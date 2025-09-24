ट्राइबर ₹5.76 लाख, अर्टिगा ₹8.80 लाख, कैरेंस ₹11.10 लाख; देश की टॉप-10 7-सीटर की नई कीमतें

मोदी सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गजब का उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहां छोटी कारों की कीमतों में बड़ी टैक्स कटौती हुई है। तो दूसरी तरफ, पिछले कुछ महीने से तेजी से बिकने वाली 7-सीटर कारों को खरीदना भी सस्ता हो गया है। MPV सेगमेंट की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है।

मोदी सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गजब का उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहां छोटी कारों की कीमतों में बड़ी टैक्स कटौती हुई है। तो दूसरी तरफ, पिछले कुछ महीने से तेजी से बिकने वाली 7-सीटर कारों को खरीदना भी सस्ता हो गया है। MPV सेगमेंट की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में नए GST 2.0 से मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा, महिंद्रा बोलेरो, किआ कैरेंस, महिंद्रा XUV700 जैसे कई मॉडल को खरीदना सस्ता हो गया है। हम यहां पर देश की टॉप-10 7-सीटर कारों के सभी वैरिएंट की नई कीमतें बता रहे हैं। ताकि आपके आप अपने बजट के हिसाब से बड़िया कार सिलेक्ट कर पाएं।

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 7-सीटर कार GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें मॉडल अगस्त सेल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % मारुति अर्टिगा 18,445 ₹9,11,500 ₹8,80,000 ₹31,500 3.46% महिंद्रा स्कॉर्पियो 9,840 ₹13,76,999 ₹12,97,700 ₹79,299 5.76% टोयोटा इनोवा 9,304 ₹19,09,000 ₹18,05,800 ₹1,03,200 5.41% महिंद्रा बोलेरो 8,109 ₹9,70,001 ₹8,68,101 ₹1,01,900 10.51% किआ कैरेंस 6,822 ₹11,49,900 ₹11,10,248 ₹39,652 3.45% महिंद्रा XUV700 4,956 ₹14,49,001 ₹13,65,800 ₹83,201 5.74% मारुति XL6 2,973 ₹11,93,500 ₹11,52,300 ₹41,200 3.45% टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,508 ₹36,05,000 ₹33,64,600 ₹2,40,400 6.67% रेनो ट्राइबर 1,870 ₹6,29,995 ₹5,76,300 ₹53,695 8.52% टाटा सफारी 1,489 ₹15,49,990 ₹14,66,290 ₹83,700 5.40%

1. मारुति अर्टिगा

मारुति अर्टिगा इस सेगमेंट की नंबर-1 कार है। अगस्त में इसकी 18,445 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपए है, जो अब 31,500 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0) 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI (O) Rs. 9,11,500 -Rs. 31,500 Rs. 8,80,000 -3.46% VXI (O) Rs. 10,20,500 -Rs. 35,200 Rs. 9,85,300 -3.45% ZXI (O) Rs. 11,30,500 -Rs. 39,000 Rs. 10,91,500 -3.45% ZXI Plus Rs. 12,00,500 -Rs. 41,400 Rs. 11,59,100 -3.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) VXI Rs. 11,60,500 -Rs. 40,200 Rs. 11,20,300 -3.46% ZXI Rs. 12,70,500 -Rs. 44,000 Rs. 12,26,500 -3.46% ZXI Plus Rs. 13,40,500 -Rs. 46,400 Rs. 12,94,100 -3.46% 1.5L CNG-Manual VXI (O) Rs. 11,15,500 -Rs. 39,200 Rs. 10,76,300 -3.51% ZXI (O) Rs. 12,25,500 -Rs. 43,000 Rs. 11,82,500 -3.51%

