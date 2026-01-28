भारत के लिए तैयार इस नई 7-सीटर SUV से उठा पर्दा; इसमें 9 एयरबैग, 360° कैमरा, ADAS की सेफ्टी मिलेगी

संक्षेप: फॉक्सवैगन ने इंडिया-स्पेक टैरॉन R-लाइन का खुलासा कर दिया है। यह 7-सीटर गाड़ी भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप SUV होगी, जो लाइन-अप में टिगुआन R-लाइन SUV से ऊपर होगी। यह 2021 में टिगुआन ऑलस्पेस के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में फॉक्सवैगन की री-एंट्री भी है।

Jan 28, 2026 11:22 pm IST

फॉक्सवैगन ने इंडिया-स्पेक टैरॉन R-लाइन का खुलासा कर दिया है। यह 7-सीटर गाड़ी भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप SUV होगी, जो लाइन-अप में टिगुआन R-लाइन SUV से ऊपर होगी। यह 2021 में टिगुआन ऑलस्पेस के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में फॉक्सवैगन की री-एंट्री भी है। जबकि टिगुआन R-लाइन को CBU (पूरी तरह से बनी यूनिट) रूट से इम्पोर्ट किया जाता है। टैरॉन R-लाइन एक लोकली असेंबल्ड मॉडल के तौर पर लॉन्च होगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45 लाख से 50 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और MG ग्लॉस्टर से होगा।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का इंजन

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन में वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो टिगुआन R-लाइन में भी है। यह 204hp का पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो 7-स्पीड DCT के जरिए चारों पहियों (AWD) तक पहुंचता है। टैरॉन R-लाइन 7.3 सेकंड में 0-100kph की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 224kph तक सीमित है।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का एक्सटीरियर

टैरॉन R-लाइन में स्पोर्टी बंपर और 19-इंच एलॉय व्हील्स के साथ R-लाइन बैज के साथ एक एग्रेसिव लुक है। हालांकि, यह टिगुआन R-लाइन 5-सीटर SUV के समान MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन यह बड़ी है और इसमें सीटों की एक अतिरिक्त रो के लिए लंबा व्हीलबेस है। इसके हेडलाइट और टेल-लाइट एलिमेंट्स भी टिगुआन से अलग हैं।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन के फीचर्स

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का केबिन टिगुआन R-लाइन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें टचस्क्रीन के पीछे एक सिल्वर ट्रिम है जो डैशबोर्ड की पूरी लंबाई में फैला हुआ है और एक इल्यूमिनेटेड R लोगो है। इसके अलावा, इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 30-कलर, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का इंटीरियर

फीचर्स के मामले में इसमें ड्राइवर-सेंट्रिक 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 11-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। इसमें मेमोरी, मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन वाली 12-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) पर बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले (HUD), पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।