वैगनआर 4,98 लाख, बलेनो 5.98 लाख, स्विफ्ट 5.78 लाख; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें

देश में नया GST 2.0 लागू होते ही कारों की खरीदने की लूट सी मच गई है। देश की लीडिंग कंपनियों के लिए नए GST का पहला दिन काफी शानदार रहा। मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 से ज्यादा कारों सिर्फ एक दिन में बेच डाला। इससे ये भी साफ हो गया है कि नवरात्रि सभी कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री के साथ खत्म होने वाली है। वैसे, देश के हैचबैक सेगमेंट की कारों पर सबसे ज्यादा टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में हम यहां पर टॉप-10 हैचबैक कारों की पुरानी और नई कीमतों के अंतर और उनके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें दिखा रहे हैं।

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कार GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें रैंक मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर अगस्त 2025 सेल 1 मारुति वैगनआर Rs. 5,78,500 Rs. 4,98,900 Rs. 79,600 14,552 2 मारुति बलेनो Rs. 6,74,000 Rs. 5,98,900 Rs. 75,100 12,549 3 मारुति स्विफ्ट Rs. 6,49,000 Rs. 5,78,900 Rs. 70,100 12,385 4 मारुति ऑल्टो K10 Rs. 4,23,000 Rs. 3,69,900 Rs. 53,100 5,520 5 टाटा टिगोर Rs 5,99,990 Rs 5,48,990 Rs 51,000 5,250 6 टोयोटा ग्लैंजा Rs. 6,99,000 Rs. 6,39,300 Rs. 59,700 5,102 7 टाटा अल्ट्रोज Rs 7,69,000 Rs 7,03,590 Rs 65,410 3,959 8 हुंडई ग्रैंड i10 निओस Rs 5,98,300 Rs 5,47,278 Rs 51,022 3,908 9 हुंडई i20 Rs 7,78,800 Rs 7,12,385 Rs 66,415 3,634 10 मारुति इग्निस Rs. 5,85,000 Rs. 5,35,100 Rs. 49,900 2,097

1. मारुति वैगनआर

मारुति वैगनआर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब घटकर 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 79,600 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 14,552 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-1 कार रही है।

मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.0L Petrol Manual LXI ₹5,78,500 ₹4,98,900 ₹ 79,600 13.76% VXI ₹6,23,500 ₹5,51,900 ₹ 71,600 11.48% 1.2L Petrol Manual ZXI ₹6,52,000 ₹5,95,900 ₹ 56,100 8.60% ZXI Plus ₹6,99,500 ₹6,38,900 ₹ 60,600 8.66% 1.0L PetrolAuto (AMT) VXI ₹6,73,500 ₹5,96,900 ₹ 76,600 11.37% 1.2L PetrolAuto (AMT) ZXI ₹7,02,000 ₹6,40,900 ₹ 61,100 8.70% ZXI Plus ₹7,49,500 ₹6,83,900 ₹ 65,600 8.75% 1.0L CNG Manual LXI ₹6,68,500 ₹5,88,900 ₹ 79,600 11.91% VXI ₹7,13,500 ₹6,41,900 ₹ 71,600 10.04%

2. मारुति बलेनो

मारुति बलेनो की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 75,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,549 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-2 कार रही है।

मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.2L Petrol Manual Sigma ₹6,74,000 ₹5,98,900 ₹ 75,100 11.14% Delta ₹7,58,000 ₹6,79,900 ₹ 78,100 10.30% Zeta ₹8,51,000 ₹7,69,900 ₹ 81,100 9.53% Alpha ₹9,46,000 ₹8,59,900 ₹ 86,100 9.10% 1.2L PetrolAuto (AMT) Delta ₹8,08,000 ₹7,29,900 ₹ 78,100 9.67% Zeta ₹9,01,000 ₹8,19,900 ₹ 81,100 9.00% Alpha ₹9,96,000 ₹9,09,900 ₹ 86,100 8.64% 1.2L CNG Manual Delta ₹8,48,000 ₹7,69,900 ₹ 78,100 9.21% Zeta ₹9,41,000 ₹8,59,900 ₹ 81,100 8.62%

3. मारुति स्विफ्ट

मारुति स्विफ्ट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 70,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,385 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-3 कार रही है।

मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.2L Petrol Manual LXI ₹6,49,000 ₹5,78,900 ₹ 70,100 10.80% VXI ₹7,29,500 ₹6,58,900 ₹ 70,600 9.68% VXI (O) ₹7,56,500 ₹6,84,900 ₹ 71,600 9.46% ZXI ₹8,29,500 ₹7,52,900 ₹ 76,600 9.23% ZXI Plus ₹8,99,500 ₹8,19,900 ₹ 79,600 8.85% 1.2L PetrolAuto (AMT) VXI ₹7,79,501 ₹7,03,900 ₹ 75,601 9.70% VXI (O) ₹8,06,500 ₹7,29,900 ₹ 76,600 9.50% ZXI ₹8,79,500 ₹7,97,900 ₹ 81,600 9.28% ZXI Plus ₹9,49,501 ₹8,64,900 ₹ 84,601 8.91% 1.2L CNG Manual VXI ₹8,19,500 ₹7,44,900 ₹ 74,600 9.10% VXI(O) ₹8,46,501 ₹7,70,900 ₹ 75,601 8.93% ZXI ₹9,19,500 ₹8,38,900 ₹ 80,600 8.77%

4. मारुति ऑल्टो K10

मारुति ऑल्टो K10 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब घटकर 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 53,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,520 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-4 कार रही है।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.0L Petrol Manual STD (O) ₹4,23,000 ₹3,69,900 ₹ 53,100 12.55% LXI (O) ₹4,99,500 ₹3,99,900 ₹ 99,600 19.94% VXI (O) ₹5,30,500 ₹4,49,900 ₹ 80,600 15.19% VXI Plus (O) ₹5,59,500 ₹4,99,900 ₹ 59,600 10.65% 1.0L PetrolAuto (AMT) VXI (O) ₹5,80,500 ₹4,94,900 ₹ 85,600 14.75% VXI Plus (O) ₹6,09,499 ₹5,44,900 ₹ 64,599 10.60% 1.0L CNG Manual LXI (O) ₹5,89,501 ₹4,81,900 ₹ 1,07,601 18.25% VXI (O) ₹6,20,500 ₹5,31,900 ₹ 88,600 14.28%

5. टाटा टिगोर

टाटा टिगोर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए थी, जो अब घटकर 5,48,990 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,000 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,250 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-5 कार रही है।

टाटा टिगोर पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % XT ₹6,79,990 ₹6,21,990 ₹58,000 8.53% XZA ₹7,94,990 ₹7,27,290 ₹67,700 8.52% XZA Plus ₹8,54,990 ₹7,82,190 ₹72,800 8.51% XZ ₹7,39,990 ₹6,76,990 ₹63,000 8.51% XZ Plus ₹7,99,990 ₹7,31,890 ₹68,100 8.51% XZ Plus Lux ₹8,49,990 ₹7,77,690 ₹72,300 8.51% XTA ₹7,34,990 ₹6,72,490 ₹62,500 8.50% XM ₹5,99,990 ₹5,48,990 ₹51,000 8.50% टाटा टिगोर CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें XZ Plus Lux CNG ₹9,49,990 ₹8,69,090 ₹80,900 8.52% XZA CNG ₹8,94,990 ₹8,18,790 ₹76,200 8.51% XZA Plus CNG ₹9,54,990 ₹8,73,690 ₹81,300 8.51% XT CNG ₹7,79,990 ₹7,13,590 ₹66,400 8.51% XZ CNG ₹8,39,990 ₹7,68,490 ₹71,500 8.51% XZ Plus CNG ₹8,99,990 ₹8,23,390 ₹76,600 8.51%

6. टोयोटा ग्लैंजा

टोयोटा ग्लैंजा की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,99,000 रुपए थी, जो अब घटकर 6,39,300 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 59,700 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,102 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-6 कार रही है।

टोयोटा ग्लैंजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.2L Petrol Manual E ₹6,99,000 ₹6,39,300 ₹ 59,700 8.54% S ₹7,91,000 ₹7,23,500 ₹ 67,500 8.53% G ₹8,90,000 ₹8,14,100 ₹ 75,900 8.53% V ₹9,82,000 ₹8,98,200 ₹ 83,800 8.53% 1.2L PetrolAuto (AMT) S ₹8,46,000 ₹7,73,800 ₹ 72,200 8.53% G ₹9,45,000 ₹8,64,400 ₹ 80,600 8.53% V ₹9,99,900 ₹9,14,600 ₹ 85,300 8.53% 1.2L CNG Manual S ₹8,81,000 ₹8,05,800 ₹ 75,200 8.54% G ₹9,80,000 ₹8,96,400 ₹ 83,600 8.53%

7. टाटा अल्ट्रोज

टाटा अल्ट्रोज की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,69,000 रुपए थी, जो अब घटकर 7,03,590 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 65,410 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,959 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-7 कार रही है।

