वैगनआर 4,98 लाख, बलेनो 5.98 लाख, स्विफ्ट 5.78 लाख; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें
देश की लीडिंग कंपनियों के लिए नए GST कटौती का पहला दिन काफी शानदार रहा। मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 से ज्यादा कारों सिर्फ एक दिन में बेच डाला। इससे ये भी साफ हो गया है कि नवरात्रि सभी कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री के साथ खत्म होने वाली है।
देश में नया GST 2.0 लागू होते ही कारों की खरीदने की लूट सी मच गई है। देश की लीडिंग कंपनियों के लिए नए GST का पहला दिन काफी शानदार रहा। मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 से ज्यादा कारों सिर्फ एक दिन में बेच डाला। इससे ये भी साफ हो गया है कि नवरात्रि सभी कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री के साथ खत्म होने वाली है। वैसे, देश के हैचबैक सेगमेंट की कारों पर सबसे ज्यादा टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में हम यहां पर टॉप-10 हैचबैक कारों की पुरानी और नई कीमतों के अंतर और उनके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें दिखा रहे हैं।
|देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कार
|GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
|रैंक
|मॉडल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|अगस्त 2025 सेल
|1
|मारुति वैगनआर
|Rs. 5,78,500
|Rs. 4,98,900
|Rs. 79,600
|14,552
|2
|मारुति बलेनो
|Rs. 6,74,000
|Rs. 5,98,900
|Rs. 75,100
|12,549
|3
|मारुति स्विफ्ट
|Rs. 6,49,000
|Rs. 5,78,900
|Rs. 70,100
|12,385
|4
|मारुति ऑल्टो K10
|Rs. 4,23,000
|Rs. 3,69,900
|Rs. 53,100
|5,520
|5
|टाटा टिगोर
|Rs 5,99,990
|Rs 5,48,990
|Rs 51,000
|5,250
|6
|टोयोटा ग्लैंजा
|Rs. 6,99,000
|Rs. 6,39,300
|Rs. 59,700
|5,102
|7
|टाटा अल्ट्रोज
|Rs 7,69,000
|Rs 7,03,590
|Rs 65,410
|3,959
|8
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस
|Rs 5,98,300
|Rs 5,47,278
|Rs 51,022
|3,908
|9
|हुंडई i20
|Rs 7,78,800
|Rs 7,12,385
|Rs 66,415
|3,634
|10
|मारुति इग्निस
|Rs. 5,85,000
|Rs. 5,35,100
|Rs. 49,900
|2,097
1. मारुति वैगनआर
मारुति वैगनआर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब घटकर 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 79,600 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 14,552 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-1 कार रही है।
|मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.0L Petrol Manual
|LXI
|₹5,78,500
|₹4,98,900
|₹ 79,600
|13.76%
|VXI
|₹6,23,500
|₹5,51,900
|₹ 71,600
|11.48%
|1.2L Petrol Manual
|ZXI
|₹6,52,000
|₹5,95,900
|₹ 56,100
|8.60%
|ZXI Plus
|₹6,99,500
|₹6,38,900
|₹ 60,600
|8.66%
|1.0L PetrolAuto (AMT)
|VXI
|₹6,73,500
|₹5,96,900
|₹ 76,600
|11.37%
|1.2L PetrolAuto (AMT)
|ZXI
|₹7,02,000
|₹6,40,900
|₹ 61,100
|8.70%
|ZXI Plus
|₹7,49,500
|₹6,83,900
|₹ 65,600
|8.75%
|1.0L CNG Manual
|LXI
|₹6,68,500
|₹5,88,900
|₹ 79,600
|11.91%
|VXI
|₹7,13,500
|₹6,41,900
|₹ 71,600
|10.04%
2. मारुति बलेनो
