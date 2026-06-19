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लग्जरी और इंपोर्टेड कार खरीदने का सपना होगा सच, 15 जुलाई से कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और UK के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाला है। एग्रीमेंट के लागू होने के बाद भारत में इंपोर्ट की जाने वाली ब्रिटिश लग्जरी कारों की कीमतों में बड़ा प्राइस कट देखने को मिल सकता है।

लग्जरी और इंपोर्टेड कार खरीदने का सपना होगा सच, 15 जुलाई से कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट

लग्जरी कारों को सस्ते में खरीदने का सपना सच होने वाला है। भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाला है। इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद भारत में इंपोर्ट की जाने वाली ब्रिटिश लग्जरी कारों की कीमतों में बड़ा प्राइस कट देखने को मिल सकता है। अगले पांच वर्षों में यह ड्यूटी मौजूदा 110 पर्सेंट तक से घटकर मात्र 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इससे ग्राहकों को लग्जरी कारों की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल सकती है। साथ ही ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियों को इंडियन मार्केट में बेहतर सेल का फायदा होगा।

पहले साल से ही शुरू होगी ड्यूटी में बड़ी कटौती

नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कोटा-बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें इंजन कैपेसिटी और फ्यूल टाइप के आधार पर इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे-धीरे कम किया जाएगा। एग्रीमेंट के पहले साल में 3,000cc से अधिक की पावर वाले पेट्रोल वीइकल्स और 2,500cc से अधिक की कैपेसिटी वाली डीजल गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटाकर केवल 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि, यह राहत ऐनुअली 10,000 यूनिट के इंपोर्ट कोटा तक ही सीमित रहेगी।

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वहीं, 1,500cc से 3,000cc तक के पेट्रोल इंजन वाले वीइकल्स और 2,500cc तक के डीजल इंजन वाले मॉडल्स पर ड्यूटी 66 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी जाएगी। इन दोनों सेगमेंट के लिए 5,000-5,000 यूनिट का ऐनुअल कोटा तय किया गया है। इसके अलावा 1,500cc तक के छोटे पेट्रोल इंजन वाली कारों पर भी 50 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लागू होगी और इनके लिए भी 5,000 यूनिट का ऐनुअल कोटा तय किया गया है।

पांच वर्षों में सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगी ड्यूटी

एग्रीमेंट में अगले पांच वर्षों के लिए एक क्लियर रोडमैप तैयार किया गया है। इसके अंत तक सभी ICE वीइकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 10 पर्सेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐनुअल इंपोर्ट कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इससे अभी की तुलना में पांच सालों के बाद यह कोटा बढ़कर 37,000 यूनिट प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगा। इससे अधिक संख्या में ब्रिटेन में बनी गाड़ियां डिस्काउंटेड ड्यूटी रेट्स पर भारत में इंपोर्ट किए जा सकेंगे। हालांकि, तय कोटे से अधिक इंपोर्ट होने वाले वीइकल्स पर अधिक ड्यूटी लागू रहेगी, लेकिन इन दरों में भी समय के साथ धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है। सरकार का मकसद बाजार को खोलने के साथ डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना भी है।

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इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा तत्काल फायदा

खास बात यह है कि यह एग्रीमेंट फिलहाल इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वीइकल्स को तुरंत राहत नहीं देता है। अगले पांच वर्षों तक ये वीइकल्स डिस्काउंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से बाहर रहेंगे। हालांकि, एग्रीमेंट के छठवें साल से 40,000 पाउंड (करीब 49.94 लाख रुपये) से अधिक कीमत वाले कुछ ऑप्शन फ्यूल वीइकल्स को भी धीरे-धीरे ड्यूटी में कटौती का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी तय इंपोर्ट कोटा लागू रहेगा।

Jaguar Land Rover ने पहले ही घटाईं कीमतें

FTA लागू होने से पहले ही कुछ ब्रिटिश ऑटोमेकर्स ने कीमतों में बदलाव शुरू कर दिया है। Jaguar Land Rover (JLR) इस दिशा में कदम उठाने वाली पहली कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी ने अपने कुछ CBU मॉडल्स की कीमतों में कटौती की है। इनमें Range Rover SV और Range Rover Sport SV जैसे पॉप्युलर मॉडल शामिल हैं। माना जा रहा है कि FTA लागू होने के बाद इन मॉडल्स की कीमतों में और कमी आ सकती है।

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हालांकि, सभी JLR मॉडल इस एग्रीमेंट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। Defender और Discovery SUV इन्हीं में से हैं। ये दोनों एसयूवी स्लोवाकिया मेड हैं और इसलिए वे भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमें के दायरे में नहीं आतीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्रीमेंट लागू होने के बाद Bentley, McLaren, Rolls-Royce और Aston Martin जैसी ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि, इन ब्रैंड्स ने अभी तक आधिकारिक रूप से नई कीमतों की घोषणा नहीं की है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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