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.2 Creative ₹8,69,000 ₹7,94,990 ₹74,010 8.52% 1.2 Creative AMT ₹9,29,000 ₹8,49,890 ₹79,110 8.52% 1.2 Creative S DCA ₹10,30,000 ₹9,42,290 ₹87,710 8.52% 1.2 Accomplished S DCA ₹11,24,000 ₹10,28,290 ₹95,710 8.52% 1.2 Accomplished Plus S DCA ₹11,49,000 ₹10,51,190 ₹97,810 8.51% 1.2 Pure S ₹8,05,000 ₹7,36,490 ₹68,510 8.51% 1.2 Pure S AMT ₹8,65,000 ₹7,91,390 ₹73,610 8.51% 1.2 Accomplished S ₹9,99,000 ₹9,13,990 ₹85,010 8.51% 1.2 Creative S ₹9,05,000 ₹8,27,990 ₹77,010 8.51% 1.2 Creative S AMT ₹9,65,000 ₹8,82,890 ₹82,110 8.51% 1.2 Smart ₹6,89,000 ₹6,30,390 ₹58,610 8.51% 1.2 Pure ₹7,69,000 ₹7,03,590 ₹65,410 8.51% 1.2 Pure AMT ₹8,29,000 ₹7,58,490 ₹70,510 8.51% टाटा अल्ट्रोज डीजल वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5 Creative S Diesel ₹10,35,000 ₹9,32,390 ₹1,02,610 9.91% 1.5 Accomplished S Diesel ₹11,29,000 ₹10,17,090 ₹1,11,910 9.91% 1.5 Pure Diesel ₹8,99,000 ₹8,09,890 ₹89,110 9.91% टाटा अल्ट्रोज CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2 Pure S CNG ₹9,15,000 ₹8,37,090 ₹77,910 8.51% 1.2 Accomplished S CNG ₹11,09,000 ₹10,14,590 ₹94,410 8.51% 1.2 Creative S CNG ₹9,99,900 ₹9,14,790 ₹85,110 8.51% 1.2 Pure CNG ₹8,79,000 ₹8,04,190 ₹74,810 8.51% 1.2 Creative CNG ₹9,79,000 ₹8,95,690 ₹83,310 8.51% 1.2 Smart CNG ₹7,89,000 ₹7,21,890 ₹67,110 8.51%

8. हुंडई ग्रैंड i10 निओस

हुंडई ग्रैंड i10 निओस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,022 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,908 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-8 कार रही है।

हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्सशोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Era 5,98,300 5,47,278 51,022 Magna 6,84,200 6,25,853 58,347 Corporate 7,09,100 6,48,629 60,471 Magna AMT 7,48,900 6,85,035 63,865 Corporate AMT 7,73,800 7,07,812 65,988 Magna CNG 7,75,000 7,75,000 0 Sportz 7,42,400 6,79,089 63,311 Sportz (O) 7,72,300 7,06,440 65,860 Sportz AMT 7,99,200 7,31,046 68,154 Sportz (O) AMT 8,29,100 7,58,396 70,704 Sportz CNG 8,29,700 7,58,945 70,755 Asta 8,05,500 7,39,735 65,765 Asta AMT 8,62,300 7,91,692 70,608 Magna Dual CNG 7,83,500 7,16,684 66,816 Sportz Dual CNG 8,38,200 7,66,720 71,480

9. हुंडई i20

हुंडई i20 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए थी, जो अब घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 66,415 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,634 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-9 कार रही है।

हुंडई i20 की नई एक्सशोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Magna 7,78,800 7,12,385 66,415 Magna Exe 7,50,900 6,86,865 64,035 Magna IVT 8,88,800 8,13,005 75,795 Sportz 8,41,800 7,74,403 67,397 Sportz(O) 9,05,000 8,27,823 77,177 Sportz IVT 9,51,600 8,70,449 81,151 Sportz(O) IVT 9,99,990 9,14,713 85,277 Asta 9,37,800 8,61,211 76,589 Asta(O) 9,99,800 9,14,539 85,261 Asta (O) IVT 11,09,900 10,28,970 80,930 हुंडई i20 N लाइन की नई एक्सशोरूम कीमतें N6 9,99,500 9,14,265 85,235 N6 DCT 11,30,800 10,23,391 95,409 N8 11,30,800 10,45,344 85,456 N8 DCT 12,40,800 11,45,963 94,837

10. मारुति इग्निस

मारुति इग्निस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 49,900 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 2,097 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-10 कार रही है।