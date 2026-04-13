भारत ने रचा इतिहास! मॉरीशस को भेजीं 100 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक बसें; जानें क्यों है ये खास

हिंदुजा ग्रुप की कंपनी 'स्विच मोबिलिटी' ने मॉरीशस में इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी पूरी करके एक बड़ा इतिहास रच दिया है। कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों का यह बेड़ा भारत सरकार की तरफ से मॉरीशस को एक तोहफे के रूप में दिया गया है।

हिंदुजा ग्रुप की कंपनी 'स्विच मोबिलिटी' ने मॉरीशस में इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी पूरी करके एक बड़ा इतिहास रच दिया है। भारत और मॉरीशस के बीच गहरी दोस्ती और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों का यह बेड़ा भारत सरकार की तरफ से मॉरीशस को एक तोहफे के रूप में दिया गया है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इन बसों की आखिरी खेप मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम को सौंपी। यह भारत से इलेक्ट्रिक बसों का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। यह दिखाता है कि भारतीय टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है।

खास समझौते के तहत भेजी गई बसें भारत सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच हुए इस खास समझौते के तहत ये बसें भेजी गई हैं। इन बसों की डिलीवरी 'कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड' (CESL) द्वारा किए गए एक ओपन टेंडर के जरिए हुई है। अब ये 100 बसें मॉरीशस की सरकारी बस सेवा 'नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' (NTC) के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इस पहल का असली मकसद मॉरीशस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाना और पॉल्यूशन कम करना है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मॉरीशस की सड़कों को हरा-भरा बनाएगा, बल्कि भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान देगा।

जानिए बस की खासियत अब बात करते हैं इन बसों की खासियत की जो इन्हें आम बसों से अलग बनाती हैं। स्विच मोबिलिटी की ये 'EiV12' मॉडल की बसें पूरी तरह से हाई-टेक इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें एक बार में 45 यात्री बड़े आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पूरा ख्याल रखा गया है। खास बात यह है कि इन बसों की बैटरी फ्लोर पर लगाई गई है जिससे बस का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है और पलटने या डगमगाने का खतरा कम हो जाता है।

यूनीक टेक्नोलॉजी से लैस है बस टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए इसमें 'SWITCH iON' नाम का एक खास सिस्टम दिया गया है। यह एक टेलीमैटिक्स सिस्टम है जो बस की सेहत, लोकेशन और रूट को रियल टाइम में मॉनिटर करता रहता है। इससे बस चलाने वाली कंपनी को पता रहता है कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं आने वाली। इसके अलावा, चार्जिंग को आसान बनाने के लिए इसमें पीछे की तरफ 'डुअल-गन चार्जिंग' की सुविधा है जिससे बस बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है।