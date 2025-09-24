ट्राइबर ₹5.76 लाख, अर्टिगा ₹8.80 लाख, कैरेंस ₹11.10 लाख; देश की टॉप-10 7-सीटर की नई कीमतें
मोदी सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गजब का उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहां छोटी कारों की कीमतों में बड़ी टैक्स कटौती हुई है। तो दूसरी तरफ, पिछले कुछ महीने से तेजी से बिकने वाली 7-सीटर कारों को खरीदना भी सस्ता हो गया है। MPV सेगमेंट की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है।
मोदी सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गजब का उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहां छोटी कारों की कीमतों में बड़ी टैक्स कटौती हुई है। तो दूसरी तरफ, पिछले कुछ महीने से तेजी से बिकने वाली 7-सीटर कारों को खरीदना भी सस्ता हो गया है। MPV सेगमेंट की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में नए GST 2.0 से मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा, महिंद्रा बोलेरो, किआ कैरेंस, महिंद्रा XUV700 जैसे कई मॉडल को खरीदना सस्ता हो गया है। हम यहां पर देश की टॉप-10 7-सीटर कारों के सभी वैरिएंट की नई कीमतें बता रहे हैं। ताकि आपके आप अपने बजट के हिसाब से बड़िया कार सिलेक्ट कर पाएं।
|देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 7-सीटर कार
|GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
|मॉडल
|अगस्त सेल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|₹9,11,500
|₹8,80,000
|₹31,500
|3.46%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|9,840
|₹13,76,999
|₹12,97,700
|₹79,299
|5.76%
|टोयोटा इनोवा
|9,304
|₹19,09,000
|₹18,05,800
|₹1,03,200
|5.41%
|महिंद्रा बोलेरो
|8,109
|₹9,70,001
|₹8,68,101
|₹1,01,900
|10.51%
|किआ कैरेंस
|6,822
|₹11,49,900
|₹11,10,248
|₹39,652
|3.45%
|महिंद्रा XUV700
|4,956
|₹14,49,001
|₹13,65,800
|₹83,201
|5.74%
|मारुति XL6
|2,973
|₹11,93,500
|₹11,52,300
|₹41,200
|3.45%
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|2,508
|₹36,05,000
|₹33,64,600
|₹2,40,400
|6.67%
|रेनो ट्राइबर
|1,870
|₹6,29,995
|₹5,76,300
|₹53,695
|8.52%
|टाटा सफारी
|1,489
|₹15,49,990
|₹14,66,290
|₹83,700
|5.40%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 15.6 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.93 - 2.3 लाख
Honda SP 125
₹ 93,247 - 1.03 लाख
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.74 - 2.18 लाख
1. मारुति अर्टिगा
मारुति अर्टिगा इस सेगमेंट की नंबर-1 कार है। अगस्त में इसकी 18,445 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपए है, जो अब 31,500 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।
|मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI (O)
|Rs. 9,11,500
|-Rs. 31,500
|Rs. 8,80,000
|-3.46%
|VXI (O)
|Rs. 10,20,500
|-Rs. 35,200
|Rs. 9,85,300
|-3.45%
|ZXI (O)
|Rs. 11,30,500
|-Rs. 39,000
|Rs. 10,91,500
|-3.45%
|ZXI Plus
|Rs. 12,00,500
|-Rs. 41,400
|Rs. 11,59,100
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|VXI
|Rs. 11,60,500
|-Rs. 40,200
|Rs. 11,20,300
|-3.46%
|ZXI
|Rs. 12,70,500
|-Rs. 44,000
|Rs. 12,26,500
|-3.46%
|ZXI Plus
|Rs. 13,40,500
|-Rs. 46,400
|Rs. 12,94,100
|-3.46%
|1.5L CNG-Manual
|VXI (O)
|Rs. 11,15,500
|-Rs. 39,200
|Rs. 10,76,300
|-3.51%
|ZXI (O)
