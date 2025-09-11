सस्ती हुई देश की सबसे सुरक्षित ये लोहालाट SUV, एक झटके में ₹1.44 लाख घटी कीमत; भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार

देश की सबसे सुरक्षित लोहालाट SUV टाटा हैरियर सस्ती हो गई है। ये एसयूवी एक झटके में 1.44 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इस एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

Thu, 11 Sep 2025 04:21 PM

टाटा मोटर्स ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। हाल ही में लागू होने जा रहे GST रेट कट (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) का सीधा फायदा अब कंपनी की पॉपुलर और सेफ एसयूवी टाटा हैरियर (Tata Harrier) पर भी दिखेगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और बड़ी गाड़ियों पर करीब 40% कर तय किया गया है। इसका असर टाटा की पूरी रेंज पर पड़ेगा, जहां ग्राहकों को 42,000 से लेकर 1.52 लाख तक की बचत मिलेगी। इसका असर देश की सबसे ज्यादा सेफ एसयूवी टाटा हैरियर पर भी पड़ा है, जिससे टाटा हैरियर 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई है।

टाटा हैरियर (Tata Harrier) अब पहले से ज्यादा किफायती

भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी मानी जाने वाली टाटा हैरियर (Tata Harrier) भारत NCAP (Bharat NCAP) में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जो अब और भी सस्ती हो गई है। अनुमान है कि इसके सभी वैरिएंट्स पर करीब 5.4% तक की प्राइस कटौती होगी। सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को हैरियर फियरलेस प्लस X डार्क टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक (Harrier Fearless Plus X Dark Turbo Diesel-Automatic) वैरिएंट पर मिलेगा, जिसकी कीमत में पूरे 1.44 लाख तक की गिरावट दर्ज की जाएगी।

GST कटौती के बाद टाटा हैरियर की संभावित कीमतें पुरानी और नई कीमत की तुलना 2.0L टर्बो डीजल-मैनुअल वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर Smart Rs. 14,99,990 -Rs. 80,990 Rs. 14,19,000 -5.40% Pure X Rs. 17,99,000 -Rs. 97,200 Rs. 17,01,800 -5.40% Adventure X Rs. 18,99,000 -Rs. 1,02,600 Rs. 17,96,400 -5.40% Adventure X Plus Rs. 19,34,000 -Rs. 1,04,500 Rs. 18,29,500 -5.40% Fearless X Rs. 22,34,000 -Rs. 1,20,700 Rs. 21,13,300 -5.40% Fearless X Plus Rs. 24,44,000 -Rs. 1,32,100 Rs. 23,11,900 -5.41% Pure X Dark Rs. 18,64,000 -Rs. 1,00,800 Rs. 17,63,200 -5.41% Adventure X Dark Rs. 19,54,000 -Rs. 1,05,600 Rs. 18,48,400 -5.40% Adventure X Plus Dark Rs. 19,89,000 -Rs. 1,07,500 Rs. 18,81,500 -5.40% Fearless X Dark Rs. 22,89,000 -Rs. 1,23,700 Rs. 21,65,300 -5.40% Fearless X Plus Dark Rs. 24,99,000 -Rs. 1,35,000 Rs. 23,64,000 -5.40% Fearless X Plus Stealth Rs. 25,19,000 -Rs. 1,36,100 Rs. 23,82,900 -5.40% 2.0L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर Pure X Rs. 19,59,000 -Rs. 1,05,800 Rs. 18,53,200 -5.40% Adventure X Rs. 20,69,000 -Rs. 1,11,800 Rs. 19,57,200 -5.40% Adventure X Plus Rs. 21,04,000 -Rs. 1,13,700 Rs. 19,90,300 -5.40% Fearless X Rs. 24,09,000 -Rs. 1,30,200 Rs. 22,78,800 -5.40% Fearless X Plus Rs. 25,94,000 -Rs. 1,40,200 Rs. 24,53,800 -5.40% Pure X Dark Rs. 19,99,000 -Rs. 1,08,000 Rs. 18,91,000 -5.40% Adventure X Dark Rs. 21,24,000 -Rs. 1,14,800 Rs. 20,09,200 -5.40% Adventure X Plus Dark Rs. 21,59,000 -Rs. 1,16,700 Rs. 20,42,300 -5.41% Fearless X Dark Rs. 24,64,000 -Rs. 1,33,100 Rs. 23,30,900 -5.40% Fearless X Plus Dark Rs. 26,49,000 -Rs. 1,43,100 Rs. 25,05,900 -5.40% Fearless X Plus Stealth Rs. 26,69,000 -Rs. 1,44,200 Rs. 25,24,800 -5.40%

क्यों खास है टाटा हैरियर (Tata Harrier)?

टाटा हैरियर (Tata Harrier) में दमदार 2.0L टर्बो डीजल इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ADAS सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है।