सस्ती हुई देश की सबसे सुरक्षित ये लोहालाट SUV, एक झटके में ₹1.44 लाख घटी कीमत; भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार
देश की सबसे सुरक्षित लोहालाट SUV टाटा हैरियर सस्ती हो गई है। ये एसयूवी एक झटके में 1.44 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इस एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।
टाटा मोटर्स ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। हाल ही में लागू होने जा रहे GST रेट कट (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) का सीधा फायदा अब कंपनी की पॉपुलर और सेफ एसयूवी टाटा हैरियर (Tata Harrier) पर भी दिखेगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और बड़ी गाड़ियों पर करीब 40% कर तय किया गया है। इसका असर टाटा की पूरी रेंज पर पड़ेगा, जहां ग्राहकों को 42,000 से लेकर 1.52 लाख तक की बचत मिलेगी। इसका असर देश की सबसे ज्यादा सेफ एसयूवी टाटा हैरियर पर भी पड़ा है, जिससे टाटा हैरियर 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई है।
टाटा हैरियर (Tata Harrier) अब पहले से ज्यादा किफायती
भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी मानी जाने वाली टाटा हैरियर (Tata Harrier) भारत NCAP (Bharat NCAP) में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जो अब और भी सस्ती हो गई है। अनुमान है कि इसके सभी वैरिएंट्स पर करीब 5.4% तक की प्राइस कटौती होगी। सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को हैरियर फियरलेस प्लस X डार्क टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक (Harrier Fearless Plus X Dark Turbo Diesel-Automatic) वैरिएंट पर मिलेगा, जिसकी कीमत में पूरे 1.44 लाख तक की गिरावट दर्ज की जाएगी।
GST कटौती के बाद टाटा हैरियर की संभावित कीमतें
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|2.0L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Smart
|Rs. 14,99,990
|-Rs. 80,990
|Rs. 14,19,000
|-5.40%
|Pure X
|Rs. 17,99,000
|-Rs. 97,200
|Rs. 17,01,800
|-5.40%
|Adventure X
|Rs. 18,99,000
|-Rs. 1,02,600
|Rs. 17,96,400
|-5.40%
|Adventure X Plus
|Rs. 19,34,000
|-Rs. 1,04,500
|Rs. 18,29,500
|-5.40%
|Fearless X
|Rs. 22,34,000
|-Rs. 1,20,700
|Rs. 21,13,300
|-5.40%
|Fearless X Plus
|Rs. 24,44,000
|-Rs. 1,32,100
|Rs. 23,11,900
|-5.41%
|Pure X Dark
|Rs. 18,64,000
|-Rs. 1,00,800
|Rs. 17,63,200
|-5.41%
|Adventure X Dark
|Rs. 19,54,000
|-Rs. 1,05,600
|Rs. 18,48,400
|-5.40%
|Adventure X Plus Dark
|Rs. 19,89,000
|-Rs. 1,07,500
|Rs. 18,81,500
|-5.40%
|Fearless X Dark
|Rs. 22,89,000
|-Rs. 1,23,700
|Rs. 21,65,300
|-5.40%
|Fearless X Plus Dark
|Rs. 24,99,000
|-Rs. 1,35,000
|Rs. 23,64,000
|-5.40%
|Fearless X Plus Stealth
|Rs. 25,19,000
|-Rs. 1,36,100
|Rs. 23,82,900
|-5.40%
|2.0L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure X
|Rs. 19,59,000
|-Rs. 1,05,800
|Rs. 18,53,200
|-5.40%
|Adventure X
|Rs. 20,69,000
|-Rs. 1,11,800
|Rs. 19,57,200
|-5.40%
|Adventure X Plus
|Rs. 21,04,000
|-Rs. 1,13,700
|Rs. 19,90,300
|-5.40%
|Fearless X
|Rs. 24,09,000
|-Rs. 1,30,200
|Rs. 22,78,800
|-5.40%
|Fearless X Plus
|Rs. 25,94,000
|-Rs. 1,40,200
|Rs. 24,53,800
|-5.40%
|Pure X Dark
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,08,000
|Rs. 18,91,000
|-5.40%
|Adventure X Dark
|Rs. 21,24,000
|-Rs. 1,14,800
|Rs. 20,09,200
|-5.40%
|Adventure X Plus Dark
|Rs. 21,59,000
|-Rs. 1,16,700
|Rs. 20,42,300
|-5.41%
|Fearless X Dark
|Rs. 24,64,000
|-Rs. 1,33,100
|Rs. 23,30,900
|-5.40%
|Fearless X Plus Dark
|Rs. 26,49,000
|-Rs. 1,43,100
|Rs. 25,05,900
|-5.40%
|Fearless X Plus Stealth
|Rs. 26,69,000
|-Rs. 1,44,200
|Rs. 25,24,800
|-5.40%
क्यों खास है टाटा हैरियर (Tata Harrier)?
टाटा हैरियर (Tata Harrier) में दमदार 2.0L टर्बो डीजल इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ADAS सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है।
भारत की सबसे सेफ एसयूवी का तमगा
त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह खुशखबरी ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। टाटा हैरियर वैसे भी अपने सेफ्टी, प्रीमियम फीचर्स और दमदार रोड प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती है। अब नई कीमतों के साथ यह कार और भी आकर्षक डील बन गई है।