|Rs. 12,25,500
|-Rs. 43,000
|Rs. 11,82,500
|-3.51%
2. महिंद्रा स्कॉर्पियो
महिंद्रा स्कॉर्पियो इस सेगमेंट की नंबर-2 कार है। अगस्त में इसकी 9,840 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए है, जो अब 79,299 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.76% की कटौती हुई है।
|महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|S 7S (Side Facing)
|Rs. 13,76,999
|Rs. 12,97,700
|-Rs. 79,299
|-5.76%
|S 9S (Side Facing)
|Rs. 13,99,599
|Rs. 13,19,599
|-Rs. 80,000
|-5.72%
|S11 7S (Side Facing)
|Rs. 17,71,998
|Rs. 16,70,499
|-Rs. 1,01,499
|-5.73%
|S11 7S (Captain Chair)
|Rs. 17,71,998
|Rs. 16,70,499
|-Rs. 1,01,499
|-5.73%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Z2 (E)
|Rs. 13,99,200
|Rs. 13,20,200
|-Rs. 79,000
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 15,77,000
|Rs. 14,87,999
|-Rs. 89,001
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 17,57,999
|Rs. 16,58,800
|-Rs. 99,199
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,29,000
|Rs. 19,14,500
|-Rs. 1,14,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,49,000
|Rs. 19,33,300
|-Rs. 1,15,700
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,35,000
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 1,35,100
|-6.33%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,55,000
|Rs. 20,33,399
|-Rs. 1,21,601
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 21,59,999
|Rs. 20,38,100
|-Rs. 1,21,899
|-5.64%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Z4
|Rs. 17,39,001
|Rs. 16,40,800
|-Rs. 98,201
|-5.65%
|Z8S
|Rs. 19,05,999
|Rs. 17,98,400
|-Rs. 1,07,599
|-5.65%
|Z8T
|Rs. 21,71,000
|Rs. 20,48,500
|-Rs. 1,22,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 21,91,000
|Rs. 20,67,299
|-Rs. 1,23,701
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 22,77,001
|Rs. 21,48,501
|-Rs. 1,28,500
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,95,999
|Rs. 21,66,399
|-Rs. 1,29,600
|-5.64%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 22,97,000
|Rs. 21,67,300
|-Rs. 1,29,700
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|Z2 (E)
|Rs. 14,49,001
|Rs. 13,67,201
|-Rs. 81,800
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 16,21,000
|Rs. 15,29,500
|-Rs. 91,500
|-5.64%
|Z4 4WD (E)
|Rs. 18,35,000
|Rs. 17,31,400
|-Rs. 1,03,600
|-5.65%
|Z6
|Rs. 17,24,999
|Rs. 16,27,600
|-Rs. 97,399
|-5.65%
|Z8 S
|Rs. 18,56,000
|Rs. 17,51,200
|-Rs. 1,04,800
|-5.65%
|Z8
|Rs. 19,67,000
|Rs. 18,56,001
|-Rs. 1,10,999
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,69,000
|Rs. 19,52,200
|-Rs. 1,16,800
|-5.65%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,89,000
|Rs. 19,71,099
|-Rs. 1,17,901
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,75,001
|Rs. 20,52,001
|-Rs. 1,23,000
|-5.66%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,95,000
|Rs. 20,70,200
|-Rs. 1,24,800
|-5.69%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,12,001
|Rs. 20,87,101
|-Rs. 1,24,900
|-5.65%
|Z8T 4WD
|Rs. 22,80,001
|Rs. 21,51,300
|-Rs. 1,28,701
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 23,85,999
|Rs. 22,51,300