मारुति बलेनो की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 75,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,549 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-2 कार रही है।
|मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.2L Petrol Manual
|Sigma
|₹6,74,000
|₹5,98,900
|₹ 75,100
|11.14%
|Delta
|₹7,58,000
|₹6,79,900
|₹ 78,100
|10.30%
|Zeta
|₹8,51,000
|₹7,69,900
|₹ 81,100
|9.53%
|Alpha
|₹9,46,000
|₹8,59,900
|₹ 86,100
|9.10%
|1.2L PetrolAuto (AMT)
|Delta
|₹8,08,000
|₹7,29,900
|₹ 78,100
|9.67%
|Zeta
|₹9,01,000
|₹8,19,900
|₹ 81,100
|9.00%
|Alpha
|₹9,96,000
|₹9,09,900
|₹ 86,100
|8.64%
|1.2L CNG Manual
|Delta
|₹8,48,000
|₹7,69,900
|₹ 78,100
|9.21%
|Zeta
|₹9,41,000
|₹8,59,900
|₹ 81,100
|8.62%
3. मारुति स्विफ्ट
मारुति स्विफ्ट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 70,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 12,385 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-3 कार रही है।
|मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.2L Petrol Manual
|LXI
|₹6,49,000
|₹5,78,900
|₹ 70,100
|10.80%
|VXI
|₹7,29,500
|₹6,58,900
|₹ 70,600
|9.68%
|VXI (O)
|₹7,56,500
|₹6,84,900
|₹ 71,600
|9.46%
|ZXI
|₹8,29,500
|₹7,52,900
|₹ 76,600
|9.23%
|ZXI Plus
|₹8,99,500
|₹8,19,900
|₹ 79,600
|8.85%
|1.2L PetrolAuto (AMT)
|VXI
|₹7,79,501
|₹7,03,900
|₹ 75,601
|9.70%
|VXI (O)
|₹8,06,500
|₹7,29,900
|₹ 76,600
|9.50%
|ZXI
|₹8,79,500
|₹7,97,900
|₹ 81,600
|9.28%
|ZXI Plus
|₹9,49,501
|₹8,64,900
|₹ 84,601
|8.91%
|1.2L CNG Manual
|VXI
|₹8,19,500
|₹7,44,900
|₹ 74,600
|9.10%
|VXI(O)
|₹8,46,501
|₹7,70,900
|₹ 75,601
|8.93%
|ZXI
|₹9,19,500
|₹8,38,900
|₹ 80,600
|8.77%
4. मारुति ऑल्टो K10
मारुति ऑल्टो K10 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब घटकर 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 53,100 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,520 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-4 कार रही है।
|मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.0L Petrol Manual
|STD (O)
|₹4,23,000
|₹3,69,900
|₹ 53,100
|12.55%
|LXI (O)
|₹4,99,500
|₹3,99,900
|₹ 99,600
|19.94%
|VXI (O)
|₹5,30,500
|₹4,49,900
|₹ 80,600
|15.19%
|VXI Plus (O)
|₹5,59,500
|₹4,99,900
|₹ 59,600
|10.65%
|1.0L PetrolAuto (AMT)
|VXI (O)
|₹5,80,500
|₹4,94,900
|₹ 85,600
|14.75%
|VXI Plus (O)
|₹6,09,499
|₹5,44,900
|₹ 64,599
|10.60%
|1.0L CNG Manual
|LXI (O)
|₹5,89,501
|₹4,81,900
|₹ 1,07,601
|18.25%
|VXI (O)
|₹6,20,500
|₹5,31,900
|₹ 88,600
|14.28%
5. टाटा टिगोर
टाटा टिगोर की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए थी, जो अब घटकर 5,48,990 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,000 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,250 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-5 कार रही है।
|टाटा टिगोर पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|XT
|₹6,79,990
|₹6,21,990
|₹58,000
|8.53%
|XZA
|₹7,94,990
|₹7,27,290
|₹67,700
|8.52%
|XZA Plus
|₹8,54,990
|₹7,82,190
|₹72,800
|8.51%
|XZ
|₹7,39,990
