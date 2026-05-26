भारतीयों ने धड़ाधड़ खरीदीं इलेक्ट्रिक कारें, अबकि अमेरिका भी छूट गया पीछे, ये रही वजह

इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के मार्केट से भारत के लिए एक शानदार खबर आई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 के दौरान भारत ने इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के मार्केट से भारत के लिए एक बड़ी और बेहद शानदार खबर आई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 के दौरान भारत ने इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड (Penetration) के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वाहन रजिस्ट्रेशन (VAHAN) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में भारत में बिकने वाली कुल नई कारों में से 5.8 पर्सेंट कारें इलेक्ट्रिक थीं। जबकि मार्च 2026 में यह आंकड़ा 5.1 पर्सेंट था। वहीं, पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा सिर्फ 3.7 पर्सेंट था। नए-नए मॉडल्स के मार्केट में आने से ईवी की मांग में यह तेजी देखी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबरे को विस्तार से।

अमेरिकी मार्केट में घटी डिमांड दूसरी ओर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार मार्केट अमेरिका में कहानी थोड़ी उलटी रही। जहां भारत में इलेक्ट्रिक कारों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा, वहीं अमेरिका में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी गिरकर 5.1 पर्सेंट पर आ गई। इस तरह पर्सेंटेज के मामले में भारत ने इस बार अमेरिका को पछाड़कर बाजी मार ली है। हालांकि, अगर कुल बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो भारत अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का कुल कार मार्केट भारत से लगभग तीन गुना बड़ा है।

भारत में टाटा का दबदबा कायम आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल में भारत में करीब 23,500 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। जबकि अमेरिका में इसी दौरान 70,000 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं। अमेरिका में आज भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। इसके बाद जनरल मोटर्स, फोर्ड और हुंडई जैसी कंपनियों का नंबर आता है। लेकिन भारत में पूरी कहानी देसी कंपनियों के इर्द-गिर्द घूम रही है। भारतीय मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा कायम है। इसने अप्रैल में 8,543 गाड़ियां बेचकर सालाना आधार पर 92 पर्सेंट की भारी बढ़त दर्ज की है।

दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा टाटा मोटर्स के बाद इस रेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे नंबर पर रही। इसने अप्रैल में 5,413 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। जबकि तीसरे पायदान पर JSW एमजी मोटर इंडिया रही। इसकी 5,006 गाड़ियां बिकीं। इसके अलावा, वियतनाम की कंपनी विनफास्ट और भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए करीब 1,232-1,232 कारें बेचीं। भारतीय ग्राहकों का इलेक्ट्रिक कारों की तरफ यह झुकाव अचानक नहीं बढ़ा है। इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण भी काम कर रहे हैं।