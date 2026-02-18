Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

FY27 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार होगी थोड़ी धीमी! ICRA ने जताया 3–6% ग्रोथ का अनुमान

Feb 18, 2026 12:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

FY27 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है। FY27 में ICRA ने 3–6% ग्रोथ का अनुमान जताया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

FY27 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार होगी थोड़ी धीमी! ICRA ने जताया 3–6% ग्रोथ का अनुमान

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले कुछ महीनों में शानदार रिकवरी दिखाई है, लेकिन अब ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी सामान्य होने वाली है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारतीय ऑटो उद्योग की कुल थोक बिक्री (wholesale volumes) में 3% से 6% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric S1 Air

Ola Electric S1 Air

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS iQube

TVS iQube

₹ 1.11 - 1.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 87,878 - 95,465

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.62 - 2.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्यों धीमी होगी ग्रोथ?

FY26 के दूसरे हिस्से में ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त उछाल देखा था। इसके पीछे GST रेट कट का फायदा, ग्रामीण मांग में सुधार, बेहतर फाइनेंसिंग माहौल और पेंडिंग डिमांड (Pent-up demand) जैसे कारण थे। लेकिन, अब बिक्री का बेस काफी ऊपर चला गया है, इसलिए FY27 में आउटसाइज्ड ग्रोथ की संभावना कम मानी जा रही है।

पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट

FY26 में अनुमानित ग्रोथ 5–7% है और FY27 में संभावित ग्रोथ 4–6% रहने की संभावना है। SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड मजबूत बनी हुई है। साथ ही CNG, हाइब्रिड और EV जैसे वैकल्पिक पावरट्रेन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ग्राहकों की बदलती पसंद और नए मॉडल लॉन्च इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं।

टू-व्हीलर सेगमेंट

टू-व्हीलर सेगमेंट में FY26 में अनुमानित ग्रोथ 6–9% रही। वहीं, FY27 में संभावित ग्रोथ 3–5% रही। ग्रामीण आय में सुधार और आसान लोन उपलब्धता से इस सेगमेंट को फायदा मिला है। हालांकि, एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल की डिमांड अभी भी कीमतों की वजह से दबाव में है। इसके विपरीत, प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर सेगमेंट में तेज रिकवरी देखी गई है, यानी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जारी है।

कॉमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट

कॉमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में FY26 में अनुमानित ग्रोथ 7–9% रही। वहीं, FY27 में संभावित ग्रोथ 4–6% रही। लाइट कमर्शियल व्हीकल और बस सेगमेंट बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेषकर राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) की रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते बस सेगमेंट में 7–9% तक की बढ़त संभव है। हालांकि, ट्रक सेगमेंट में नियमों के कारण बढ़ी कीमतें ग्रोथ को सीमित कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

EV बनेगा बड़ा गेमचेंजर

ICRA का मानना है कि मिड-टर्म में वाहन विद्युतीकरण (Electrification) सबसे बड़ा ट्रेंड रहेगा। EV की हिस्सेदारी धीरे-धीरे हर सेगमेंट में बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी में सुधार और ग्राहकों की पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;