|₹6,76,990
|₹63,000
|8.51%
|XZ Plus
|₹7,99,990
|₹7,31,890
|₹68,100
|8.51%
|XZ Plus Lux
|₹8,49,990
|₹7,77,690
|₹72,300
|8.51%
|XTA
|₹7,34,990
|₹6,72,490
|₹62,500
|8.50%
|XM
|₹5,99,990
|₹5,48,990
|₹51,000
|8.50%
|टाटा टिगोर CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|XZ Plus Lux CNG
|₹9,49,990
|₹8,69,090
|₹80,900
|8.52%
|XZA CNG
|₹8,94,990
|₹8,18,790
|₹76,200
|8.51%
|XZA Plus CNG
|₹9,54,990
|₹8,73,690
|₹81,300
|8.51%
|XT CNG
|₹7,79,990
|₹7,13,590
|₹66,400
|8.51%
|XZ CNG
|₹8,39,990
|₹7,68,490
|₹71,500
|8.51%
|XZ Plus CNG
|₹8,99,990
|₹8,23,390
|₹76,600
|8.51%
6. टोयोटा ग्लैंजा
टोयोटा ग्लैंजा की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 6,99,000 रुपए थी, जो अब घटकर 6,39,300 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 59,700 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 5,102 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-6 कार रही है।
|टोयोटा ग्लैंजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.2L Petrol Manual
|E
|₹6,99,000
|₹6,39,300
|₹ 59,700
|8.54%
|S
|₹7,91,000
|₹7,23,500
|₹ 67,500
|8.53%
|G
|₹8,90,000
|₹8,14,100
|₹ 75,900
|8.53%
|V
|₹9,82,000
|₹8,98,200
|₹ 83,800
|8.53%
|1.2L PetrolAuto (AMT)
|S
|₹8,46,000
|₹7,73,800
|₹ 72,200
|8.53%
|G
|₹9,45,000
|₹8,64,400
|₹ 80,600
|8.53%
|V
|₹9,99,900
|₹9,14,600
|₹ 85,300
|8.53%
|1.2L CNG Manual
|S
|₹8,81,000
|₹8,05,800
|₹ 75,200
|8.54%
|G
|₹9,80,000
|₹8,96,400
|₹ 83,600
|8.53%
7. टाटा अल्ट्रोज
टाटा अल्ट्रोज की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,69,000 रुपए थी, जो अब घटकर 7,03,590 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 65,410 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,959 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-7 कार रही है।
|टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.2 Creative
|₹8,69,000
|₹7,94,990
|₹74,010
|8.52%
|1.2 Creative AMT
|₹9,29,000
|₹8,49,890
|₹79,110
|8.52%
|1.2 Creative S DCA
|₹10,30,000
|₹9,42,290
|₹87,710
|8.52%
|1.2 Accomplished S DCA
|₹11,24,000
|₹10,28,290
|₹95,710
|8.52%
|1.2 Accomplished Plus S DCA
|₹11,49,000
|₹10,51,190
|₹97,810
|8.51%
|1.2 Pure S
|₹8,05,000
|₹7,36,490
|₹68,510
|8.51%
|1.2 Pure S AMT
|₹8,65,000
|₹7,91,390
|₹73,610
|8.51%
|1.2 Accomplished S
|₹9,99,000
|₹9,13,990
|₹85,010
|8.51%
|1.2 Creative S
|₹9,05,000
|₹8,27,990
|₹77,010
|8.51%
|1.2 Creative S AMT
|₹9,65,000
|₹8,82,890
|₹82,110
|8.51%
|1.2 Smart
|₹6,89,000
|₹6,30,390
|₹58,610
|8.51%
|1.2 Pure
|₹7,69,000
|₹7,03,590
|₹65,410
|8.51%
|1.2 Pure AMT
|₹8,29,000
|₹7,58,490
|₹70,510
|8.51%
|टाटा अल्ट्रोज डीजल वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5 Creative S Diesel
|₹10,35,000
|₹9,32,390
|₹1,02,610
|9.91%
|1.5 Accomplished S Diesel
|₹11,29,000
|₹10,17,090
|₹1,11,910
|9.91%
|1.5 Pure Diesel
|₹8,99,000
|₹8,09,890
|₹89,110
|9.91%
|टाटा अल्ट्रोज CNG वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2 Pure S CNG