2. महिंद्रा स्कॉर्पियो

महिंद्रा स्कॉर्पियो इस सेगमेंट की नंबर-2 कार है। अगस्त में इसकी 9,840 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए है, जो अब 79,299 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.76% की कटौती हुई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.2L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % S 7S (Side Facing) Rs. 13,76,999 Rs. 12,97,700 -Rs. 79,299 -5.76% S 9S (Side Facing) Rs. 13,99,599 Rs. 13,19,599 -Rs. 80,000 -5.72% S11 7S (Side Facing) Rs. 17,71,998 Rs. 16,70,499 -Rs. 1,01,499 -5.73% S11 7S (Captain Chair) Rs. 17,71,998 Rs. 16,70,499 -Rs. 1,01,499 -5.73% महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Z2 (E) Rs. 13,99,200 Rs. 13,20,200 -Rs. 79,000 -5.65% Z4 (E) Rs. 15,77,000 Rs. 14,87,999 -Rs. 89,001 -5.64% Z8S Rs. 17,57,999 Rs. 16,58,800 -Rs. 99,199 -5.64% Z8T Rs. 20,29,000 Rs. 19,14,500 -Rs. 1,14,500 -5.64% Z8T Carbon Rs. 20,49,000 Rs. 19,33,300 -Rs. 1,15,700 -5.65% Z8L ADAS Rs. 21,35,000 Rs. 19,99,900 -Rs. 1,35,100 -6.33% Z8L Carbon ADAS Rs. 21,55,000 Rs. 20,33,399 -Rs. 1,21,601 -5.64% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 21,59,999 Rs. 20,38,100 -Rs. 1,21,899 -5.64% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) Z4 Rs. 17,39,001 Rs. 16,40,800 -Rs. 98,201 -5.65% Z8S Rs. 19,05,999 Rs. 17,98,400 -Rs. 1,07,599 -5.65% Z8T Rs. 21,71,000 Rs. 20,48,500 -Rs. 1,22,500 -5.64% Z8T Carbon Rs. 21,91,000 Rs. 20,67,299 -Rs. 1,23,701 -5.65% Z8L ADAS Rs. 22,77,001 Rs. 21,48,501 -Rs. 1,28,500 -5.64% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,95,999 Rs. 21,66,399 -Rs. 1,29,600 -5.64% Z8L Carbon ADAS Rs. 22,97,000 Rs. 21,67,300 -Rs. 1,29,700 -5.65% 2.2L Turbo Diesel-Manual Z2 (E) Rs. 14,49,001 Rs. 13,67,201 -Rs. 81,800 -5.65% Z4 (E) Rs. 16,21,000 Rs. 15,29,500 -Rs. 91,500 -5.64% Z4 4WD (E) Rs. 18,35,000 Rs. 17,31,400 -Rs. 1,03,600 -5.65% Z6 Rs. 17,24,999 Rs. 16,27,600 -Rs. 97,399 -5.65% Z8 S Rs. 18,56,000 Rs. 17,51,200 -Rs. 1,04,800 -5.65% Z8 Rs. 19,67,000 Rs. 18,56,001 -Rs. 1,10,999 -5.64% Z8T Rs. 20,69,000 Rs. 19,52,200 -Rs. 1,16,800 -5.65% Z8T Carbon Rs. 20,89,000 Rs. 19,71,099 -Rs. 1,17,901 -5.64% Z8L ADAS Rs. 21,75,001 Rs. 20,52,001 -Rs. 1,23,000 -5.66% Z8L Carbon ADAS Rs. 21,95,000 Rs. 20,70,200 -Rs. 1,24,800 -5.69% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,12,001 Rs. 20,87,101 -Rs. 1,24,900 -5.65% Z8T 4WD Rs. 22,80,001 Rs. 21,51,300 -Rs. 1,28,701 -5.64% Z8L 4WD Rs. 23,85,999 Rs. 22,51,300 -Rs. 1,34,699 -5.65% Z8T 4WD Carbon Rs. 23,00,000 Rs. 21,70,200 -Rs. 1,29,800 -5.64% Z8L 4WD Carbon Rs. 24,06,000 Rs. 22,70,100 -Rs. 1,35,900 -5.65% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) Z4 Rs. 17,86,000 Rs. 16,85,200 -Rs. 1,00,800 -5.64% Z6 Rs. 18,91,000 Rs. 17,84,300 -Rs. 1,06,700 -5.64% Z8S Rs. 19,56,000 Rs. 18,45,600 -Rs. 1,10,400 -5.64% Z8 Rs. 21,22,000 Rs. 19,99,900 -Rs. 1,22,100 -5.75% Z8T Rs. 22,18,000 Rs. 20,92,801 -Rs. 1,25,199 -5.64% Z8T Carbon Rs. 22,38,000 Rs. 21,11,700 -Rs. 1,26,300 -5.64% Z8L ADAS Rs. 23,24,000 Rs. 21,93,000 -Rs. 1,31,000 -5.64% Z8L Carbon Rs. 23,44,000 Rs. 22,11,701 -Rs. 1,32,299 -5.64% Z8L 6 Seater Rs. 23,47,999 Rs. 22,15,499 -Rs. 1,32,500 -5.64% Z8T 4WD Rs. 24,36,000 Rs. 22,98,500 -Rs. 1,37,500 -5.64% Z8T 4WD Carbon Rs. 24,56,000 Rs. 23,17,400 -Rs. 1,38,600 -5.64% Z8L 4WD Rs. 25,42,001 Rs. 23,98,500 -Rs. 1,43,501 -5.65% Z8L 4WD Carbon Rs. 25,62,000 Rs. 24,17,399 -Rs. 1,44,601 -5.64%

