India Top 10 7-Seater New Price After GST Cut ट्राइबर ₹5.76 लाख, अर्टिगा ₹8.80 लाख, कैरेंस ₹11.10 लाख; देश की टॉप-10 7-सीटर की नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
ट्राइबर ₹5.76 लाख, अर्टिगा ₹8.80 लाख, कैरेंस ₹11.10 लाख; देश की टॉप-10 7-सीटर की नई कीमतें

मोदी सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गजब का उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहां छोटी कारों की कीमतों में बड़ी टैक्स कटौती हुई है। तो दूसरी तरफ, पिछले कुछ महीने से तेजी से बिकने वाली 7-सीटर कारों को खरीदना भी सस्ता हो गया है। MPV सेगमेंट की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:12 PM
देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 7-सीटर कार
GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
मॉडलअगस्त सेलपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
मारुति अर्टिगा18,445₹9,11,500₹8,80,000₹31,5003.46%
महिंद्रा स्कॉर्पियो9,840₹13,76,999₹12,97,700₹79,2995.76%
टोयोटा इनोवा9,304₹19,09,000₹18,05,800₹1,03,2005.41%
महिंद्रा बोलेरो8,109₹9,70,001₹8,68,101₹1,01,90010.51%
किआ कैरेंस6,822₹11,49,900₹11,10,248₹39,6523.45%
महिंद्रा XUV7004,956₹14,49,001₹13,65,800₹83,2015.74%
मारुति XL62,973₹11,93,500₹11,52,300₹41,2003.45%
टोयोटा फॉर्च्यूनर2,508₹36,05,000₹33,64,600₹2,40,4006.67%
रेनो ट्राइबर1,870₹6,29,995₹5,76,300₹53,6958.52%
टाटा सफारी1,489₹15,49,990₹14,66,290₹83,7005.40%

1. मारुति अर्टिगा
मारुति अर्टिगा इस सेगमेंट की नंबर-1 कार है। अगस्त में इसकी 18,445 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपए है, जो अब 31,500 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,500Rs. 8,80,000-3.46%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,200Rs. 9,85,300-3.45%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 39,000Rs. 10,91,500-3.45%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,400Rs. 11,59,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,200Rs. 11,20,300-3.46%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 44,000Rs. 12,26,500-3.46%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,400Rs. 12,94,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 39,200Rs. 10,76,300-3.51%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 43,000Rs. 11,82,500-3.51%

