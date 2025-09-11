India safest SUV Tata Harrier price drop of around 5.4pc across variants, check New price सस्ती हुई देश की सबसे सुरक्षित ये लोहालाट SUV, एक झटके में ₹1.44 लाख घटी कीमत; भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़India safest SUV Tata Harrier price drop of around 5.4pc across variants, check New price

सस्ती हुई देश की सबसे सुरक्षित ये लोहालाट SUV, एक झटके में ₹1.44 लाख घटी कीमत; भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार

देश की सबसे सुरक्षित लोहालाट SUV टाटा हैरियर सस्ती हो गई है। ये एसयूवी एक झटके में 1.44 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इस एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 04:21 PM
share Share
Follow Us on
सस्ती हुई देश की सबसे सुरक्षित ये लोहालाट SUV, एक झटके में ₹1.44 लाख घटी कीमत; भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Harrierarrow

टाटा मोटर्स ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। हाल ही में लागू होने जा रहे GST रेट कट (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) का सीधा फायदा अब कंपनी की पॉपुलर और सेफ एसयूवी टाटा हैरियर (Tata Harrier) पर भी दिखेगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और बड़ी गाड़ियों पर करीब 40% कर तय किया गया है। इसका असर टाटा की पूरी रेंज पर पड़ेगा, जहां ग्राहकों को 42,000 से लेकर 1.52 लाख तक की बचत मिलेगी। इसका असर देश की सबसे ज्यादा सेफ एसयूवी टाटा हैरियर पर भी पड़ा है, जिससे टाटा हैरियर 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.25 - 23.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari

Tata Safari

₹ 15.5 - 27.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा हैरियर (Tata Harrier) अब पहले से ज्यादा किफायती

भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी मानी जाने वाली टाटा हैरियर (Tata Harrier) भारत NCAP (Bharat NCAP) में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जो अब और भी सस्ती हो गई है। अनुमान है कि इसके सभी वैरिएंट्स पर करीब 5.4% तक की प्राइस कटौती होगी। सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को हैरियर फियरलेस प्लस X डार्क टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक (Harrier Fearless Plus X Dark Turbo Diesel-Automatic) वैरिएंट पर मिलेगा, जिसकी कीमत में पूरे 1.44 लाख तक की गिरावट दर्ज की जाएगी।

GST कटौती के बाद टाटा हैरियर की संभावित कीमतें

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.0L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SmartRs. 14,99,990-Rs. 80,990Rs. 14,19,000-5.40%
Pure XRs. 17,99,000-Rs. 97,200Rs. 17,01,800-5.40%
Adventure XRs. 18,99,000-Rs. 1,02,600Rs. 17,96,400-5.40%
Adventure X PlusRs. 19,34,000-Rs. 1,04,500Rs. 18,29,500-5.40%
Fearless XRs. 22,34,000-Rs. 1,20,700Rs. 21,13,300-5.40%
Fearless X PlusRs. 24,44,000-Rs. 1,32,100Rs. 23,11,900-5.41%
Pure X DarkRs. 18,64,000-Rs. 1,00,800Rs. 17,63,200-5.41%
Adventure X DarkRs. 19,54,000-Rs. 1,05,600Rs. 18,48,400-5.40%
Adventure X Plus DarkRs. 19,89,000-Rs. 1,07,500Rs. 18,81,500-5.40%
Fearless X DarkRs. 22,89,000-Rs. 1,23,700Rs. 21,65,300-5.40%
Fearless X Plus DarkRs. 24,99,000-Rs. 1,35,000Rs. 23,64,000-5.40%
Fearless X Plus StealthRs. 25,19,000-Rs. 1,36,100Rs. 23,82,900-5.40%
2.0L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Pure XRs. 19,59,000-Rs. 1,05,800Rs. 18,53,200-5.40%
Adventure XRs. 20,69,000-Rs. 1,11,800Rs. 19,57,200-5.40%
Adventure X PlusRs. 21,04,000-Rs. 1,13,700Rs. 19,90,300-5.40%
Fearless XRs. 24,09,000-Rs. 1,30,200Rs. 22,78,800-5.40%
Fearless X PlusRs. 25,94,000-Rs. 1,40,200Rs. 24,53,800-5.40%
Pure X DarkRs. 19,99,000-Rs. 1,08,000Rs. 18,91,000-5.40%
Adventure X DarkRs. 21,24,000-Rs. 1,14,800Rs. 20,09,200-5.40%
Adventure X Plus DarkRs. 21,59,000-Rs. 1,16,700Rs. 20,42,300-5.41%
Fearless X DarkRs. 24,64,000-Rs. 1,33,100Rs. 23,30,900-5.40%
Fearless X Plus DarkRs. 26,49,000-Rs. 1,43,100Rs. 25,05,900-5.40%
Fearless X Plus StealthRs. 26,69,000-Rs. 1,44,200Rs. 25,24,800-5.40%

क्यों खास है टाटा हैरियर (Tata Harrier)?

टाटा हैरियर (Tata Harrier) में दमदार 2.0L टर्बो डीजल इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ADAS सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है।

ये भी पढ़ें:टाटा की सबसे सस्ती कार, कीमत थी ₹4.99 लाख; GST घटते ही अब मात्र इतने में मिलेगी

भारत की सबसे सेफ एसयूवी का तमगा

त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह खुशखबरी ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। टाटा हैरियर वैसे भी अपने सेफ्टी, प्रीमियम फीचर्स और दमदार रोड प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती है। अब नई कीमतों के साथ यह कार और भी आकर्षक डील बन गई है।

Auto News Hindi Tata Tata Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।