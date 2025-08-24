भारत बनेगा EV निर्यात का हब, 100 से ज्यादा देशों में जाएंगे मेड-इन-इंडिया वाहन; पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) एक्सपोर्ट करेगा। यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया माइलस्टोन साबित होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) एक्सपोर्ट करेगा। यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया माइलस्टोन साबित होगा और देश को ग्लोबल EV मार्केट में मजबूती से स्थापित करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Toyota Fortuner
₹ 36.05 - 52.34 लाख
Land Rover Range Rover
₹ 2.4 - 4.98 करोड़
Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
2014 से अब तक कितना बदला ऑटो सेक्टर?
न्यू एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम मोदी ने बताया कि 2014 से पहले भारत का ऑटो एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ सालाना था। लेकिन, अब यह बढ़कर 1.2 लाख करोड़ सालाना तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि पिछले एक दशक में भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने कितनी तेजी से तरक्की की है।
26 अगस्त को होगा बड़ा प्रोग्राम
प्रधानमंत्री ने इशारा दिया कि 26 अगस्त को इस माइलस्टोन से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अब 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने जा रहा है। इसको लेकर 2 दिन बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा।
रिसर्च और इनोवेशन पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि केवल इंपोर्टेड रिसर्च से देश की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं, भारत को अपनी रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। सरकार तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर काम कर रही है और इसके लिए लगातार नई पॉलिसी और प्लेटफॉर्म बना रही है।
भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। निकट भविष्य में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। EV इंडस्ट्री में यह कदम भारत को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा।
भारत की EV इंडस्ट्री की रफ्तार
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत में EV की मांग और बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। घरेलू मार्केट में तेजी से EV का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारतीय ऑटो कंपनियां अब ग्लोबल मार्केट में EV एक्सपोर्ट भी शुरू कर चुकी हैं। आने वाले समय में भारत का EV निर्यात बढ़कर नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
इंडस्ट्री के लिए अवसर और चुनौती
जिन कंपनियों के पास पहले से ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, उन्हें पॉलिसी सपोर्ट से फायदा मिलेगा। वहीं, बाकी कंपनियों को रिसर्च, डिजाइन और क्वॉलिटी में और ज्यादा निवेश करना होगा ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर सकें।
भारत का 100 देशों को EV एक्सपोर्ट करने का सपना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह दुनिया को एक संदेश है – कि भारत न सिर्फ EV क्रांति में पीछे नहीं है, बल्कि अब इसे लीड करने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में मेड-इन-इंडिया EVs दुनिया के हर कोने में दौड़ते नजर आ सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।