Hindi Newsऑटो न्यूज़India spec Volkswagen Tayron R-Line revealed
भारत के लिए तैयार इस नई 7-सीटर SUV से उठा पर्दा; इसमें 9 एयरबैग, 360° कैमरा, ADAS की सेफ्टी मिलेगी

संक्षेप:

फॉक्सवैगन ने इंडिया-स्पेक टैरॉन R-लाइन का खुलासा कर दिया है। यह 7-सीटर गाड़ी भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप SUV होगी, जो लाइन-अप में टिगुआन R-लाइन SUV से ऊपर होगी। यह 2021 में टिगुआन ऑलस्पेस के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में फॉक्सवैगन की री-एंट्री भी है।

Jan 28, 2026 11:22 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
फॉक्सवैगन ने इंडिया-स्पेक टैरॉन R-लाइन का खुलासा कर दिया है। यह 7-सीटर गाड़ी भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप SUV होगी, जो लाइन-अप में टिगुआन R-लाइन SUV से ऊपर होगी। यह 2021 में टिगुआन ऑलस्पेस के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में फॉक्सवैगन की री-एंट्री भी है। जबकि टिगुआन R-लाइन को CBU (पूरी तरह से बनी यूनिट) रूट से इम्पोर्ट किया जाता है। टैरॉन R-लाइन एक लोकली असेंबल्ड मॉडल के तौर पर लॉन्च होगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45 लाख से 50 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और MG ग्लॉस्टर से होगा।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का एक्सटीरियर
टैरॉन R-लाइन में स्पोर्टी बंपर और 19-इंच एलॉय व्हील्स के साथ R-लाइन बैज के साथ एक एग्रेसिव लुक है। हालांकि, यह टिगुआन R-लाइन 5-सीटर SUV के समान MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन यह बड़ी है और इसमें सीटों की एक अतिरिक्त रो के लिए लंबा व्हीलबेस है। इसके हेडलाइट और टेल-लाइट एलिमेंट्स भी टिगुआन से अलग हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की सैकड़ों इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग पेंडिंग, अब प्लांट लगाने पर विचार

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन के फीचर्स
फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का केबिन टिगुआन R-लाइन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें टचस्क्रीन के पीछे एक सिल्वर ट्रिम है जो डैशबोर्ड की पूरी लंबाई में फैला हुआ है और एक इल्यूमिनेटेड R लोगो है। इसके अलावा, इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 30-कलर, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन का इंटीरियर
फीचर्स के मामले में इसमें ड्राइवर-सेंट्रिक 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 11-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। इसमें मेमोरी, मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन वाली 12-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) पर बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले (HUD), पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:घोड़े जैसी थीम के साथ आया वेस्पा का ये स्कूटर, सिंगल सीट ही मिलेगी

फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन सेफ्टी
टैरॉन R-लाइन के सेफ्टी फीचर्स में 9 एयरबैग, ESC, हिल-स्टार्ट और हिल-डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सूट शामिल हैं। खास बात यह है कि इस SUV को 2025 में 5-स्टार यूरो NCAP रेटिंग मिली थी। टैरॉन R-लाइन मार्च 2026 तक एक लोकली असेंबल्ड मॉडल के तौर पर लॉन्च की जाएगा। इसे कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) यूनिट्स के रूप में लाया जाएगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

