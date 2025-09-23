India Top 10 Hatchback New Price After GST Cut वैगनआर 4,98 लाख, बलेनो 5.98 लाख, स्विफ्ट 5.78 लाख; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
वैगनआर 4,98 लाख, बलेनो 5.98 लाख, स्विफ्ट 5.78 लाख; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें

देश की लीडिंग कंपनियों के लिए नए GST कटौती का पहला दिन काफी शानदार रहा। मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 से ज्यादा कारों सिर्फ एक दिन में बेच डाला। इससे ये भी साफ हो गया है कि नवरात्रि सभी कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री के साथ खत्म होने वाली है।

Tue, 23 Sep 2025 01:59 PM
देश में नया GST 2.0 लागू होते ही कारों की खरीदने की लूट सी मच गई है। देश की लीडिंग कंपनियों के लिए नए GST का पहला दिन काफी शानदार रहा। मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 से ज्यादा कारों सिर्फ एक दिन में बेच डाला। इससे ये भी साफ हो गया है कि नवरात्रि सभी कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री के साथ खत्म होने वाली है। वैसे, देश के हैचबैक सेगमेंट की कारों पर सबसे ज्यादा टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में हम यहां पर टॉप-10 हैचबैक कारों की पुरानी और नई कीमतों के अंतर और उनके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें दिखा रहे हैं।

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कार
GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
रैंकमॉडलपुरानी कीमतनई कीमतअंतरअगस्त 2025 सेल
1मारुति वैगनआरRs. 5,78,500Rs. 4,98,900Rs. 79,60014,552
2मारुति बलेनोRs. 6,74,000Rs. 5,98,900Rs. 75,10012,549
3मारुति स्विफ्टRs. 6,49,000Rs. 5,78,900Rs. 70,10012,385
4मारुति ऑल्टो K10Rs. 4,23,000Rs. 3,69,900Rs. 53,1005,520
5टाटा टिगोरRs 5,99,990Rs 5,48,990Rs 51,0005,250
6टोयोटा ग्लैंजाRs. 6,99,000Rs. 6,39,300Rs. 59,7005,102
7टाटा अल्ट्रोजRs 7,69,000Rs 7,03,590Rs 65,4103,959
8हुंडई ग्रैंड i10 निओसRs 5,98,300Rs 5,47,278Rs 51,0223,908
9हुंडई i20Rs 7,78,800Rs 7,12,385Rs 66,4153,634
10मारुति इग्निसRs. 5,85,000Rs. 5,35,100Rs. 49,9002,097

1. मारुति वैगनआर
मारुति वैगनआर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब घटकर 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 79,600 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 14,552 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-1 कार रही है।

मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.0L Petrol Manual
LXI₹5,78,500₹4,98,900₹ 79,60013.76%
VXI₹6,23,500₹5,51,900₹ 71,60011.48%
1.2L Petrol Manual
ZXI₹6,52,000₹5,95,900₹ 56,1008.60%
ZXI Plus₹6,99,500₹6,38,900₹ 60,6008.66%
1.0L PetrolAuto (AMT)
VXI₹6,73,500₹5,96,900₹ 76,60011.37%
1.2L PetrolAuto (AMT)
ZXI₹7,02,000₹6,40,900₹ 61,1008.70%
ZXI Plus₹7,49,500₹6,83,900₹ 65,6008.75%
1.0L CNG Manual
LXI₹6,68,500₹5,88,900₹ 79,60011.91%
VXI₹7,13,500₹6,41,900₹ 71,60010.04%

2. मारुति बलेनो
मारुति बलेनो की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 75,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,549 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-2 कार रही है।

मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.2L Petrol Manual
Sigma₹6,74,000₹5,98,900₹ 75,10011.14%
Delta₹7,58,000₹6,79,900₹ 78,10010.30%
Zeta₹8,51,000₹7,69,900₹ 81,1009.53%
Alpha₹9,46,000₹8,59,900₹ 86,1009.10%
1.2L PetrolAuto (AMT)
Delta₹8,08,000₹7,29,900₹ 78,1009.67%
Zeta₹9,01,000₹8,19,900₹ 81,1009.00%
Alpha₹9,96,000₹9,09,900₹ 86,1008.64%
1.2L CNG Manual
Delta₹8,48,000₹7,69,900₹ 78,1009.21%
Zeta₹9,41,000₹8,59,900₹ 81,1008.62%

3. मारुति स्विफ्ट
मारुति स्विफ्ट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 70,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,385 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-3 कार रही है।

मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.2L Petrol Manual
LXI₹6,49,000₹5,78,900₹ 70,10010.80%
VXI₹7,29,500₹6,58,900₹ 70,6009.68%
VXI (O)₹7,56,500₹6,84,900₹ 71,6009.46%
ZXI₹8,29,500₹7,52,900₹ 76,6009.23%
ZXI Plus₹8,99,500₹8,19,900₹ 79,6008.85%
1.2L PetrolAuto (AMT)
VXI₹7,79,501₹7,03,900₹ 75,6019.70%
VXI (O)₹8,06,500₹7,29,900₹ 76,6009.50%
ZXI₹8,79,500₹7,97,900₹ 81,6009.28%
ZXI Plus₹9,49,501₹8,64,900₹ 84,6018.91%
1.2L CNG Manual
VXI₹8,19,500₹7,44,900₹ 74,6009.10%
VXI(O)₹8,46,501₹7,70,900₹ 75,6018.93%
ZXI₹9,19,500₹8,38,900₹ 80,6008.77%

4. मारुति ऑल्टो K10
मारुति ऑल्टो K10 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब घटकर 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 53,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,520 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-4 कार रही है।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.0L Petrol Manual
STD (O)₹4,23,000₹3,69,900₹ 53,10012.55%
LXI (O)₹4,99,500₹3,99,900₹ 99,60019.94%
VXI (O)₹5,30,500₹4,49,900₹ 80,60015.19%
VXI Plus (O)₹5,59,500₹4,99,900₹ 59,60010.65%
1.0L PetrolAuto (AMT)
VXI (O)₹5,80,500₹4,94,900₹ 85,60014.75%
VXI Plus (O)₹6,09,499₹5,44,900₹ 64,59910.60%
1.0L CNG Manual
LXI (O)₹5,89,501₹4,81,900₹ 1,07,60118.25%
VXI (O)₹6,20,500₹5,31,900₹ 88,60014.28%

5. टाटा टिगोर
टाटा टिगोर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए थी, जो अब घटकर 5,48,990 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,000 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,250 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-5 कार रही है।

टाटा टिगोर पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
XT₹6,79,990₹6,21,990₹58,0008.53%
XZA₹7,94,990₹7,27,290₹67,7008.52%
XZA Plus₹8,54,990₹7,82,190₹72,8008.51%
XZ₹7,39,990₹6,76,990₹63,0008.51%
XZ Plus₹7,99,990₹7,31,890₹68,1008.51%
XZ Plus Lux₹8,49,990₹7,77,690₹72,3008.51%
XTA₹7,34,990₹6,72,490₹62,5008.50%
XM₹5,99,990₹5,48,990₹51,0008.50%
टाटा टिगोर CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें
XZ Plus Lux CNG₹9,49,990₹8,69,090₹80,9008.52%
XZA CNG₹8,94,990₹8,18,790₹76,2008.51%
XZA Plus CNG₹9,54,990₹8,73,690₹81,3008.51%
XT CNG₹7,79,990₹7,13,590₹66,4008.51%
XZ CNG₹8,39,990₹7,68,490₹71,5008.51%
XZ Plus CNG₹8,99,990₹8,23,390₹76,6008.51%

6. टोयोटा ग्लैंजा
टोयोटा ग्लैंजा की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,99,000 रुपए थी, जो अब घटकर 6,39,300 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 59,700 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,102 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-6 कार रही है।

टोयोटा ग्लैंजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.2L Petrol Manual
E₹6,99,000₹6,39,300₹ 59,7008.54%
S₹7,91,000₹7,23,500₹ 67,5008.53%
G₹8,90,000₹8,14,100₹ 75,9008.53%
V₹9,82,000₹8,98,200₹ 83,8008.53%
1.2L PetrolAuto (AMT)
S₹8,46,000₹7,73,800₹ 72,2008.53%
G₹9,45,000₹8,64,400₹ 80,6008.53%
V₹9,99,900₹9,14,600₹ 85,3008.53%
1.2L CNG Manual
S₹8,81,000₹8,05,800₹ 75,2008.54%
G₹9,80,000₹8,96,400₹ 83,6008.53%

7. टाटा अल्ट्रोज
टाटा अल्ट्रोज की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,69,000 रुपए थी, जो अब घटकर 7,03,590 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 65,410 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,959 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-7 कार रही है।

