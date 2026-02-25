सेफ्टी में लोहालाट निकली ये SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; लॉन्च से पहले ही मचाया धमाल

भारत आने वाली जेटूर टी2 (Jetour T2) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस एसयूवी ने लॉन्च से पहले ही धमाल मचा दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में SUV सेगमेंट लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब इसी रेस में एक नई दमदार SUV जेटूर T2 (Jetour T2) प्लग-इन हाइब्रिड एंट्री करने वाली है। खास बात ये है कि लॉन्च से पहले ही इस SUV ने सेफ्टी के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एशियन NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries- ASEAN NCAP) क्रैश टेस्ट में जेटूर T2 (Jetour T2) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के लिए यह SUV और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

JSW और Chery की साझेदारी से भारत में एंट्री हाल ही में JSW ग्रुप ने घोषणा की थी कि वह एक स्वतंत्र ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में भारतीय बाजार में कदम रखेगा। इसके लिए कंपनी ने चीन की ऑटो ब्रांड Chery के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत सबसे पहले जो मॉडल भारत आ सकता है, वह जेटूर T2 (Jetour T2) है। हालांकि, भारत में इसका नाम और ब्रांडिंग अलग हो सकती है।

क्रैश टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

जेटूर T2 (Jetour T2) को एशियन NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries) द्वारा कई सख्त सुरक्षा परीक्षणों से गुजारा गया। टेस्ट में आगे की सीट पर दो एडल्ट डमी और पीछे की सीट पर चाइल्ड सीट के साथ दो बच्चों की डमी रखी गई थीं।

फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट (64 km/h)

SUV को 64 किमी/घंटा की रफ्तार से डिफॉर्मेबल बैरियर से टकराया गया। इससे आगे का ग्रिल, फेंडर और दाहिना पहिया क्षतिग्रस्त हुआ और बोनट को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग समय पर खुल गए। टक्कर के बाद भी गाड़ी की संरचना (structure) स्थिर दिखी।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट

स्थिर खड़ी SUV में साइड से बैरियर टकराया गया। कर्टेन एयरबैग्स सही समय पर खुले और चाइल्ड सीट्स सुरक्षित रहीं। साइड बॉडी पैनल्स ने झटका अच्छी तरह सोख लिया।

ADAS टेस्ट

जेटूर T2 (Jetour T2) को एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेस्ट से भी गुजारा गया, जहां SUV ने सभी बाधाओं के सामने समय रहते खुद को रोक लिया। इन सभी टेस्ट्स में कुल 86.50 पॉइंट्स हासिल कर SUV ने 5-स्टार रेटिंग अपने नाम की।

डिजाइन में दिखती है डिफेंडर जैसी झलक

जेटूर T2 (Jetour T2) का डिजाइन काफी बॉक्सी और दमदार है, जो काफी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है। साइज की बात करें तो यह SUV टाटा सफारी से भी बड़ी बताई जा रही है, यानी रोड प्रेजेंस के मामले में यह SUV काफी प्रभावशाली होगी।

हाइब्रिड पावर और 100KM तक इलेक्ट्रिक रेंज

जेटूर T2 (Jetour T2) को भारत में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) अवतार में लाया जाएगा। इसके संभावित पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। इसमें लगा बड़ा बैटरी पैक लगभग 100 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है। इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV AWD और FWD दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। भारत में कौन-सा वर्जन आएगा, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र में होगी असेंबली

जेटूर T2 (Jetour T2) को CKD (Completely Knocked Down) यूनिट के रूप में भारत लाया जाएगा और महाराष्ट्र में बनने वाले JSW के नए प्लांट में इसकी असेंबली की जाएगी। कंपनी ने डीलर्स को भी आमंत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है।

क्या भारत NCAP में भी होगी सफल?

एशियन NCAP में इसे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, उम्मीद है कि भारत में लॉन्च के बाद यह SUV Bharat NCAP में भी मजबूत प्रदर्शन कर सकती है।

क्यों खास है Jetour T2?

जेटूर T2 (Jetour T2) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग। दमदार और प्रीमियम बॉक्सी डिजाइन मिलता है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। ये 100KM तक की इलेक्ट्रिक रेंज भी दे रही है।

SUV सेगमेंट में एंट्री