|-Rs. 1,34,699
|-5.65%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 23,00,000
|Rs. 21,70,200
|-Rs. 1,29,800
|-5.64%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 24,06,000
|Rs. 22,70,100
|-Rs. 1,35,900
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|Z4
|Rs. 17,86,000
|Rs. 16,85,200
|-Rs. 1,00,800
|-5.64%
|Z6
|Rs. 18,91,000
|Rs. 17,84,300
|-Rs. 1,06,700
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 19,56,000
|Rs. 18,45,600
|-Rs. 1,10,400
|-5.64%
|Z8
|Rs. 21,22,000
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 1,22,100
|-5.75%
|Z8T
|Rs. 22,18,000
|Rs. 20,92,801
|-Rs. 1,25,199
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 22,38,000
|Rs. 21,11,700
|-Rs. 1,26,300
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 23,24,000
|Rs. 21,93,000
|-Rs. 1,31,000
|-5.64%
|Z8L Carbon
|Rs. 23,44,000
|Rs. 22,11,701
|-Rs. 1,32,299
|-5.64%
|Z8L 6 Seater
|Rs. 23,47,999
|Rs. 22,15,499
|-Rs. 1,32,500
|-5.64%
|Z8T 4WD
|Rs. 24,36,000
|Rs. 22,98,500
|-Rs. 1,37,500
|-5.64%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 24,56,000
|Rs. 23,17,400
|-Rs. 1,38,600
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 25,42,001
|Rs. 23,98,500
|-Rs. 1,43,501
|-5.65%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 25,62,000
|Rs. 24,17,399
|-Rs. 1,44,601
|-5.64%
3. टोयोटा इनोवा
टोयोटा इनोवा इस सेगमेंट की नंबर-3 कार है। अगस्त में इसकी 9,304 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19,09,000 रुपए है, जो अब 1,03,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,05,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.41% की कटौती हुई है।
|टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.4L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|GX 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Fleet 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Fleet 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Plus 7S
|Rs. 21,71,000
|-Rs. 1,44,800
|Rs. 20,26,200
|-6.67%
|GX Plus 8S
|Rs. 21,76,000
|-Rs. 1,45,100
|Rs. 20,30,900
|-6.67%
|VX 7S
|Rs. 25,40,000
|-Rs. 1,69,400
|Rs. 23,70,600
|-6.67%
|VX 8S
|Rs. 25,45,000
|-Rs. 1,69,700
|Rs. 23,75,300
|-6.67%
|ZX 7S
|Rs. 27,08,000
|-Rs. 1,80,600
|Rs. 25,27,400
|-6.67%
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Normal Petrol-Auto (CVT)
|G Fleet 7S
|Rs. 19,09,000
|-Rs. 1,03,200
|Rs. 18,05,800
|-5.41%
|G Fleet 8S
|Rs. 19,14,000
|-Rs. 1,03,500
|Rs. 18,10,500
|-5.41%
|GX 7S
|Rs. 19,94,000
|-Rs. 1,07,800
|Rs. 18,86,200
|-5.41%
|GX 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,08,100
|Rs. 18,90,900
|-5.41%
|GX (O) 8S
|Rs. 21,27,000
|-Rs. 1,15,000
|Rs. 20,12,000
|-5.41%
|GX (O) 7S
|Rs. 21,41,000
|-Rs. 1,15,800
|Rs. 20,25,200
|-5.41%
|2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
|VX 7S
|Rs. 26,46,000
|-Rs. 55,600
|Rs. 25,90,400
|-2.10%
|VX 8S
|Rs. 26,51,000
|-Rs. 55,700
|Rs. 25,95,300
|-2.10%
|VX (O) 7S
|Rs. 28,44,000
|-Rs. 59,700
|Rs. 27,84,300
|-2.10%
|VX (O) 8S
|Rs. 28,49,000
|-Rs. 59,800
|Rs. 27,89,200
|-2.10%
|ZX
|Rs. 30,85,000
|-Rs. 64,800
|Rs. 30,20,200
|-2.10%
|ZX (O)
|Rs. 31,49,000
|-Rs. 66,100
