6 महीने में 14.82 लाख से ज्यादा घरों क पहुंच गया ये स्कूटर; जुपिटर, आईक्यूब, चेतक, रिज्टा रह गए पीछे
फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान टॉप-30 स्कूटर की 48 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। ये आंकड़ा लगभग 49 लाख यूनिट के करीब का है। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-11 मॉडल में चार इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। हालांकि, अभी भी सेगमेंट में ICE मॉडल का ही दबदबा देखने को मिल रहा है।
भारतीय बाजार में टू-व्हीलर्स की डिमांड तेज से बढ़ी है। खासकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के आने से सेगमेंट में तेजी से उछाल आया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान टॉप-30 स्कूटर की 48 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। ये आंकड़ा लगभग 49 लाख यूनिट के करीब का है। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-11 मॉडल में चार इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। हालांकि, अभी भी सेगमेंट में ICE मॉडल का ही दबदबा देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट को टॉप करने का काम होंडा एक्टिवा ने किया। चलिए एक बार अब सेल्स चार्ट देखते हैं।
|टॉप स्कूटर सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1)
|नं
|स्कूटर मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|1
|होंडा एक्टिवा
|14,82,917
|12,88,165
|2
|TVS जुपिटर
|8,29,725
|7,17,577
|3
|सुजुकी एक्सेस
|4,33,180
|3,93,657
|4
|TVS आईक्यूब
|2,74,304
|1,47,773
|5
|बजाज चेतक
|2,54,882
|1,18,776
|6
|TVS एनटॉर्क
|2,32,430
|1,63,269
|7
|होंडा डियो
|1,65,089
|1,48,465
|8
|हीरो डेस्टिनी 125
|1,65,071
|1,00,414
|9
|सुजुकी बर्गमैन
|1,51,417
|1,39,636
|10
|हीरो विडा
|1,33,964
|61,482
|11
|एथर रिज्टा
|1,30,734
|81,757
|12
|यामाहा RayZR
|1,28,031
|1,05,852
|13
|TVS जेस्ट
|61,949
|52,053
|14
|यामाहा फैसिनो
|56,659
|33,308
|15
|हीरो जूम 110/125
|51,177
|25,984
|16
|एम्पीयर मैग्नस
|50,921
|23,788
|17
|हीरो प्लेजर
|49,308
|52,701
|18
|एथर 450
|36,520
|28,140
|19
|सुजुकी एवेनिस
|34,228
|30,094
|20
|TVS ऑर्बिटर
|31,668
|0
|21
|रिवर इंडी
|30,232
|9,470
|22
|यामाहा एरॉक्स
|15,825
|12,551
|23
|वेस्पा
|15,078
|10,163
|24
|हीरो जूम 160
|9,799
|660
|25
|एम्पियर रिओ
|7,788
|3,101
|26
|होंडा QC1
|6,362
|2,465
|27
|यूलू वर्जन 3.0x
|6,100
|2,100
|28
|अप्रिलिया
|5,292
|4,520
|29
|एथर कोनार्क
|4,357
|0
|30
|एम्पियर नेक्सस
|4,024
|2,200
|31
|सुजुकी ई-एक्सेस
|3,897
|0
|32
|यामाहा EC06
|1,616
|0
|33
|होंडा एक्टिवा ई
|648
|74
|टोटल
|48,65,192
|37,60,295
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Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 90,498 - 98,086
Royal Enfield Continental GT 650
₹ 3.58 - 3.88 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.89 - 2.26 लाख
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 में स्कूटर सेल्स की बात करें तो होंडा एक्टिवा की H1 FY27 के दौरान 14,82,917 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 12,88,165 यूनिट का था। TVS जुपिटर की H1 FY27 के दौरान 8,29,725 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 7,17,577 यूनिट का था। सुजुकी एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 4,33,180 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,93,657 यूनिट का था।
TVS आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,47,773 यूनिट का था। बजाज चेतक की H1 FY27 के दौरान 2,54,882 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,18,776 यूनिट का था। TVS एनटॉर्क की H1 FY27 के दौरान 2,32,430 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,63,269 यूनिट का था। होंडा डियो की H1 FY27 के दौरान 1,65,089 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,48,465 यूनिट का था।
हीरो डेस्टिनी 125 की H1 FY27 के दौरान 1,65,071 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,00,414 यूनिट का था। सुजुकी बर्गमैन की H1 FY27 के दौरान 1,51,417 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,39,636 यूनिट का था। हीरो विडा की H1 FY27 के दौरान 1,33,964 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 61,482 यूनिट का था। एथर रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 1,30,734 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 81,757 यूनिट का था।
यामाहा RayZR की H1 FY27 के दौरान 1,28,031 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,05,852 यूनिट का था। TVS जेस्ट की H1 FY27 के दौरान 61,949 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 52,053 यूनिट का था। यामाहा फैसिनो की H1 FY27 के दौरान 56,659 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 33,308 यूनिट का था। हीरो जूम 110/125 की H1 FY27 के दौरान 51,177 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 25,984 यूनिट का था।
एम्पीयर मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 50,921 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 23,788 यूनिट का था। हीरो प्लेजर की H1 FY27 के दौरान 49,308 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 52,701 यूनिट का था। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 36,520 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 28,140 यूनिट का था। सुजुकी एवेनिस की H1 FY27 के दौरान 34,228 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 30,094 यूनिट का था।
TVS ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 31,668 यूनिट बिक चुकी हैं। रिवर इंडी की H1 FY27 के दौरान 30,232 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 9,470 यूनिट का था। यामाहा एरॉक्स की H1 FY27 के दौरान 15,825 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 12,551 यूनिट का था। वेस्पा की H1 FY27 के दौरान 15,078 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 10,163 यूनिट का था। हीरो जूम 160 की H1 FY27 के दौरान 9,799 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 660 यूनिट का था।
एम्पियर रिओ की H1 FY27 के दौरान 7,788 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,101 यूनिट का था। होंडा QC1 की H1 FY27 के दौरान 6,362 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,465 यूनिट का था। यूलू वर्जन 3.0x की H1 FY27 के दौरान 6,100 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,100 यूनिट का था। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 5,292 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,520 यूनिट का था।
एथर कोनार्क की H1 FY27 के दौरान 4,357 यूनिट बिक चुकी हैं। एम्पियर नेक्सस की H1 FY27 के दौरान 4,024 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,200 यूनिट का था। सुजुकी ई-एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 3,897 यूनिट बिक चुकी हैं। यामाहा EC06 की H1 FY27 के दौरान 1,616 यूनिट बिक चुकी हैं। होंडा एक्टिवा ई की H1 FY27 के दौरान 648 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 74 यूनिट का था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें