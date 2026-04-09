आपके पास भी है BS VII कार तो जान लें ये जरूरी अपडेट, बदल रहा नियम; बस, ट्रक पर भी होगा असर

Apr 09, 2026 10:05 am IST

देश के अंदर व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ET प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कार, बस और ट्रक 2027 से प्रदूषण नियंत्रण के ज्यादा सख्त नियमों का सामना करने वाले हैं।

देश के अंदर व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ET प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कार, बस और ट्रक 2027 से प्रदूषण नियंत्रण के ज्यादा सख्त नियमों का सामना करने वाले हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS VII) उत्सर्जन मानकों के तहत कंट्रोल किए जाने वाले व्हीकल से निकलने वाले प्रदूषकों की कैटेगरी का विस्तार करने की तैयारी कर रही है।

रियल-टाइम पॉल्यूशन पर निगरानी

अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "2027 में बेची जाने वाली कारों को BS VII की रियल-टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणालियों का पालन करना होगा।" यूरोपीय आयोग ने नवंबर 2022 में अपने यूरो VII प्रस्ताव पेश किए थे। यह नया नियामक ढांचा मोटे तौर पर यूरोपीय आयोग द्वारा अपनाए गए यूरो VII मानकों का पालन करेगा, लेकिन इसे भारतीय सड़कों की स्थितियों और फ्यूल की क्वालिटी के अनुरूप ढाला जाएगा। यह पूरे भारत के प्रमुख शहरों में हवा की खतरनाक क्वालिटी के स्तर से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा होगा।

ईवी बैटरी के लिए भी स्टैंडर्ड होंगे लागू

एक अलग मोर्चे पर केंद्र सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरियों के लिए अनिवार्य मिनिमम एन्डुरन्स स्टैंडर्ड लागू किए जाएं। इस उपाय का उद्देश्य बैटरी के लाइफ और रिलाइबिलिटी में सुधार करना है, क्योंकि EV को अपनाने की दर लगातार बढ़ रही है। BS VII के तहत होने वाले बदलावों में प्राकृतिक गैस से चलने वाले व्हीकल से होने वाले उत्सर्जन पर ज्यादा सख्त कंट्रोल शामिल होगा। यह एक ऐसी कैटेगरी है जो अब तक ज्यादातर नियमों के दायरे से बाहर रही है।