|Rs. 30,82,900
|-2.10%
4. महिंद्रा बोलेरो
महिंद्रा बोलेरो इस सेगमेंट की नंबर-4 कार है। अगस्त में इसकी 8,109 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,70,001 रुपए है, जो अब 1,01,900 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,68,101 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.51% की कटौती हुई है।
|महिंद्रा बोलेरो न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|B2
|Rs. 9,70,001
|Rs. 8,68,101
|-Rs. 1,01,900
|-10.51%
|B4
|Rs. 9,81,400
|Rs. 8,79,000
|-Rs. 1,02,400
|-10.43%
|B6
|Rs. 9,99,900
|Rs. 8,95,600
|-Rs. 1,04,300
|-10.43%
|B6 (O)
|Rs. 10,92,600
|Rs. 9,78,300
|-Rs. 1,14,300
|-10.46%
|महिंद्रा बोलेरो नियो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|N4
|Rs. 9,96,600
|Rs. 8,92,400
|-Rs. 1,04,200
|-10.46%
|N8
|Rs. 10,65,800
|Rs. 9,54,399
|-Rs. 1,11,401
|-10.45%
|N8
|Rs. 11,49,500
|Rs. 10,29,400
|-Rs. 1,20,100
|-10.45%
|N10 (O)
|Rs. 12,17,500
|Rs. 10,90,300
|-Rs. 1,27,200
|-10.45%
|महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|P4 (9S)
|Rs. 11,39,000
|Rs. 10,76,599
|-Rs. 62,401
|-5.48%
|P10 (9S)
|Rs. 12,49,000
|Rs. 11,80,400
|-Rs. 68,600
|-5.49%
|P4 Ambu (5S)
|Rs. 14,05,999
|Rs. 12,90,200
|-Rs. 1,15,799
|-8.24%
|महिंद्रा बोलेरो कैंपर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VX
|Rs. 10,10,000
|Rs. 9,22,200
|-Rs. 87,800
|-8.69%
|2WD
|Rs. 10,57,000
|Rs. 9,70,000
|-Rs. 87,000
|-8.23%
|4WD
|Rs. 10,87,000
|Rs. 9,97,699
|-Rs. 89,301
|-8.22%
|ZX
|Rs. 10,93,000
|Rs. 9,99,899
|-Rs. 93,101
|-8.52%
|महिंद्रा बोलेरो पिकअप की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MS CBC 1.3T
|Rs. 9,70,002
|Rs. 9,04,599
|-Rs. 65,403
|-6.74%
|MS CBC 4WD 1.3T
|Rs. 10,02,000
|Rs. 9,35,099
|-Rs. 66,901
|-6.68%
|MS FB 1.3T
|Rs. 10,22,999
|Rs. 9,56,200
|-Rs. 66,799
|-6.53%
|4WD 1.3T
|Rs. 10,32,000
|Rs. 9,58,000
|-Rs. 74,000
|-7.17%
|FB 1.3T
|Rs. 10,33,001
|Rs. 9,62,800
|-Rs. 70,201
|-6.80%
|FB AC 1.3T
|Rs. 10,58,701
|Rs. 9,85,700
|-Rs. 73,001
|-6.90%
5. किआ कैरेंस
किआ कैरेंस इस सेगमेंट की नंबर-5 कार है। अगस्त में इसकी 6,822 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,49,900 रुपए है, जो अब 39,652 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,10,248 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।
|किआ कैरेंस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1.5 HTE
|₹11,49,900
|₹11,10,248
|₹39,652
|3.45%
|1.5 HTE (O)
|₹12,49,900
|₹12,06,800
|₹43,100
|3.45%
|1.5 HTE (O) Turbo
|₹13,39,900
|₹12,93,697
|₹46,203
|3.45%
|1.5 HTK
|₹13,49,900
|₹13,03,352
|₹46,548
|3.45%
|1.5 HTK Turbo
|₹14,39,900
|₹13,90,248
|₹49,652
|3.45%
|1.5 HTK Plus Turbo
|₹15,39,900
|₹14,86,800
|₹53,100
|3.45%
|1.5 HTK Plus (O) Turbo
|₹16,19,900
|₹15,64,041
|₹55,859
|3.45%
|1.5 HTK Plus Turbo DCT
|₹16,89,900
|₹16,31,628
|₹58,272
|3.45%
|1.5 HTK Plus (O) Turbo DCT
|₹17,69,900
|₹17,08,869
|₹61,031
|3.45%
|1.5 HTX Turbo
|₹18,39,900
|₹17,76,455
|₹63,445
|3.45%
|1.5 HTX Turbo iMT
|₹18,69,900
|₹18,05,421
|₹64,479
|3.45%
|1.5 HTX Plus Turbo 6STR
|₹19,39,900
|₹18,73,007
|₹66,893
|3.45%
|1.5 HTX Plus Turbo
|₹19,39,900
|₹18,73,007
|₹66,893
|3.45%
|1.5 HTX Plus Turbo 6STR iMT
|₹19,69,900
|₹19,01,972
