ग्रोथ एक अलग ही रूप में दिख रही है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में टैक्स छूट खत्म होने के बाद ईवी रजिस्ट्रेशन में 28 पर्सेंट की भारी गिरावट आई है। वहीं, चीन में भी सरकारी इंसेंटिव खत्म होने के बाद इसमें 8 पर्सेंट की कमी देखी गई। लेकिन इसके उलट भारत का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। भारत में सरकार की नीतियां, लगातार महंगे होते डीजल के दाम और B2B सेगमेंट यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच होने वाली ट्रांसपोर्टेशन में लागत घटाने की तगड़ी भूख ने ईवी मार्केट को जबरदस्त बूस्ट दिया है।
लगातार बढ़ रहा चीनी ब्रांड्स
'मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज' के को-फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मुकेश गुप्ता ने भी इस बात पर जोर दिया कि मिडिल ईस्ट के हालातों ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यूरोप जैसे बाजारों में भी अब कुल बिकने वाली ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों में चीनी ब्रांड्स की हिस्सेदारी बढ़कर 22 पर्सेंट हो गई है। मुकेश गुप्ता का कहना है कि इस वैश्विक बदलाव से भारतीय बैटरी निर्माताओं के लिए एक बड़ा मौका खुला है। भारत में फ्लीट चलाने वाले ऑपरेटर्स अब बाहर से इंपोर्ट की गई बैटरियों के बजाय देश में ही बनीं और लोकल सपोर्ट देने वाली सर्टिफाइड बैटरियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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