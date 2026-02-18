FY27 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार होगी थोड़ी धीमी! ICRA ने जताया 3–6% ग्रोथ का अनुमान
FY27 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है। FY27 में ICRA ने 3–6% ग्रोथ का अनुमान जताया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले कुछ महीनों में शानदार रिकवरी दिखाई है, लेकिन अब ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी सामान्य होने वाली है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारतीय ऑटो उद्योग की कुल थोक बिक्री (wholesale volumes) में 3% से 6% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्यों धीमी होगी ग्रोथ?
FY26 के दूसरे हिस्से में ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त उछाल देखा था। इसके पीछे GST रेट कट का फायदा, ग्रामीण मांग में सुधार, बेहतर फाइनेंसिंग माहौल और पेंडिंग डिमांड (Pent-up demand) जैसे कारण थे। लेकिन, अब बिक्री का बेस काफी ऊपर चला गया है, इसलिए FY27 में आउटसाइज्ड ग्रोथ की संभावना कम मानी जा रही है।
पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट
FY26 में अनुमानित ग्रोथ 5–7% है और FY27 में संभावित ग्रोथ 4–6% रहने की संभावना है। SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड मजबूत बनी हुई है। साथ ही CNG, हाइब्रिड और EV जैसे वैकल्पिक पावरट्रेन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ग्राहकों की बदलती पसंद और नए मॉडल लॉन्च इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं।
टू-व्हीलर सेगमेंट
टू-व्हीलर सेगमेंट में FY26 में अनुमानित ग्रोथ 6–9% रही। वहीं, FY27 में संभावित ग्रोथ 3–5% रही। ग्रामीण आय में सुधार और आसान लोन उपलब्धता से इस सेगमेंट को फायदा मिला है। हालांकि, एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल की डिमांड अभी भी कीमतों की वजह से दबाव में है। इसके विपरीत, प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर सेगमेंट में तेज रिकवरी देखी गई है, यानी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जारी है।
कॉमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट
कॉमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में FY26 में अनुमानित ग्रोथ 7–9% रही। वहीं, FY27 में संभावित ग्रोथ 4–6% रही। लाइट कमर्शियल व्हीकल और बस सेगमेंट बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेषकर राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) की रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते बस सेगमेंट में 7–9% तक की बढ़त संभव है। हालांकि, ट्रक सेगमेंट में नियमों के कारण बढ़ी कीमतें ग्रोथ को सीमित कर सकती हैं।
EV बनेगा बड़ा गेमचेंजर
ICRA का मानना है कि मिड-टर्म में वाहन विद्युतीकरण (Electrification) सबसे बड़ा ट्रेंड रहेगा। EV की हिस्सेदारी धीरे-धीरे हर सेगमेंट में बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी में सुधार और ग्राहकों की पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