|₹67,928
|3.45%
|1.5 HTX Plus Turbo iMT
|₹19,69,900
|₹19,01,103
|₹68,797
|3.49%
|1.5 HTX Plus Turbo 6STR DCT
|₹21,49,900
|₹20,75,766
|₹74,134
|3.45%
|1.5 HTX Plus Turbo DCT
|₹21,49,900
|₹20,75,766
|₹74,134
|3.45%
|डीजल वैरिएंट की कीमतें
|1.5 HTX Diesel
|₹19,49,900
|₹18,82,662
|₹67,238
|3.45%
|1.5 HTE Diesel
|₹13,49,900
|₹13,03,352
|₹46,548
|3.45%
|1.5 HTE (O) Diesel
|₹14,54,900
|₹14,04,731
|₹50,169
|3.45%
|1.5 HTK Diesel
|₹15,51,900
|₹14,98,386
|₹53,514
|3.45%
|1.5 HTK Plus Diesel
|₹16,49,900
|₹15,93,007
|₹56,893
|3.45%
|1.5 HTK Plus (O) Diesel
|₹17,29,900
|₹16,70,248
|₹59,652
|3.45%
|1.5 HTK Plus AT Diesel
|₹17,99,900
|₹17,37,834
|₹62,066
|3.45%
6. महिंद्रा XUV700
महिंद्रा XUV700 इस सेगमेंट की नंबर-6 कार है। अगस्त में इसकी 4,956 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,49,001 रुपए है, जो अब 83,201 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 13,65,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।
|महिंद्रा XUV 700 की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX 7S
|Rs. 14,49,001
|Rs. 13,65,800
|-Rs. 83,201
|-5.74%
|MX (E) 7S
|Rs. 14,99,000
|Rs. 14,12,900
|-Rs. 86,100
|-5.74%
|AX5 S 7S
|Rs. 16,88,999
|Rs. 15,92,100
|-Rs. 96,899
|-5.74%
|AX5 Select (E) 7S
|Rs. 17,38,998
|Rs. 16,39,200
|-Rs. 99,798
|-5.74%
|AX5 7S
|Rs. 18,33,998
|Rs. 17,28,800
|-Rs. 1,05,198
|-5.74%
|AX5 (E) 7S
|Rs. 18,83,999
|Rs. 17,76,000
|-Rs. 1,07,999
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 19,49,000
|Rs. 18,37,299
|-Rs. 1,11,701
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 19,68,999
|Rs. 18,56,100
|-Rs. 1,12,899
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 19,64,000
|Rs. 18,51,401
|-Rs. 1,12,599
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 19,83,999
|Rs. 18,70,300
|-Rs. 1,13,699
|-5.73%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|AX5 Select 7S
|Rs. 18,64,000
|Rs. 17,57,100
|-Rs. 1,06,900
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 19,93,999
|Rs. 18,79,700
|-Rs. 1,14,299
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 20,98,999
|Rs. 19,78,701
|-Rs. 1,20,298
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 21,19,000
|Rs. 19,97,600
|-Rs. 1,21,400
|-5.73%
|AX7 Luxury 7S
|Rs. 23,18,999
|Rs. 21,86,200
|-Rs. 1,32,799
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,05,000
|-Rs. 1,34,000
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 21,14,001
|Rs. 19,92,900
|-Rs. 1,21,101
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 21,34,000
|Rs. 20,11,699
|-Rs. 1,22,301
|-5.73%
|AX7 L Ebony 7S
|Rs. 23,33,999
|Rs. 22,00,299
|-Rs. 1,33,700
|-5.73%
|AX7 L Ebony 6S
|Rs. 23,53,999
|Rs. 22,19,200
|-Rs. 1,34,799
|-5.73%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|MX 7S
|Rs. 14,99,000
|Rs. 14,13,000
|-Rs. 86,000
|-5.74%
|MX (E) 7S
|Rs. 15,49,000
|Rs. 14,60,100
|-Rs. 88,900
|-5.74%
|AX5 Select 7S
|Rs. 17,73,997
|Rs. 16,72,300
|-Rs. 1,01,697
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 19,03,999
|Rs. 17,94,799
|-Rs. 1,09,200
|-5.74%
|AX7 7S
|Rs. 19,98,999
|Rs. 18,84,400
|-Rs. 1,14,599
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 20,19,000