|₹9,15,000
|₹8,37,090
|₹77,910
|8.51%
|1.2 Accomplished S CNG
|₹11,09,000
|₹10,14,590
|₹94,410
|8.51%
|1.2 Creative S CNG
|₹9,99,900
|₹9,14,790
|₹85,110
|8.51%
|1.2 Pure CNG
|₹8,79,000
|₹8,04,190
|₹74,810
|8.51%
|1.2 Creative CNG
|₹9,79,000
|₹8,95,690
|₹83,310
|8.51%
|1.2 Smart CNG
|₹7,89,000
|₹7,21,890
|₹67,110
|8.51%
8. हुंडई ग्रैंड i10 निओस
हुंडई ग्रैंड i10 निओस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,022 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,908 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-8 कार रही है।
|हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्सशोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Era
|5,98,300
|5,47,278
|51,022
|Magna
|6,84,200
|6,25,853
|58,347
|Corporate
|7,09,100
|6,48,629
|60,471
|Magna AMT
|7,48,900
|6,85,035
|63,865
|Corporate AMT
|7,73,800
|7,07,812
|65,988
|Magna CNG
|7,75,000
|7,75,000
|0
|Sportz
|7,42,400
|6,79,089
|63,311
|Sportz (O)
|7,72,300
|7,06,440
|65,860
|Sportz AMT
|7,99,200
|7,31,046
|68,154
|Sportz (O) AMT
|8,29,100
|7,58,396
|70,704
|Sportz CNG
|8,29,700
|7,58,945
|70,755
|Asta
|8,05,500
|7,39,735
|65,765
|Asta AMT
|8,62,300
|7,91,692
|70,608
|Magna Dual CNG
|7,83,500
|7,16,684
|66,816
|Sportz Dual CNG
|8,38,200
|7,66,720
|71,480
9. हुंडई i20
हुंडई i20 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए थी, जो अब घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 66,415 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 3,634 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-9 कार रही है।
|हुंडई i20 की नई एक्सशोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Magna
|7,78,800
|7,12,385
|66,415
|Magna Exe
|7,50,900
|6,86,865
|64,035
|Magna IVT
|8,88,800
|8,13,005
|75,795
|Sportz
|8,41,800
|7,74,403
|67,397
|Sportz(O)
|9,05,000
|8,27,823
|77,177
|Sportz IVT
|9,51,600
|8,70,449
|81,151
|Sportz(O) IVT
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|Asta
|9,37,800
|8,61,211
|76,589
|Asta(O)
|9,99,800
|9,14,539
|85,261
|Asta (O) IVT
|11,09,900
|10,28,970
|80,930
|हुंडई i20 N लाइन की नई एक्सशोरूम कीमतें
|N6
|9,99,500
|9,14,265
|85,235
|N6 DCT
|11,30,800
|10,23,391
|95,409
|N8
|11,30,800
|10,45,344
|85,456
|N8 DCT
|12,40,800
|11,45,963
|94,837
10. मारुति इग्निस
मारुति इग्निस की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 49,900 रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अगस्त में इसकी 2,097 यूनिट बिकी थीं और ये सेगमेंट की नंबर-10 कार रही है।
|मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.2L Petrol Manual
|Sigma
|₹5,85,000
|₹5,35,100
|₹ 49,900
|8.53%
|Delta
|₹6,39,000
|₹5,84,500
|₹ 54,500
|8.53%
|Zeta
|₹6,97,000
|₹6,37,500
|₹ 59,500
|8.54%
|Alpha
|₹7,62,000
|₹6,97,000
|₹ 65,000
|8.53%
|1.2L PetrolAuto (AMT)
|Delta
|₹6,89,000
|₹6,29,500
|₹ 59,500
|8.64%
|Zeta
|₹7,47,000
|₹6,82,500
|₹ 64,500
|8.63%
|Alpha
|₹8,12,000
|₹7,42,000
|₹ 70,000
|8.62%