3. टोयोटा इनोवा

टोयोटा इनोवा इस सेगमेंट की नंबर-3 कार है। अगस्त में इसकी 9,304 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19,09,000 रुपए है, जो अब 1,03,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,05,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.41% की कटौती हुई है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.4L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % GX 7S Rs. 19,99,000 -Rs. 1,33,300 Rs. 18,65,700 -6.67% GX 8S Rs. 19,99,000 -Rs. 1,33,300 Rs. 18,65,700 -6.67% GX Fleet 7S Rs. 19,99,000 -Rs. 1,33,300 Rs. 18,65,700 -6.67% GX Fleet 8S Rs. 19,99,000 -Rs. 1,33,300 Rs. 18,65,700 -6.67% GX Plus 7S Rs. 21,71,000 -Rs. 1,44,800 Rs. 20,26,200 -6.67% GX Plus 8S Rs. 21,76,000 -Rs. 1,45,100 Rs. 20,30,900 -6.67% VX 7S Rs. 25,40,000 -Rs. 1,69,400 Rs. 23,70,600 -6.67% VX 8S Rs. 25,45,000 -Rs. 1,69,700 Rs. 23,75,300 -6.67% ZX 7S Rs. 27,08,000 -Rs. 1,80,600 Rs. 25,27,400 -6.67% टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Normal Petrol-Auto (CVT) G Fleet 7S Rs. 19,09,000 -Rs. 1,03,200 Rs. 18,05,800 -5.41% G Fleet 8S Rs. 19,14,000 -Rs. 1,03,500 Rs. 18,10,500 -5.41% GX 7S Rs. 19,94,000 -Rs. 1,07,800 Rs. 18,86,200 -5.41% GX 8S Rs. 19,99,000 -Rs. 1,08,100 Rs. 18,90,900 -5.41% GX (O) 8S Rs. 21,27,000 -Rs. 1,15,000 Rs. 20,12,000 -5.41% GX (O) 7S Rs. 21,41,000 -Rs. 1,15,800 Rs. 20,25,200 -5.41% 2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT) VX 7S Rs. 26,46,000 -Rs. 55,600 Rs. 25,90,400 -2.10% VX 8S Rs. 26,51,000 -Rs. 55,700 Rs. 25,95,300 -2.10% VX (O) 7S Rs. 28,44,000 -Rs. 59,700 Rs. 27,84,300 -2.10% VX (O) 8S Rs. 28,49,000 -Rs. 59,800 Rs. 27,89,200 -2.10% ZX Rs. 30,85,000 -Rs. 64,800 Rs. 30,20,200 -2.10% ZX (O) Rs. 31,49,000 -Rs. 66,100 Rs. 30,82,900 -2.10%

4. महिंद्रा बोलेरो

महिंद्रा बोलेरो इस सेगमेंट की नंबर-4 कार है। अगस्त में इसकी 8,109 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,70,001 रुपए है, जो अब 1,01,900 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,68,101 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.51% की कटौती हुई है।