2. महिंद्रा स्कॉर्पियो
महिंद्रा स्कॉर्पियो इस सेगमेंट की नंबर-2 कार है। अगस्त में इसकी 9,840 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए है, जो अब 79,299 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.76% की कटौती हुई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
S 7S (Side Facing)Rs. 13,76,999Rs. 12,97,700-Rs. 79,299-5.76%
S 9S (Side Facing)Rs. 13,99,599Rs. 13,19,599-Rs. 80,000-5.72%
S11 7S (Side Facing)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499-Rs. 1,01,499-5.73%
S11 7S (Captain Chair)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499-Rs. 1,01,499-5.73%
महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Z2 (E)Rs. 13,99,200Rs. 13,20,200-Rs. 79,000-5.65%
Z4 (E)Rs. 15,77,000Rs. 14,87,999-Rs. 89,001-5.64%
Z8SRs. 17,57,999Rs. 16,58,800-Rs. 99,199-5.64%
Z8TRs. 20,29,000Rs. 19,14,500-Rs. 1,14,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 20,49,000Rs. 19,33,300-Rs. 1,15,700-5.65%
Z8L ADASRs. 21,35,000Rs. 19,99,900-Rs. 1,35,100-6.33%
Z8L Carbon ADASRs. 21,55,000Rs. 20,33,399-Rs. 1,21,601-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 21,59,999Rs. 20,38,100-Rs. 1,21,899-5.64%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
Z4Rs. 17,39,001Rs. 16,40,800-Rs. 98,201-5.65%
Z8SRs. 19,05,999Rs. 17,98,400-Rs. 1,07,599-5.65%
Z8TRs. 21,71,000Rs. 20,48,500-Rs. 1,22,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 21,91,000Rs. 20,67,299-Rs. 1,23,701-5.65%
Z8L ADASRs. 22,77,001Rs. 21,48,501-Rs. 1,28,500-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,95,999Rs. 21,66,399-Rs. 1,29,600-5.64%
Z8L Carbon ADASRs. 22,97,000Rs. 21,67,300-Rs. 1,29,700-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Manual
Z2 (E)Rs. 14,49,001Rs. 13,67,201-Rs. 81,800-5.65%
Z4 (E)Rs. 16,21,000Rs. 15,29,500-Rs. 91,500-5.64%
Z4 4WD (E)Rs. 18,35,000Rs. 17,31,400-Rs. 1,03,600-5.65%
Z6Rs. 17,24,999Rs. 16,27,600-Rs. 97,399-5.65%
Z8 SRs. 18,56,000Rs. 17,51,200-Rs. 1,04,800-5.65%
Z8Rs. 19,67,000Rs. 18,56,001-Rs. 1,10,999-5.64%
Z8TRs. 20,69,000Rs. 19,52,200-Rs. 1,16,800-5.65%
Z8T CarbonRs. 20,89,000Rs. 19,71,099-Rs. 1,17,901-5.64%
Z8L ADASRs. 21,75,001Rs. 20,52,001-Rs. 1,23,000-5.66%
Z8L Carbon ADASRs. 21,95,000Rs. 20,70,200-Rs. 1,24,800-5.69%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,12,001Rs. 20,87,101-Rs. 1,24,900-5.65%
Z8T 4WDRs. 22,80,001Rs. 21,51,300-Rs. 1,28,701-5.64%
Z8L 4WDRs. 23,85,999Rs. 22,51,300-Rs. 1,34,699-5.65%
Z8T 4WD CarbonRs. 23,00,000Rs. 21,70,200-Rs. 1,29,800-5.64%
Z8L 4WD CarbonRs. 24,06,000Rs. 22,70,100-Rs. 1,35,900-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
Z4Rs. 17,86,000Rs. 16,85,200-Rs. 1,00,800-5.64%
Z6Rs. 18,91,000Rs. 17,84,300-Rs. 1,06,700-5.64%
Z8SRs. 19,56,000Rs. 18,45,600-Rs. 1,10,400-5.64%
Z8Rs. 21,22,000Rs. 19,99,900-Rs. 1,22,100-5.75%
Z8TRs. 22,18,000Rs. 20,92,801-Rs. 1,25,199-5.64%
Z8T CarbonRs. 22,38,000Rs. 21,11,700-Rs. 1,26,300-5.64%
Z8L ADASRs. 23,24,000Rs. 21,93,000-Rs. 1,31,000-5.64%
Z8L CarbonRs. 23,44,000Rs. 22,11,701-Rs. 1,32,299-5.64%
Z8L 6 SeaterRs. 23,47,999Rs. 22,15,499-Rs. 1,32,500-5.64%
Z8T 4WDRs. 24,36,000Rs. 22,98,500-Rs. 1,37,500-5.64%
Z8T 4WD CarbonRs. 24,56,000Rs. 23,17,400-Rs. 1,38,600-5.64%
Z8L 4WDRs. 25,42,001Rs. 23,98,500-Rs. 1,43,501-5.65%
Z8L 4WD CarbonRs. 25,62,000Rs. 24,17,399-Rs. 1,44,601-5.64%
ये भी पढ़ें:₹7.28 में XUV3XO, ₹8.68 लाख में बोलेरो, ₹10.31 में थार; महिंद्रा कारों की कीमतें