|Rs. 19,03,300
|-Rs. 1,15,700
|-5.73%
|AX7 Luxury 7S
|Rs. 22,24,000
|Rs. 20,96,600
|-Rs. 1,27,400
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 22,49,000
|Rs. 21,20,200
|-Rs. 1,28,800
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 20,13,999
|Rs. 18,98,600
|-Rs. 1,15,399
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 20,33,999
|Rs. 19,17,400
|-Rs. 1,16,599
|-5.73%
|AX7 L Ebony 7S
|Rs. 22,39,000
|Rs. 21,10,699
|-Rs. 1,28,301
|-5.73%
|AX7 L Ebony 6S
|Rs. 22,64,000
|Rs. 21,34,300
|-Rs. 1,29,700
|-5.73%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|AX5 Select 7S
|Rs. 19,23,999
|Rs. 18,13,701
|-Rs. 1,10,298
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 20,63,999
|Rs. 19,45,700
|-Rs. 1,18,299
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 21,68,999
|Rs. 20,44,700
|-Rs. 1,24,299
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,63,600
|-Rs. 1,25,400
|-5.73%
|AX7 4WD 7S
|Rs. 22,89,000
|Rs. 21,57,900
|-Rs. 1,31,100
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 24,18,999
|Rs. 22,80,499
|-Rs. 1,38,500
|-5.73%
|AX7 Luxury 4WD 7S
|Rs. 24,99,000
|Rs. 23,56,900
|-Rs. 1,42,100
|-5.69%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 22,04,000
|Rs. 20,77,700
|-Rs. 1,26,300
|-5.73%
|AX7 Ebony 4WD 7S
|Rs. 23,04,000
|Rs. 21,72,000
|-Rs. 1,32,000
|-5.73%
|AX7 Luxury Ebony 6S
|Rs. 24,34,000
|Rs. 22,94,600
|-Rs. 1,39,400
|-5.73%
|AX7 Luxury Ebony 4WD 7S
|Rs. 25,14,000
|Rs. 23,71,000
|-Rs. 1,43,000
|-5.69%
7. मारुति XL6
मारुति XL6 इस सेगमेंट की नंबर-7 कार है। अगस्त में इसकी 2,973 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है, जो अब 41,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।
|मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 11,93,500
|Rs. 41,200
|Rs. 11,52,300
|3.45%
|Alpha
|Rs. 12,93,500
|Rs. 44,700
|Rs. 12,48,800
|3.46%
|Alpha Plus
|Rs. 13,43,500
|Rs. 46,400
|Rs. 12,97,100
|3.45%
|1.5L PetrolAuto (TC)
|Zeta
|Rs. 13,33,500
|Rs. 46,200
|Rs. 12,87,300
|3.46%
|Alpha
|Rs. 14,33,500
|Rs. 49,700
|Rs. 13,83,800
|3.47%
|Alpha Plus
|Rs. 14,83,500
|Rs. 51,400
|Rs. 14,32,100
|3.46%
|1.5L CNGManual
|Zeta
|Rs. 12,88,500
|Rs. 45,200
|Rs. 12,43,300
|3.51%
8. टोयोटा फॉर्च्यूनर
टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट की नंबर-8 कार है। अगस्त में इसकी 2,508 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36,05,000 रुपए है, जो अब 2,40,400 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 33,64,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 6.67% की कटौती हुई है।
|टोयोटा फॉर्च्यूनर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|2.7L Normal Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|2WD
|Rs. 36,05,000
|Rs. 2,40,400
|Rs. 33,64,600
|6.67%
|2.8L Turbo DieselManual
|2WD
|Rs. 36,73,000
|Rs. 2,44,900
|Rs. 34,28,100
|6.67%
|4WD
|Rs. 40,83,000
|Rs. 2,72,200
|Rs. 38,10,800
|6.67%
|Legender 4WD
|Rs. 46,76,000
|Rs. 3,11,800
|Rs. 43,64,200
|6.67%
|2.8L Turbo DieselAuto (TC)
|2WD
|Rs. 39,01,000
|Rs. 2,60,100
|Rs. 36,40,900
|6.67%
|Legender 2WD
|Rs. 44,51,000
|Rs. 2,96,800
|Rs. 41,54,200
|6.67%
|4WD
|Rs. 44,72,000
