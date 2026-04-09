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आपके पास भी है BS VII कार तो जान लें ये जरूरी अपडेट, बदल रहा नियम; बस, ट्रक पर भी होगा असर

Apr 09, 2026 10:05 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के अंदर व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ET प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कार, बस और ट्रक 2027 से प्रदूषण नियंत्रण के ज्यादा सख्त नियमों का सामना करने वाले हैं।

आपके पास भी है BS VII कार तो जान लें ये जरूरी अपडेट, बदल रहा नियम; बस, ट्रक पर भी होगा असर

देश के अंदर व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ET प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कार, बस और ट्रक 2027 से प्रदूषण नियंत्रण के ज्यादा सख्त नियमों का सामना करने वाले हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS VII) उत्सर्जन मानकों के तहत कंट्रोल किए जाने वाले व्हीकल से निकलने वाले प्रदूषकों की कैटेगरी का विस्तार करने की तैयारी कर रही है।

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रियल-टाइम पॉल्यूशन पर निगरानी
अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "2027 में बेची जाने वाली कारों को BS VII की रियल-टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणालियों का पालन करना होगा।" यूरोपीय आयोग ने नवंबर 2022 में अपने यूरो VII प्रस्ताव पेश किए थे। यह नया नियामक ढांचा मोटे तौर पर यूरोपीय आयोग द्वारा अपनाए गए यूरो VII मानकों का पालन करेगा, लेकिन इसे भारतीय सड़कों की स्थितियों और फ्यूल की क्वालिटी के अनुरूप ढाला जाएगा। यह पूरे भारत के प्रमुख शहरों में हवा की खतरनाक क्वालिटी के स्तर से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा होगा।

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ईवी बैटरी के लिए भी स्टैंडर्ड होंगे लागू
एक अलग मोर्चे पर केंद्र सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरियों के लिए अनिवार्य मिनिमम एन्डुरन्स स्टैंडर्ड लागू किए जाएं। इस उपाय का उद्देश्य बैटरी के लाइफ और रिलाइबिलिटी में सुधार करना है, क्योंकि EV को अपनाने की दर लगातार बढ़ रही है। BS VII के तहत होने वाले बदलावों में प्राकृतिक गैस से चलने वाले व्हीकल से होने वाले उत्सर्जन पर ज्यादा सख्त कंट्रोल शामिल होगा। यह एक ऐसी कैटेगरी है जो अब तक ज्यादातर नियमों के दायरे से बाहर रही है।

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अमोनिया शहरों में हो रही धुंध का कारण
अमोनिया उत्सर्जन, जो शहरी स्मॉग (धुंध) का एक प्रमुख कारण है, नए नियमों के तहत हल्के और भारी, दोनों तरह के वाहनों के लिए ज्यादा सख्त निगरानी के दायरे में आएगा। 2020 में BS IV से BS VI में हुए बदलाव के विपरीत, जिसमें तेल रिफाइनरियों को स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर अपग्रेड करना पड़ा था। BS VII में बदलाव के लिए ईंधन के बुनियादी ढांचे में किसी तुलनीय बदलाव की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा, "प्राकृतिक गैस से चलने वाले व्हीकल से होने वाला विशिष्ट उत्सर्जन, जिसे पहले लक्षित नहीं किया जा रहा था, BS VII में सख्त नियंत्रण के दायरे में आएगा।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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