3. टोयोटा इनोवा
टोयोटा इनोवा इस सेगमेंट की नंबर-3 कार है। अगस्त में इसकी 9,304 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19,09,000 रुपए है, जो अब 1,03,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,05,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.41% की कटौती हुई है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.4L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
GX 7SRs. 19,99,000-Rs. 1,33,300Rs. 18,65,700-6.67%
GX 8SRs. 19,99,000-Rs. 1,33,300Rs. 18,65,700-6.67%
GX Fleet 7SRs. 19,99,000-Rs. 1,33,300Rs. 18,65,700-6.67%
GX Fleet 8SRs. 19,99,000-Rs. 1,33,300Rs. 18,65,700-6.67%
GX Plus 7SRs. 21,71,000-Rs. 1,44,800Rs. 20,26,200-6.67%
GX Plus 8SRs. 21,76,000-Rs. 1,45,100Rs. 20,30,900-6.67%
VX 7SRs. 25,40,000-Rs. 1,69,400Rs. 23,70,600-6.67%
VX 8SRs. 25,45,000-Rs. 1,69,700Rs. 23,75,300-6.67%
ZX 7SRs. 27,08,000-Rs. 1,80,600Rs. 25,27,400-6.67%
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Normal Petrol-Auto (CVT)
G Fleet 7SRs. 19,09,000-Rs. 1,03,200Rs. 18,05,800-5.41%
G Fleet 8SRs. 19,14,000-Rs. 1,03,500Rs. 18,10,500-5.41%
GX 7SRs. 19,94,000-Rs. 1,07,800Rs. 18,86,200-5.41%
GX 8SRs. 19,99,000-Rs. 1,08,100Rs. 18,90,900-5.41%
GX (O) 8SRs. 21,27,000-Rs. 1,15,000Rs. 20,12,000-5.41%
GX (O) 7SRs. 21,41,000-Rs. 1,15,800Rs. 20,25,200-5.41%
2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
VX 7SRs. 26,46,000-Rs. 55,600Rs. 25,90,400-2.10%
VX 8SRs. 26,51,000-Rs. 55,700Rs. 25,95,300-2.10%
VX (O) 7SRs. 28,44,000-Rs. 59,700Rs. 27,84,300-2.10%
VX (O) 8SRs. 28,49,000-Rs. 59,800Rs. 27,89,200-2.10%
ZXRs. 30,85,000-Rs. 64,800Rs. 30,20,200-2.10%
ZX (O)Rs. 31,49,000-Rs. 66,100Rs. 30,82,900-2.10%

4. महिंद्रा बोलेरो
महिंद्रा बोलेरो इस सेगमेंट की नंबर-4 कार है। अगस्त में इसकी 8,109 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,70,001 रुपए है, जो अब 1,01,900 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 8,68,101 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.51% की कटौती हुई है।

महिंद्रा बोलेरो न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
B2Rs. 9,70,001Rs. 8,68,101-Rs. 1,01,900-10.51%
B4Rs. 9,81,400Rs. 8,79,000-Rs. 1,02,400-10.43%
B6Rs. 9,99,900Rs. 8,95,600-Rs. 1,04,300-10.43%
B6 (O)Rs. 10,92,600Rs. 9,78,300-Rs. 1,14,300-10.46%
महिंद्रा बोलेरो नियो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
N4Rs. 9,96,600Rs. 8,92,400-Rs. 1,04,200-10.46%
N8Rs. 10,65,800Rs. 9,54,399-Rs. 1,11,401-10.45%
N8Rs. 11,49,500Rs. 10,29,400-Rs. 1,20,100-10.45%
N10 (O)Rs. 12,17,500Rs. 10,90,300-Rs. 1,27,200-10.45%
महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
P4 (9S)Rs. 11,39,000Rs. 10,76,599-Rs. 62,401-5.48%
P10 (9S)Rs. 12,49,000Rs. 11,80,400-Rs. 68,600-5.49%
P4 Ambu (5S)Rs. 14,05,999Rs. 12,90,200-Rs. 1,15,799-8.24%
महिंद्रा बोलेरो कैंपर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
VXRs. 10,10,000Rs. 9,22,200-Rs. 87,800-8.69%
2WDRs. 10,57,000Rs. 9,70,000-Rs. 87,000-8.23%
4WDRs. 10,87,000Rs. 9,97,699-Rs. 89,301-8.22%
ZXRs. 10,93,000Rs. 9,99,899-Rs. 93,101-8.52%
महिंद्रा बोलेरो पिकअप की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MS CBC 1.3TRs. 9,70,002Rs. 9,04,599-Rs. 65,403-6.74%
MS CBC 4WD 1.3TRs. 10,02,000Rs. 9,35,099-Rs. 66,901-6.68%
MS FB 1.3TRs. 10,22,999Rs. 9,56,200-Rs. 66,799-6.53%
4WD 1.3TRs. 10,32,000Rs. 9,58,000-Rs. 74,000-7.17%
FB 1.3TRs. 10,33,001Rs. 9,62,800-Rs. 70,201-6.80%
FB AC 1.3TRs. 10,58,701Rs. 9,85,700-Rs. 73,001-6.90%