|Rs. 2,98,200
|Rs. 41,73,800
|6.67%
|Legender 4WD (Mild Hybrid)
|Rs. 50,09,000
|Rs. 3,34,000
|Rs. 46,75,000
|6.67%
|GR S 4WD
|Rs. 52,34,000
|Rs. 3,49,000
|Rs. 48,85,000
|6.67%
9. रेनो ट्राइबर
रेनो ट्राइबर इस सेगमेंट की नंबर-9 कार है। अगस्त में इसकी 1,870 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,29,995 रुपए है, जो अब 53,695 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 5,76,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.52% की कटौती हुई है।
|रेनो ट्राइबर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Emotion AMT (DT)
|₹9,39,995
|₹8,59,800
|₹80,195
|8.53%
|Emotion AMT
|₹9,16,995
|₹8,38,800
|₹78,195
|8.53%
|Emotion (DT)
|₹8,87,995
|₹8,12,300
|₹75,695
|8.52%
|Emotion
|₹8,64,995
|₹7,91,200
|₹73,795
|8.53%
|Techno
|₹7,99,995
|₹7,31,800
|₹68,195
|8.52%
|Evolution
|₹7,24,995
|₹6,63,200
|₹61,795
|8.52%
|Authentic
|₹6,29,995
|₹5,76,300
|₹53,695
|8.52%
10. टाटा सफारी
टाटा सफारी इस सेगमेंट की नंबर-10 कार है। अगस्त में इसकी 1,489 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15,49,990 रुपए है, जो अब 83,700 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 14,66,290 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.40% की कटौती हुई है।
|टाटा सफारी वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Accomplished X Plus Stealth 6S AT
|₹27,44,000
|₹25,95,790
|₹1,48,210
|5.40%
|Accomplished X Plus Stealth AT
|₹27,34,000
|₹25,86,290
|₹1,47,710
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition 6S AT
|₹27,04,000
|₹25,57,990
|₹1,46,010
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition AT
|₹26,94,000
|₹25,48,490
|₹1,45,510
|5.40%
|Accomplished X Plus 6S AT (DT)
|₹26,69,000
|₹25,24,890
|₹1,44,110
|5.40%
|Accomplished X Plus AT (DT)
|₹26,59,000
|₹25,15,390
|₹1,43,610
|5.40%
|Accomplished X Plus Stealth
|₹25,84,000
|₹24,44,490
|₹1,39,510
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition 6S
|₹25,54,000
|₹24,16,090
|₹1,37,910
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition
|₹25,44,000
|₹24,06,590
|₹1,37,410
|5.40%
|Accomplished X Dark Edition AT
|₹25,39,000
|₹24,01,890
|₹1,37,110
|5.40%
|Accomplished X Plus 6S (DT)
|₹25,19,000
|₹23,82,990
|₹1,36,010
|5.40%
|Accomplished X Plus (DT)
|₹25,09,000
|₹23,73,490
|₹1,35,510
|5.40%
|Accomplished X AT (DT)
|₹24,84,000
|₹23,49,890
|₹1,34,110
|5.40%
|Accomplished X Dark Edition
|₹23,64,000
|₹22,36,290
|₹1,27,710
|5.40%
|Accomplished X (DT)
|₹23,09,000
|₹21,84,290
|₹1,24,710
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition AT
|₹22,24,000
|₹21,03,890
|₹1,20,110
|5.40%
|Adventure X Plus AT
|₹21,69,000
|₹20,51,890
|₹1,17,110
|5.40%
|Pure X Dark Edition AT
|₹20,64,000
|₹19,52,590
|₹1,11,410
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition
|₹20,54,000
|₹19,43,090
|₹1,10,910
|5.40%
|Adventure X Plus
|₹19,99,000
|₹18,90,990
|₹1,08,010
|5.40%
|Pure X AT
|₹19,99,000
|₹18,91,090
|₹1,07,910
|5.40%
|Pure X Dark Edition
|₹19,04,000
|₹18,01,190
|₹1,02,810
|5.40%
|Pure X
|₹18,49,000
|₹17,49,190
|₹99,810
|5.40%
|Smart
|₹15,49,990
|₹14,66,290
|₹83,700
|5.40%
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।