महिंद्रा बोलेरो न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % B2 Rs. 9,70,001 Rs. 8,68,101 -Rs. 1,01,900 -10.51% B4 Rs. 9,81,400 Rs. 8,79,000 -Rs. 1,02,400 -10.43% B6 Rs. 9,99,900 Rs. 8,95,600 -Rs. 1,04,300 -10.43% B6 (O) Rs. 10,92,600 Rs. 9,78,300 -Rs. 1,14,300 -10.46% महिंद्रा बोलेरो नियो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % N4 Rs. 9,96,600 Rs. 8,92,400 -Rs. 1,04,200 -10.46% N8 Rs. 10,65,800 Rs. 9,54,399 -Rs. 1,11,401 -10.45% N8 Rs. 11,49,500 Rs. 10,29,400 -Rs. 1,20,100 -10.45% N10 (O) Rs. 12,17,500 Rs. 10,90,300 -Rs. 1,27,200 -10.45% महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.2L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % P4 (9S) Rs. 11,39,000 Rs. 10,76,599 -Rs. 62,401 -5.48% P10 (9S) Rs. 12,49,000 Rs. 11,80,400 -Rs. 68,600 -5.49% P4 Ambu (5S) Rs. 14,05,999 Rs. 12,90,200 -Rs. 1,15,799 -8.24% महिंद्रा बोलेरो कैंपर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.5L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % VX Rs. 10,10,000 Rs. 9,22,200 -Rs. 87,800 -8.69% 2WD Rs. 10,57,000 Rs. 9,70,000 -Rs. 87,000 -8.23% 4WD Rs. 10,87,000 Rs. 9,97,699 -Rs. 89,301 -8.22% ZX Rs. 10,93,000 Rs. 9,99,899 -Rs. 93,101 -8.52% महिंद्रा बोलेरो पिकअप की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.5L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % MS CBC 1.3T Rs. 9,70,002 Rs. 9,04,599 -Rs. 65,403 -6.74% MS CBC 4WD 1.3T Rs. 10,02,000 Rs. 9,35,099 -Rs. 66,901 -6.68% MS FB 1.3T Rs. 10,22,999 Rs. 9,56,200 -Rs. 66,799 -6.53% 4WD 1.3T Rs. 10,32,000 Rs. 9,58,000 -Rs. 74,000 -7.17% FB 1.3T Rs. 10,33,001 Rs. 9,62,800 -Rs. 70,201 -6.80% FB AC 1.3T Rs. 10,58,701 Rs. 9,85,700 -Rs. 73,001 -6.90%

5. किआ कैरेंस

किआ कैरेंस इस सेगमेंट की नंबर-5 कार है। अगस्त में इसकी 6,822 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,49,900 रुपए है, जो अब 39,652 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,10,248 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

किआ कैरेंस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1.5 HTE ₹11,49,900 ₹11,10,248 ₹39,652 3.45% 1.5 HTE (O) ₹12,49,900 ₹12,06,800 ₹43,100 3.45% 1.5 HTE (O) Turbo ₹13,39,900 ₹12,93,697 ₹46,203 3.45% 1.5 HTK ₹13,49,900 ₹13,03,352 ₹46,548 3.45% 1.5 HTK Turbo ₹14,39,900 ₹13,90,248 ₹49,652 3.45% 1.5 HTK Plus Turbo ₹15,39,900 ₹14,86,800 ₹53,100 3.45% 1.5 HTK Plus (O) Turbo ₹16,19,900 ₹15,64,041 ₹55,859 3.45% 1.5 HTK Plus Turbo DCT ₹16,89,900 ₹16,31,628 ₹58,272 3.45% 1.5 HTK Plus (O) Turbo DCT ₹17,69,900 ₹17,08,869 ₹61,031 3.45% 1.5 HTX Turbo ₹18,39,900 ₹17,76,455 ₹63,445 3.45% 1.5 HTX Turbo iMT ₹18,69,900 ₹18,05,421 ₹64,479 3.45% 1.5 HTX Plus Turbo 6STR ₹19,39,900 ₹18,73,007 ₹66,893 3.45% 1.5 HTX Plus Turbo ₹19,39,900 ₹18,73,007 ₹66,893 3.45% 1.5 HTX Plus Turbo 6STR iMT ₹19,69,900 ₹19,01,972 ₹67,928 3.45% 1.5 HTX Plus Turbo iMT ₹19,69,900 ₹19,01,103 ₹68,797 3.49% 1.5 HTX Plus Turbo 6STR DCT ₹21,49,900 ₹20,75,766 ₹74,134 3.45% 1.5 HTX Plus Turbo DCT ₹21,49,900 ₹20,75,766 ₹74,134 3.45% डीजल वैरिएंट की कीमतें 1.5 HTX Diesel ₹19,49,900 ₹18,82,662 ₹67,238 3.45% 1.5 HTE Diesel ₹13,49,900 ₹13,03,352 ₹46,548 3.45% 1.5 HTE (O) Diesel ₹14,54,900 ₹14,04,731 ₹50,169 3.45% 1.5 HTK Diesel ₹15,51,900 ₹14,98,386 ₹53,514 3.45% 1.5 HTK Plus Diesel ₹16,49,900 ₹15,93,007 ₹56,893 3.45% 1.5 HTK Plus (O) Diesel ₹17,29,900 ₹16,70,248 ₹59,652 3.45% 1.5 HTK Plus AT Diesel ₹17,99,900 ₹17,37,834 ₹62,066 3.45%

6. महिंद्रा XUV700

महिंद्रा XUV700 इस सेगमेंट की नंबर-6 कार है। अगस्त में इसकी 4,956 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,49,001 रुपए है, जो अब 83,201 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 13,65,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।

महिंद्रा XUV 700 की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % MX 7S Rs. 14,49,001 Rs. 13,65,800 -Rs. 83,201 -5.74% MX (E) 7S Rs. 14,99,000 Rs. 14,12,900 -Rs. 86,100 -5.74% AX5 S 7S Rs. 16,88,999 Rs. 15,92,100 -Rs. 96,899 -5.74% AX5 Select (E) 7S Rs. 17,38,998 Rs. 16,39,200 -Rs. 99,798 -5.74% AX5 7S Rs. 18,33,998 Rs. 17,28,800 -Rs. 1,05,198 -5.74% AX5 (E) 7S Rs. 18,83,999 Rs. 17,76,000 -Rs. 1,07,999 -5.73% AX7 7S Rs. 19,49,000 Rs. 18,37,299 -Rs. 1,11,701 -5.73% AX7 6S Rs. 19,68,999 Rs. 18,56,100 -Rs. 1,12,899 -5.73% AX7 Ebony 7S Rs. 19,64,000 Rs. 18,51,401 -Rs. 1,12,599 -5.73% AX7 Ebony 6S Rs. 19,83,999 Rs. 18,70,300 -Rs. 1,13,699 -5.73% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) AX5 Select 7S Rs. 18,64,000 Rs. 17,57,100 -Rs. 1,06,900 -5.73% AX5 7S Rs. 19,93,999 Rs. 18,79,700 -Rs. 1,14,299 -5.73% AX7 7S Rs. 20,98,999 Rs. 19,78,701 -Rs. 1,20,298 -5.73% AX7 6S Rs. 21,19,000 Rs. 19,97,600 -Rs. 1,21,400 -5.73% AX7 Luxury 7S Rs. 23,18,999 Rs. 21,86,200 -Rs. 1,32,799 -5.73% AX7 Luxury 6S Rs. 23,39,000 Rs. 22,05,000 -Rs. 1,34,000 -5.73% AX7 Ebony 7S Rs. 21,14,001 Rs. 19,92,900 -Rs. 1,21,101 -5.73% AX7 Ebony 6S Rs. 21,34,000 Rs. 20,11,699 -Rs. 1,22,301 -5.73% AX7 L Ebony 7S Rs. 23,33,999 Rs. 22,00,299 -Rs. 1,33,700 -5.73% AX7 L Ebony 6S Rs. 23,53,999 Rs. 22,19,200 -Rs. 1,34,799 -5.73% 2.2L Turbo Diesel-Manual MX 7S Rs. 14,99,000 Rs. 14,13,000 -Rs. 86,000 -5.74% MX (E) 7S Rs. 15,49,000 Rs. 14,60,100 -Rs. 88,900 -5.74% AX5 Select 7S Rs. 17,73,997 Rs. 16,72,300 -Rs. 1,01,697 -5.73% AX5 7S Rs. 19,03,999 Rs. 17,94,799 -Rs. 1,09,200 -5.74% AX7 7S Rs. 19,98,999 Rs. 18,84,400 -Rs. 1,14,599 -5.73% AX7 6S Rs. 20,19,000 Rs. 19,03,300 -Rs. 1,15,700 -5.73% AX7 Luxury 7S Rs. 22,24,000 Rs. 20,96,600 -Rs. 1,27,400 -5.73% AX7 Luxury 6S Rs. 22,49,000 Rs. 21,20,200 -Rs. 1,28,800 -5.73% AX7 Ebony 7S Rs. 20,13,999 Rs. 18,98,600 -Rs. 1,15,399 -5.73% AX7 Ebony 6S Rs. 20,33,999 Rs. 19,17,400 -Rs. 1,16,599 -5.73% AX7 L Ebony 7S Rs. 22,39,000 Rs. 21,10,699 -Rs. 1,28,301 -5.73% AX7 L Ebony 6S Rs. 22,64,000 Rs. 21,34,300 -Rs. 1,29,700 -5.73% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) AX5 Select 7S Rs. 19,23,999 Rs. 18,13,701 -Rs. 1,10,298 -5.73% AX5 7S Rs. 20,63,999 Rs. 19,45,700 -Rs. 1,18,299 -5.73% AX7 7S Rs. 21,68,999 Rs. 20,44,700 -Rs. 1,24,299 -5.73% AX7 6S Rs. 21,89,000 Rs. 20,63,600 -Rs. 1,25,400 -5.73% AX7 4WD 7S Rs. 22,89,000 Rs. 21,57,900 -Rs. 1,31,100 -5.73% AX7 Luxury 6S Rs. 24,18,999 Rs. 22,80,499 -Rs. 1,38,500 -5.73% AX7 Luxury 4WD 7S Rs. 24,99,000 Rs. 23,56,900 -Rs. 1,42,100 -5.69% AX7 Ebony 6S Rs. 22,04,000 Rs. 20,77,700 -Rs. 1,26,300 -5.73% AX7 Ebony 4WD 7S Rs. 23,04,000 Rs. 21,72,000 -Rs. 1,32,000 -5.73% AX7 Luxury Ebony 6S Rs. 24,34,000 Rs. 22,94,600 -Rs. 1,39,400 -5.73% AX7 Luxury Ebony 4WD 7S Rs. 25,14,000 Rs. 23,71,000 -Rs. 1,43,000 -5.69%