5. किआ कैरेंस
किआ कैरेंस इस सेगमेंट की नंबर-5 कार है। अगस्त में इसकी 6,822 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,49,900 रुपए है, जो अब 39,652 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,10,248 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

किआ कैरेंस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1.5 HTE₹11,49,900₹11,10,248₹39,6523.45%
1.5 HTE (O)₹12,49,900₹12,06,800₹43,1003.45%
1.5 HTE (O) Turbo₹13,39,900₹12,93,697₹46,2033.45%
1.5 HTK₹13,49,900₹13,03,352₹46,5483.45%
1.5 HTK Turbo₹14,39,900₹13,90,248₹49,6523.45%
1.5 HTK Plus Turbo₹15,39,900₹14,86,800₹53,1003.45%
1.5 HTK Plus (O) Turbo₹16,19,900₹15,64,041₹55,8593.45%
1.5 HTK Plus Turbo DCT₹16,89,900₹16,31,628₹58,2723.45%
1.5 HTK Plus (O) Turbo DCT₹17,69,900₹17,08,869₹61,0313.45%
1.5 HTX Turbo₹18,39,900₹17,76,455₹63,4453.45%
1.5 HTX Turbo iMT₹18,69,900₹18,05,421₹64,4793.45%
1.5 HTX Plus Turbo 6STR₹19,39,900₹18,73,007₹66,8933.45%
1.5 HTX Plus Turbo₹19,39,900₹18,73,007₹66,8933.45%
1.5 HTX Plus Turbo 6STR iMT₹19,69,900₹19,01,972₹67,9283.45%
1.5 HTX Plus Turbo iMT₹19,69,900₹19,01,103₹68,7973.49%
1.5 HTX Plus Turbo 6STR DCT₹21,49,900₹20,75,766₹74,1343.45%
1.5 HTX Plus Turbo DCT₹21,49,900₹20,75,766₹74,1343.45%
डीजल वैरिएंट की कीमतें
1.5 HTX Diesel₹19,49,900₹18,82,662₹67,2383.45%
1.5 HTE Diesel₹13,49,900₹13,03,352₹46,5483.45%
1.5 HTE (O) Diesel₹14,54,900₹14,04,731₹50,1693.45%
1.5 HTK Diesel₹15,51,900₹14,98,386₹53,5143.45%
1.5 HTK Plus Diesel₹16,49,900₹15,93,007₹56,8933.45%
1.5 HTK Plus (O) Diesel₹17,29,900₹16,70,248₹59,6523.45%
1.5 HTK Plus AT Diesel₹17,99,900₹17,37,834₹62,0663.45%
ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, हमेशा के लिए सस्ती हो गईं मारुति की 16 कार; देखें कीमतें

6. महिंद्रा XUV700
महिंद्रा XUV700 इस सेगमेंट की नंबर-6 कार है। अगस्त में इसकी 4,956 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,49,001 रुपए है, जो अब 83,201 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 13,65,800 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।

