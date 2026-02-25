Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सेफ्टी में लोहालाट निकली ये SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; लॉन्च से पहले ही मचाया धमाल

Feb 25, 2026 10:58 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत आने वाली जेटूर टी2 (Jetour T2) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस एसयूवी ने लॉन्च से पहले ही धमाल मचा दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सेफ्टी में लोहालाट निकली ये SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; लॉन्च से पहले ही मचाया धमाल

भारत में SUV सेगमेंट लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब इसी रेस में एक नई दमदार SUV जेटूर T2 (Jetour T2) प्लग-इन हाइब्रिड एंट्री करने वाली है। खास बात ये है कि लॉन्च से पहले ही इस SUV ने सेफ्टी के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एशियन NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries- ASEAN NCAP) क्रैश टेस्ट में जेटूर T2 (Jetour T2) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के लिए यह SUV और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:कब लॉन्च होगी नई मारुति ब्रेजा? जानिए फीचर्स से इंजन तक कितनी बदलेगी SUV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jeep Avenger

Jeep Avenger

₹ 20 - 50 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

JSW और Chery की साझेदारी से भारत में एंट्री

हाल ही में JSW ग्रुप ने घोषणा की थी कि वह एक स्वतंत्र ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में भारतीय बाजार में कदम रखेगा। इसके लिए कंपनी ने चीन की ऑटो ब्रांड Chery के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत सबसे पहले जो मॉडल भारत आ सकता है, वह जेटूर T2 (Jetour T2) है। हालांकि, भारत में इसका नाम और ब्रांडिंग अलग हो सकती है।

क्रैश टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

जेटूर T2 (Jetour T2) को एशियन NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries) द्वारा कई सख्त सुरक्षा परीक्षणों से गुजारा गया। टेस्ट में आगे की सीट पर दो एडल्ट डमी और पीछे की सीट पर चाइल्ड सीट के साथ दो बच्चों की डमी रखी गई थीं।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, फिर बनी नंबर-1

फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट (64 km/h)

SUV को 64 किमी/घंटा की रफ्तार से डिफॉर्मेबल बैरियर से टकराया गया। इससे आगे का ग्रिल, फेंडर और दाहिना पहिया क्षतिग्रस्त हुआ और बोनट को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग समय पर खुल गए। टक्कर के बाद भी गाड़ी की संरचना (structure) स्थिर दिखी।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट

स्थिर खड़ी SUV में साइड से बैरियर टकराया गया। कर्टेन एयरबैग्स सही समय पर खुले और चाइल्ड सीट्स सुरक्षित रहीं। साइड बॉडी पैनल्स ने झटका अच्छी तरह सोख लिया।

ADAS टेस्ट

जेटूर T2 (Jetour T2) को एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेस्ट से भी गुजारा गया, जहां SUV ने सभी बाधाओं के सामने समय रहते खुद को रोक लिया। इन सभी टेस्ट्स में कुल 86.50 पॉइंट्स हासिल कर SUV ने 5-स्टार रेटिंग अपने नाम की।

डिजाइन में दिखती है डिफेंडर जैसी झलक

जेटूर T2 (Jetour T2) का डिजाइन काफी बॉक्सी और दमदार है, जो काफी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है। साइज की बात करें तो यह SUV टाटा सफारी से भी बड़ी बताई जा रही है, यानी रोड प्रेजेंस के मामले में यह SUV काफी प्रभावशाली होगी।

हाइब्रिड पावर और 100KM तक इलेक्ट्रिक रेंज

जेटूर T2 (Jetour T2) को भारत में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) अवतार में लाया जाएगा। इसके संभावित पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। इसमें लगा बड़ा बैटरी पैक लगभग 100 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है। इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV AWD और FWD दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। भारत में कौन-सा वर्जन आएगा, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:1.63 लाख घरों तक पहुंची ₹8.80 लाख की ये 7-सीटर कार, 26 किमी. से ज्यादा माइलेज

महाराष्ट्र में होगी असेंबली

जेटूर T2 (Jetour T2) को CKD (Completely Knocked Down) यूनिट के रूप में भारत लाया जाएगा और महाराष्ट्र में बनने वाले JSW के नए प्लांट में इसकी असेंबली की जाएगी। कंपनी ने डीलर्स को भी आमंत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है।

क्या भारत NCAP में भी होगी सफल?

एशियन NCAP में इसे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, उम्मीद है कि भारत में लॉन्च के बाद यह SUV Bharat NCAP में भी मजबूत प्रदर्शन कर सकती है।

क्यों खास है Jetour T2?

जेटूर T2 (Jetour T2) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग। दमदार और प्रीमियम बॉक्सी डिजाइन मिलता है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। ये 100KM तक की इलेक्ट्रिक रेंज भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

SUV सेगमेंट में एंट्री

अगर आप एक बड़ी, सुरक्षित और फ्यूचर-रेडी SUV का इंतजार कर रहे हैं, तो जेटूर T2 (Jetour T2) आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। अब देखना होगा कि भारत में इसकी कीमत क्या रखी जाती है – क्योंकि सही प्राइसिंग के साथ यह SUV मार्केट में बड़ा धमाका कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।