7. मारुति XL6

मारुति XL6 इस सेगमेंट की नंबर-7 कार है। अगस्त में इसकी 2,973 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है, जो अब 41,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0) 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Zeta Rs. 11,93,500 Rs. 41,200 Rs. 11,52,300 3.45% Alpha Rs. 12,93,500 Rs. 44,700 Rs. 12,48,800 3.46% Alpha Plus Rs. 13,43,500 Rs. 46,400 Rs. 12,97,100 3.45% 1.5L PetrolAuto (TC) Zeta Rs. 13,33,500 Rs. 46,200 Rs. 12,87,300 3.46% Alpha Rs. 14,33,500 Rs. 49,700 Rs. 13,83,800 3.47% Alpha Plus Rs. 14,83,500 Rs. 51,400 Rs. 14,32,100 3.46% 1.5L CNGManual Zeta Rs. 12,88,500 Rs. 45,200 Rs. 12,43,300 3.51%

8. टोयोटा फॉर्च्यूनर

टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट की नंबर-8 कार है। अगस्त में इसकी 2,508 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36,05,000 रुपए है, जो अब 2,40,400 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 33,64,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 6.67% की कटौती हुई है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0) 2.7L Normal Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % 2WD Rs. 36,05,000 Rs. 2,40,400 Rs. 33,64,600 6.67% 2.8L Turbo DieselManual 2WD Rs. 36,73,000 Rs. 2,44,900 Rs. 34,28,100 6.67% 4WD Rs. 40,83,000 Rs. 2,72,200 Rs. 38,10,800 6.67% Legender 4WD Rs. 46,76,000 Rs. 3,11,800 Rs. 43,64,200 6.67% 2.8L Turbo DieselAuto (TC) 2WD Rs. 39,01,000 Rs. 2,60,100 Rs. 36,40,900 6.67% Legender 2WD Rs. 44,51,000 Rs. 2,96,800 Rs. 41,54,200 6.67% 4WD Rs. 44,72,000 Rs. 2,98,200 Rs. 41,73,800 6.67% Legender 4WD (Mild Hybrid) Rs. 50,09,000 Rs. 3,34,000 Rs. 46,75,000 6.67% GR S 4WD Rs. 52,34,000 Rs. 3,49,000 Rs. 48,85,000 6.67%

9. रेनो ट्राइबर

रेनो ट्राइबर इस सेगमेंट की नंबर-9 कार है। अगस्त में इसकी 1,870 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,29,995 रुपए है, जो अब 53,695 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 5,76,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.52% की कटौती हुई है।

रेनो ट्राइबर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Emotion AMT (DT) ₹9,39,995 ₹8,59,800 ₹80,195 8.53% Emotion AMT ₹9,16,995 ₹8,38,800 ₹78,195 8.53% Emotion (DT) ₹8,87,995 ₹8,12,300 ₹75,695 8.52% Emotion ₹8,64,995 ₹7,91,200 ₹73,795 8.53% Techno ₹7,99,995 ₹7,31,800 ₹68,195 8.52% Evolution ₹7,24,995 ₹6,63,200 ₹61,795 8.52% Authentic ₹6,29,995 ₹5,76,300 ₹53,695 8.52%

10. टाटा सफारी

टाटा सफारी इस सेगमेंट की नंबर-10 कार है। अगस्त में इसकी 1,489 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15,49,990 रुपए है, जो अब 83,700 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 14,66,290 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.40% की कटौती हुई है।