6 महीने में 14.82 लाख से ज्यादा घरों क पहुंच गया ये स्कूटर; जुपिटर, आईक्यूब, चेतक, रिज्टा रह गए पीछे

फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान टॉप-30 स्कूटर की 48 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। ये आंकड़ा लगभग 49 लाख यूनिट के करीब का है। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-11 मॉडल में चार इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। हालांकि, अभी भी सेगमेंट में ICE मॉडल का ही दबदबा देखने को मिल रहा है।

6 महीने में 14.82 लाख से ज्यादा घरों क पहुंच गया ये स्कूटर

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 1,600 /माह से शुरू

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर्स की डिमांड तेज से बढ़ी है। खासकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के आने से सेगमेंट में तेजी से उछाल आया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान टॉप-30 स्कूटर की 48 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। ये आंकड़ा लगभग 49 लाख यूनिट के करीब का है। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-11 मॉडल में चार इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। हालांकि, अभी भी सेगमेंट में ICE मॉडल का ही दबदबा देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट को टॉप करने का काम होंडा एक्टिवा ने किया। चलिए एक बार अब सेल्स चार्ट देखते हैं।

टॉप स्कूटर सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) नं स्कूटर मॉडल H1 FY27 H1 FY26 1 होंडा एक्टिवा 14,82,917 12,88,165 2 TVS जुपिटर 8,29,725 7,17,577 3 सुजुकी एक्सेस 4,33,180 3,93,657 4 TVS आईक्यूब 2,74,304 1,47,773 5 बजाज चेतक 2,54,882 1,18,776 6 TVS एनटॉर्क 2,32,430 1,63,269 7 होंडा डियो 1,65,089 1,48,465 8 हीरो डेस्टिनी 125 1,65,071 1,00,414 9 सुजुकी बर्गमैन 1,51,417 1,39,636 10 हीरो विडा 1,33,964 61,482 11 एथर रिज्टा 1,30,734 81,757 12 यामाहा RayZR 1,28,031 1,05,852 13 TVS जेस्ट 61,949 52,053 14 यामाहा फैसिनो 56,659 33,308 15 हीरो जूम 110/125 51,177 25,984 16 एम्पीयर मैग्नस 50,921 23,788 17 हीरो प्लेजर 49,308 52,701 18 एथर 450 36,520 28,140 19 सुजुकी एवेनिस 34,228 30,094 20 TVS ऑर्बिटर 31,668 0 21 रिवर इंडी 30,232 9,470 22 यामाहा एरॉक्स 15,825 12,551 23 वेस्पा 15,078 10,163 24 हीरो जूम 160 9,799 660 25 एम्पियर रिओ 7,788 3,101 26 होंडा QC1 6,362 2,465 27 यूलू वर्जन 3.0x 6,100 2,100 28 अप्रिलिया 5,292 4,520 29 एथर कोनार्क 4,357 0 30 एम्पियर नेक्सस 4,024 2,200 31 सुजुकी ई-एक्सेस 3,897 0 32 यामाहा EC06 1,616 0 33 होंडा एक्टिवा ई 648 74 टोटल 48,65,192 37,60,295

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 में स्कूटर सेल्स की बात करें तो होंडा एक्टिवा की H1 FY27 के दौरान 14,82,917 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 12,88,165 यूनिट का था। TVS जुपिटर की H1 FY27 के दौरान 8,29,725 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 7,17,577 यूनिट का था। सुजुकी एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 4,33,180 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,93,657 यूनिट का था।

TVS आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,47,773 यूनिट का था। बजाज चेतक की H1 FY27 के दौरान 2,54,882 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,18,776 यूनिट का था। TVS एनटॉर्क की H1 FY27 के दौरान 2,32,430 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,63,269 यूनिट का था। होंडा डियो की H1 FY27 के दौरान 1,65,089 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,48,465 यूनिट का था।

हीरो डेस्टिनी 125 की H1 FY27 के दौरान 1,65,071 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,00,414 यूनिट का था। सुजुकी बर्गमैन की H1 FY27 के दौरान 1,51,417 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,39,636 यूनिट का था। हीरो विडा की H1 FY27 के दौरान 1,33,964 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 61,482 यूनिट का था। एथर रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 1,30,734 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 81,757 यूनिट का था।

यामाहा RayZR की H1 FY27 के दौरान 1,28,031 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,05,852 यूनिट का था। TVS जेस्ट की H1 FY27 के दौरान 61,949 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 52,053 यूनिट का था। यामाहा फैसिनो की H1 FY27 के दौरान 56,659 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 33,308 यूनिट का था। हीरो जूम 110/125 की H1 FY27 के दौरान 51,177 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 25,984 यूनिट का था।

एम्पीयर मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 50,921 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 23,788 यूनिट का था। हीरो प्लेजर की H1 FY27 के दौरान 49,308 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 52,701 यूनिट का था। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 36,520 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 28,140 यूनिट का था। सुजुकी एवेनिस की H1 FY27 के दौरान 34,228 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 30,094 यूनिट का था।

TVS ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 31,668 यूनिट बिक चुकी हैं। रिवर इंडी की H1 FY27 के दौरान 30,232 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 9,470 यूनिट का था। यामाहा एरॉक्स की H1 FY27 के दौरान 15,825 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 12,551 यूनिट का था। वेस्पा की H1 FY27 के दौरान 15,078 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 10,163 यूनिट का था। हीरो जूम 160 की H1 FY27 के दौरान 9,799 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 660 यूनिट का था।

एम्पियर रिओ की H1 FY27 के दौरान 7,788 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,101 यूनिट का था। होंडा QC1 की H1 FY27 के दौरान 6,362 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,465 यूनिट का था। यूलू वर्जन 3.0x की H1 FY27 के दौरान 6,100 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,100 यूनिट का था। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 5,292 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,520 यूनिट का था।