महिंद्रा XUV 700 की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX 7SRs. 14,49,001Rs. 13,65,800-Rs. 83,201-5.74%
MX (E) 7SRs. 14,99,000Rs. 14,12,900-Rs. 86,100-5.74%
AX5 S 7SRs. 16,88,999Rs. 15,92,100-Rs. 96,899-5.74%
AX5 Select (E) 7SRs. 17,38,998Rs. 16,39,200-Rs. 99,798-5.74%
AX5 7SRs. 18,33,998Rs. 17,28,800-Rs. 1,05,198-5.74%
AX5 (E) 7SRs. 18,83,999Rs. 17,76,000-Rs. 1,07,999-5.73%
AX7 7SRs. 19,49,000Rs. 18,37,299-Rs. 1,11,701-5.73%
AX7 6SRs. 19,68,999Rs. 18,56,100-Rs. 1,12,899-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 19,64,000Rs. 18,51,401-Rs. 1,12,599-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 19,83,999Rs. 18,70,300-Rs. 1,13,699-5.73%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
AX5 Select 7SRs. 18,64,000Rs. 17,57,100-Rs. 1,06,900-5.73%
AX5 7SRs. 19,93,999Rs. 18,79,700-Rs. 1,14,299-5.73%
AX7 7SRs. 20,98,999Rs. 19,78,701-Rs. 1,20,298-5.73%
AX7 6SRs. 21,19,000Rs. 19,97,600-Rs. 1,21,400-5.73%
AX7 Luxury 7SRs. 23,18,999Rs. 21,86,200-Rs. 1,32,799-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 23,39,000Rs. 22,05,000-Rs. 1,34,000-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 21,14,001Rs. 19,92,900-Rs. 1,21,101-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 21,34,000Rs. 20,11,699-Rs. 1,22,301-5.73%
AX7 L Ebony 7SRs. 23,33,999Rs. 22,00,299-Rs. 1,33,700-5.73%
AX7 L Ebony 6SRs. 23,53,999Rs. 22,19,200-Rs. 1,34,799-5.73%
2.2L Turbo Diesel-Manual
MX 7SRs. 14,99,000Rs. 14,13,000-Rs. 86,000-5.74%
MX (E) 7SRs. 15,49,000Rs. 14,60,100-Rs. 88,900-5.74%
AX5 Select 7SRs. 17,73,997Rs. 16,72,300-Rs. 1,01,697-5.73%
AX5 7SRs. 19,03,999Rs. 17,94,799-Rs. 1,09,200-5.74%
AX7 7SRs. 19,98,999Rs. 18,84,400-Rs. 1,14,599-5.73%
AX7 6SRs. 20,19,000Rs. 19,03,300-Rs. 1,15,700-5.73%
AX7 Luxury 7SRs. 22,24,000Rs. 20,96,600-Rs. 1,27,400-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 22,49,000Rs. 21,20,200-Rs. 1,28,800-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 20,13,999Rs. 18,98,600-Rs. 1,15,399-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 20,33,999Rs. 19,17,400-Rs. 1,16,599-5.73%
AX7 L Ebony 7SRs. 22,39,000Rs. 21,10,699-Rs. 1,28,301-5.73%
AX7 L Ebony 6SRs. 22,64,000Rs. 21,34,300-Rs. 1,29,700-5.73%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
AX5 Select 7SRs. 19,23,999Rs. 18,13,701-Rs. 1,10,298-5.73%
AX5 7SRs. 20,63,999Rs. 19,45,700-Rs. 1,18,299-5.73%
AX7 7SRs. 21,68,999Rs. 20,44,700-Rs. 1,24,299-5.73%
AX7 6SRs. 21,89,000Rs. 20,63,600-Rs. 1,25,400-5.73%
AX7 4WD 7SRs. 22,89,000Rs. 21,57,900-Rs. 1,31,100-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 24,18,999Rs. 22,80,499-Rs. 1,38,500-5.73%
AX7 Luxury 4WD 7SRs. 24,99,000Rs. 23,56,900-Rs. 1,42,100-5.69%
AX7 Ebony 6SRs. 22,04,000Rs. 20,77,700-Rs. 1,26,300-5.73%
AX7 Ebony 4WD 7SRs. 23,04,000Rs. 21,72,000-Rs. 1,32,000-5.73%
AX7 Luxury Ebony 6SRs. 24,34,000Rs. 22,94,600-Rs. 1,39,400-5.73%
AX7 Luxury Ebony 4WD 7SRs. 25,14,000Rs. 23,71,000-Rs. 1,43,000-5.69%

7. मारुति XL6
मारुति XL6 इस सेगमेंट की नंबर-7 कार है। अगस्त में इसकी 2,973 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है, जो अब 41,200 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 11,93,500Rs. 41,200Rs. 11,52,3003.45%
AlphaRs. 12,93,500Rs. 44,700Rs. 12,48,8003.46%
Alpha PlusRs. 13,43,500Rs. 46,400Rs. 12,97,1003.45%
1.5L PetrolAuto (TC)
ZetaRs. 13,33,500Rs. 46,200Rs. 12,87,3003.46%
AlphaRs. 14,33,500Rs. 49,700Rs. 13,83,8003.47%
Alpha PlusRs. 14,83,500Rs. 51,400Rs. 14,32,1003.46%
1.5L CNGManual
ZetaRs. 12,88,500Rs. 45,200Rs. 12,43,3003.51%

