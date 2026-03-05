Hindustan Hindi News
ब्राजील में जलवा बिखेरेगी ये इंडियन ई-कार, कीमत जानकर चौंक जाएंगे; वोल्वो EX30 से होगी सीधी टक्कर

Mar 05, 2026 04:58 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में बनी सुजुकी ई-विटारा (Suzuki eVitara) की ब्राजील में एंट्री हो गई है। इसकी कीमत ₹48 लाख के करीब है। ये एसयूवी इस मार्केट में वोल्वो EX30 को सीधी टक्कर देगी।

ब्राजील में जलवा बिखेरेगी ये इंडियन ई-कार, कीमत जानकर चौंक जाएंगे; वोल्वो EX30 से होगी सीधी टक्कर

भारत में तैयार हुई इलेक्ट्रिक SUV सुजुकी ई-विटारा (Suzuki eVitara) अब ब्राजील के बाजार में लॉन्च हो गई है। वहां इसकी कीमत R$ 2,69,990 (करीब ₹48 लाख) रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह SUV ब्राजील में Volvo EX30 और BYD Yuan Pro जैसी इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर दे रही है। हालांकि, इसकी कीमत EX30 के एंट्री-लेवल वैरिएंट (R$ 2,39,950) से ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

जिम्नी (Jimny) की जगह लेगी ई-विटारा

ब्राजील में पहले बिकने वाली सुजुकी जिम्नी (Suzuki Jimny) को सख्त एमिशन नियमों के कारण पिछले साल बंद कर दिया गया था। अब ई-विटारा (eVitara) वहां जिम्नी (Jimny) की अप्रत्यक्ष रिप्लेसमेंट मानी जा रही है। सुजुकी (Suzuki) की योजना है कि ई-विटारा (eVitara) को 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च

ये भी पढ़ें:मारुति की इस ईवी की लूट मची, डिमांड ऐसी कि 5 लाख कारों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा

किया जाए। फिलहाल यह जापान, यूके और कई यूरोपीय देशों समेत करीब 29 देशों में भेजी जा रही है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के अलावा चिली, पेरू और कोलंबिया में भी इसकी एंट्री हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की 4 सस्ती कारों पर आया ₹42500 का डिस्काउंट, लिस्ट में वैगनआर भी शामिल

साइज और डिजाइन – दमदार रोड प्रेजेंस

ब्राजील-स्पेक ई-विटारा (eVitara) लगभग भारत वाले मॉडल जैसी ही है। इसकी लंबाई 4,275mm और चौड़ाई 1,800 mm है। वहीं, इसकी ऊंचाई 1,635 mm का है। इसका व्हीलबेस 2,700 mm और 310 लीटर का बूट स्पेस है। इसके एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें NEXtré 3-पॉइंट मैट्रिक्स LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 18-इंच अलॉय व्हील, ड्यूल-टोन पेंट ऑप्शन, स्क्वेयर व्हील आर्च और टेलगेट पर मैट्रिक्स टेललैंप मिलता है।

इसका इंटीरियर भी फुल-लोडेड है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, Infinity प्रीमियम ऑडियो (Harman), वायरलेस एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto) और ऐप्पल कारप्ले (Apple CarPlay), वायरलेस चार्जर, फिक्स्ड ग्लास सनरूफ मिलते हैं।

सेफ्टी में भी जबरदस्त

सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, 360° कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ADAS फीचर्स (लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आदि), बैटरी, पावर और रेंज देखने को मिलती है।

ब्राजील में ई-विटारा (eVitara) सिर्फ टॉप वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 61 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसके साथ डुअल मोटर सेटअप (AllGrip-e AWD) दिया गया है। इसका फ्रंट मोटर 174 hp की पावर और रियर मोटर 65 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये 7.4 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी रेंज 293 किमी. तक है।

चार्जिंग टाइमिंग

150 kW DC फास्ट चार्जर से इसको10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। वहीं, 7 kW AC चार्जर से इसको 10% से 100% करने में लगभग 9 घंटे लगते हैं। AllGrip-e सिस्टम में Auto और Trail मोड मिलते हैं, जिससे खराब रास्तों, कीचड़ या बर्फ पर बेहतर ग्रिप मिलती है।

क्या भारत में भी इतनी महंगी होगी?

ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राजील में टैक्स स्ट्रक्चर और इंपोर्ट ड्यूटी अलग है, इसलिए वहां कीमत ज्यादा है। भारत में बनी होने के कारण उम्मीद है कि भारतीय बाजार में इसकी कीमत काफी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की 4 सस्ती कारों पर आया ₹42500 का डिस्काउंट, लिस्ट में वैगनआर भी शामिल

भारत में बनी सुजुकी ई-विटारा (Suzuki eVitara) अब ग्लोबल EV रेस में उतर चुकी है। ब्राजील में ₹48 लाख की कीमत के साथ यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में मजबूत चुनौती पेश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ई-विटारा (eVitara) भारत में भी EV मार्केट को हिला पाएगी?

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