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.2 Creative₹8,69,000₹7,94,990₹74,0108.52%
1.2 Creative AMT₹9,29,000₹8,49,890₹79,1108.52%
1.2 Creative S DCA₹10,30,000₹9,42,290₹87,7108.52%
1.2 Accomplished S DCA₹11,24,000₹10,28,290₹95,7108.52%
1.2 Accomplished Plus S DCA₹11,49,000₹10,51,190₹97,8108.51%
1.2 Pure S₹8,05,000₹7,36,490₹68,5108.51%
1.2 Pure S AMT₹8,65,000₹7,91,390₹73,6108.51%
1.2 Accomplished S₹9,99,000₹9,13,990₹85,0108.51%
1.2 Creative S₹9,05,000₹8,27,990₹77,0108.51%
1.2 Creative S AMT₹9,65,000₹8,82,890₹82,1108.51%
1.2 Smart₹6,89,000₹6,30,390₹58,6108.51%
1.2 Pure₹7,69,000₹7,03,590₹65,4108.51%
1.2 Pure AMT₹8,29,000₹7,58,490₹70,5108.51%
टाटा अल्ट्रोज डीजल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5 Creative S Diesel₹10,35,000₹9,32,390₹1,02,6109.91%
1.5 Accomplished S Diesel₹11,29,000₹10,17,090₹1,11,9109.91%
1.5 Pure Diesel₹8,99,000₹8,09,890₹89,1109.91%
टाटा अल्ट्रोज CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2 Pure S CNG₹9,15,000₹8,37,090₹77,9108.51%
1.2 Accomplished S CNG₹11,09,000₹10,14,590₹94,4108.51%
1.2 Creative S CNG₹9,99,900₹9,14,790₹85,1108.51%
1.2 Pure CNG₹8,79,000₹8,04,190₹74,8108.51%
1.2 Creative CNG₹9,79,000₹8,95,690₹83,3108.51%
1.2 Smart CNG₹7,89,000₹7,21,890₹67,1108.51%

8. हुंडई ग्रैंड i10 निओस
हुंडई ग्रैंड i10 निओस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,022 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,908 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-8 कार रही है।

हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्सशोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Era5,98,3005,47,27851,022
Magna6,84,2006,25,85358,347
Corporate7,09,1006,48,62960,471
Magna AMT7,48,9006,85,03563,865
Corporate AMT7,73,8007,07,81265,988
Magna CNG7,75,0007,75,0000
Sportz7,42,4006,79,08963,311
Sportz (O)7,72,3007,06,44065,860
Sportz AMT7,99,2007,31,04668,154
Sportz (O) AMT8,29,1007,58,39670,704
Sportz CNG8,29,7007,58,94570,755
Asta8,05,5007,39,73565,765
Asta AMT8,62,3007,91,69270,608
Magna Dual CNG7,83,5007,16,68466,816
Sportz Dual CNG8,38,2007,66,72071,480

9. हुंडई i20
हुंडई i20 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए थी, जो अब घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 66,415 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,634 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-9 कार रही है।

हुंडई i20 की नई एक्सशोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Magna7,78,8007,12,38566,415
Magna Exe7,50,9006,86,86564,035
Magna IVT8,88,8008,13,00575,795
Sportz8,41,8007,74,40367,397
Sportz(O)9,05,0008,27,82377,177
Sportz IVT9,51,6008,70,44981,151
Sportz(O) IVT9,99,9909,14,71385,277
Asta9,37,8008,61,21176,589
Asta(O)9,99,8009,14,53985,261
Asta (O) IVT11,09,90010,28,97080,930
हुंडई i20 N लाइन की नई एक्सशोरूम कीमतें
N69,99,5009,14,26585,235
N6 DCT11,30,80010,23,39195,409
N811,30,80010,45,34485,456
N8 DCT12,40,80011,45,96394,837

10. मारुति इग्निस
मारुति इग्निस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 49,900 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 2,097 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-10 कार रही है।

मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.2L Petrol Manual
Sigma₹5,85,000₹5,35,100₹ 49,9008.53%
Delta₹6,39,000₹5,84,500₹ 54,5008.53%
Zeta₹6,97,000₹6,37,500₹ 59,5008.54%
Alpha₹7,62,000₹6,97,000₹ 65,0008.53%
1.2L PetrolAuto (AMT)
Delta₹6,89,000₹6,29,500₹ 59,5008.64%
Zeta₹7,47,000₹6,82,500₹ 64,5008.63%
Alpha₹8,12,000₹7,42,000₹ 70,0008.62%