8. टोयोटा फॉर्च्यूनर
टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट की नंबर-8 कार है। अगस्त में इसकी 2,508 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36,05,000 रुपए है, जो अब 2,40,400 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 33,64,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 6.67% की कटौती हुई है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
2.7L Normal Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
2WDRs. 36,05,000Rs. 2,40,400Rs. 33,64,6006.67%
2.8L Turbo DieselManual
2WDRs. 36,73,000Rs. 2,44,900Rs. 34,28,1006.67%
4WDRs. 40,83,000Rs. 2,72,200Rs. 38,10,8006.67%
Legender 4WDRs. 46,76,000Rs. 3,11,800Rs. 43,64,2006.67%
2.8L Turbo DieselAuto (TC)
2WDRs. 39,01,000Rs. 2,60,100Rs. 36,40,9006.67%
Legender 2WDRs. 44,51,000Rs. 2,96,800Rs. 41,54,2006.67%
4WDRs. 44,72,000Rs. 2,98,200Rs. 41,73,8006.67%
Legender 4WD (Mild Hybrid)Rs. 50,09,000Rs. 3,34,000Rs. 46,75,0006.67%
GR S 4WDRs. 52,34,000Rs. 3,49,000Rs. 48,85,0006.67%

9. रेनो ट्राइबर
रेनो ट्राइबर इस सेगमेंट की नंबर-9 कार है। अगस्त में इसकी 1,870 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,29,995 रुपए है, जो अब 53,695 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 5,76,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.52% की कटौती हुई है।

रेनो ट्राइबर वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Emotion AMT (DT)₹9,39,995₹8,59,800₹80,1958.53%
Emotion AMT₹9,16,995₹8,38,800₹78,1958.53%
Emotion (DT)₹8,87,995₹8,12,300₹75,6958.52%
Emotion₹8,64,995₹7,91,200₹73,7958.53%
Techno₹7,99,995₹7,31,800₹68,1958.52%
Evolution₹7,24,995₹6,63,200₹61,7958.52%
Authentic₹6,29,995₹5,76,300₹53,6958.52%

10. टाटा सफारी
टाटा सफारी इस सेगमेंट की नंबर-10 कार है। अगस्त में इसकी 1,489 यूनिट बिकी थीं। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15,49,990 रुपए है, जो अब 83,700 रुपए के टैक्स कटौती के बाद 14,66,290 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.40% की कटौती हुई है।

टाटा सफारी वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Accomplished X Plus Stealth 6S AT₹27,44,000₹25,95,790₹1,48,2105.40%
Accomplished X Plus Stealth AT₹27,34,000₹25,86,290₹1,47,7105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition 6S AT₹27,04,000₹25,57,990₹1,46,0105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition AT₹26,94,000₹25,48,490₹1,45,5105.40%
Accomplished X Plus 6S AT (DT)₹26,69,000₹25,24,890₹1,44,1105.40%
Accomplished X Plus AT (DT)₹26,59,000₹25,15,390₹1,43,6105.40%
Accomplished X Plus Stealth₹25,84,000₹24,44,490₹1,39,5105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition 6S₹25,54,000₹24,16,090₹1,37,9105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition₹25,44,000₹24,06,590₹1,37,4105.40%
Accomplished X Dark Edition AT₹25,39,000₹24,01,890₹1,37,1105.40%
Accomplished X Plus 6S (DT)₹25,19,000₹23,82,990₹1,36,0105.40%
Accomplished X Plus (DT)₹25,09,000₹23,73,490₹1,35,5105.40%
Accomplished X AT (DT)₹24,84,000₹23,49,890₹1,34,1105.40%
Accomplished X Dark Edition₹23,64,000₹22,36,290₹1,27,7105.40%
Accomplished X (DT)₹23,09,000₹21,84,290₹1,24,7105.40%
Adventure X Plus Dark Edition AT₹22,24,000₹21,03,890₹1,20,1105.40%
Adventure X Plus AT₹21,69,000₹20,51,890₹1,17,1105.40%
Pure X Dark Edition AT₹20,64,000₹19,52,590₹1,11,4105.40%
Adventure X Plus Dark Edition₹20,54,000₹19,43,090₹1,10,9105.40%
Adventure X Plus₹19,99,000₹18,90,990₹1,08,0105.40%
Pure X AT₹19,99,000₹18,91,090₹1,07,9105.40%
Pure X Dark Edition₹19,04,000₹18,01,190₹1,02,8105.40%
Pure X₹18,49,000₹17,49,190₹99,8105.40%
Smart₹15,49,990₹14,66,290₹83,7005.40%
