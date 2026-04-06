ईरान युद्ध ने बढ़ाई इंडियन ऑटो डीलर्स की टेंशन, सप्लाई पर संकट, बढ़ सकती हैं कार की कीमतें

पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव ने भारतीय ऑटो डीलर्स की चिंता भी बढ़ा दी है। भारत के ऑटो डीलरों ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ने से जल्द ही सप्लाई या डिस्पैच में बाधा आ सकती है।

ईरान वॉर ने लगभग सभी सेक्टर्स को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी कि युद्ध के चलते यूरिया की सप्लाई में बाधा आ सकती है। मॉडर्न BS6 डीजल इंजन्स को चलते रहने के लिए यह केमिकल बेहद जरूरी है। वहीं, अब पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव ने भारतीय ऑटो डीलर्स की चिंता भी बढ़ा दी है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऑटो डीलरों ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ने से जल्द ही सप्लाई या डिस्पैच में बाधा आ सकती है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने एक बयान में कहा कि इस युद्ध के कारण बड़े स्तर पर ऑपरेटिंग एनवायर्नमेंट अनिश्चित हो गया है।

सप्लाई चेन में फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी युद्ध के चलते तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे ऑटो सप्लाई चेन में फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, वीइकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली मेन मेटल जैसे एल्युमीनियम, कॉपर और स्टील की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पिछले सप्ताह, भारत की कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा कि युद्ध के कारण कमोडिटी प्राइसेज में उछाल को देखते हुए वह भी कीमतें बढ़ा सकती है।

सबसे ज्यादा असर कमर्शियल वीइकल सेगमेंट में FADA के एक सर्वे से पता चला है कि आधे से अधिक डीलरों को चल रहे युद्ध से संबंधित सप्लाई या डिस्पैच में किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा है। इनमें से 17.1% ने तीन या इससे भी अधिक हफ्ते की देरी की जानकारी दी है। फ्यूल प्राइस की बात करें, तो 36.5% डीलरों ने बताया कि बढ़ती ईंधन कीमतें ग्राहकों के खरीद निर्णयों यानी पर्चेज डिसीजन्स को काफी हद तक प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, इसका सबसे ज्यादा असर कमर्शियल वीइकल सेगमेंट में देखने को मिला, लेकिन पैसेंजर वीइकल और टू-वीलर डीलरों ने भी अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर सेलेक्टिव देरी की आशंका जताई है।

मार्च में भारतीय रिटेल ऑटो सेल्स में 25.28% की वृद्धि दर्ज की गई FADA ने बताया कि मार्च में पैसेंजर वीइकल्स की सेल में पिछले सेल के मुकाबले 21.48% की बढ़त देखी गई है। जबकि, टू-वीलर्स की सेल में 28.68% और कमर्शियल वीइकल की सेल्स में 15.12% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही वित्तीय वर्ष के लिए टोटल रिटेल सेल्स में 13.3% की वृद्धि हुई। FADA ने यह भी बताया कि पैसेंजर वीइकल्स का स्टॉक, यानी शोरूम में कार के रहने का औसत समय, लगातार छठे महीने कम हुआ है और मार्च में लगभग 28 दिन रहा, जबकि पिछले साल मार्च में यह 52 दिन था।