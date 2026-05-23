पेट्रोल-डीजल की महंगाई से तंग आकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ा भारतीय बिजनेस, जानिए पूरी कहानी

कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। ईंधन की इन बढ़ती कीमतों की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है।

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकारों का कहना है कि ईंधन की इन बढ़ती कीमतों की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर कमर्शियल, फ्लीट मोबिलिटी और डिलीवरी के काम में लगी गाड़ियां बहुत तेजी से डीजल-पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। पिछले महज दस दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बिजनेस पर भारी आर्थिक दबाव आ गया है।

ईवी रजिस्ट्रेशन 16 लाख यूनिट्स के पार ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 16 लाख यूनिट्स के पार पहुंच चुका है। ईटी की एक खब के अनुसार, यह लगातार दूसरा महीना है जब वैश्विक स्तर पर ईवी की मांग में इतनी बड़ी बढ़त देखी गई है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि अब लोग केवल पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी और आर्थिक फायदे के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीद रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए अब डीजल और पेट्रोल की अस्थिर कीमतें एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को किराए पर देने वाली कंपनी Drivn की को-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर अल्पना जैन का कहना है कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने बिजनेस के सामने बड़ी अनिश्चितता खड़ी कर दी है। कंपनियां अब इस बात पर माथापच्ची कर रही हैं कि वे कितनी जल्दी अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल लें ताकि उनका काम भी न रुके और खर्च भी बच जाए। उन्होंने बताया कि 'ईवी लीजिंग' इसमें सबसे ज्यादा मदद कर रही है। इसमें कंपनियों को एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं फंसाना पड़ता, गाड़ी के मालिकाना हक का कोई झंझट नहीं होता और न ही बाद में गाड़ी बेचने का कोई रिस्क रहता है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शानदार ग्रोथ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यह ग्रोथ एक अलग ही रूप में दिख रही है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में टैक्स छूट खत्म होने के बाद ईवी रजिस्ट्रेशन में 28 पर्सेंट की भारी गिरावट आई है। वहीं, चीन में भी सरकारी इंसेंटिव खत्म होने के बाद इसमें 8 पर्सेंट की कमी देखी गई। लेकिन इसके उलट भारत का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। भारत में सरकार की नीतियां, लगातार महंगे होते डीजल के दाम और B2B सेगमेंट यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच होने वाली ट्रांसपोर्टेशन में लागत घटाने की तगड़ी भूख ने ईवी मार्केट को जबरदस्त बूस्ट दिया है।