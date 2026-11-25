कार मैन्युफैक्चरर्स ने संकेत दिया है कि वे लागत-बचत उपायों के माध्यम से इन बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंपनी खुद उठा रही हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इस बोझ को अपने ग्राहकों पर डालने का फैसला भी किया है।

देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में कारों की कीमतों का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में एक जैसा देखने को मिल रहा है। बीते साल GST 2.0 लागू होने के बाद छोटी कारों की कीमतों में तगड़ी कटौती देखने को मिली थी। हालांकि, तब से लेकर अब तक कारों की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब एक बार फिर दिसंबर आते ही कारों की कीमतों में इजाफा करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। मारुति ने जहां चुपके से कारों की कीमतों में 10 हजार रुपए तक बढ़ा दिए हैं, तो हुंडई मोटर इंडिया और टाटा मोटर्स ने भी पैसेंजर व्हीकल में 1 दिसंबर से कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। वहीं, ऑडी इंडिया ने 1 जनवरी, 2027 से प्राइस हाइक करेगी।

कच्चे माल की कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी और करेंसी में होने वाले उछाल से भी कारों की कीमतों में इजाफा होना तय हो चुका है। कार मैन्युफैक्चरर्स ने संकेत दिया है कि वे लागत-बचत उपायों के माध्यम से इन बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंपनी खुद उठा रही हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इस बोझ को अपने ग्राहकों पर डालने का फैसला भी किया है। हालांकि, दिसंबर में जहां कंपनी कारों की कीमतों में इजाफा का प्लान कर रही है। तो दूसरी तरफ, डीलर्स कारों का पुराना स्टॉक खाली करने की तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी के शोरूमों पर कीमतें बढ़ने पर भी छूट बरकरार रह सकती है।

साल में चौथी बार बढ़ रहीं कीमतें मारुति सुजुकी ने 22 नवंबर से वॉल्यूम-वेटेड एवरेज बेसिस पर चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में अनुमानित 0.31% की बढ़ोतरी की। इससे पहले कंपनी इस साल जून, अगस्त और सितंबर में बढ़ोतरी कर चुकी है। कंपनी ने पहले जून और अगस्त में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद सितंबर में चुनिंदा मॉडलों पर 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की। वहीं, एक बार फिर कंपनी ने कारों को उनके वैरिएंट के हिसाब से महंगा किया है।

बात करें हुंडई मोटर इंडिया की तो उसने 1 दिसंबर से चुनिंदा मॉडलों और ट्रिम्स पर कीमतों में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। इससे पहले वो भी जनवरी, जून और सितंबर में कारों को महंग कर चुकी है। वहीं, टाटा मोटर्स भी अप्रैल, जुलाई और सितंबर में पैसेंजर कारों को महंगा कर चुकी है। अब, 1 दिसंबर से वो ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल को 0.5% तक महंगा करेगी।

भारतीय बाजार में लक्जरी कार बेचने वाली कंपनी ऑडी इंडिया भी 1 जनवरी, 2027 से अपनी सभी रेंज में एक्स-शोरूम कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इस साल अप्रैल में भी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की थी। कारों की कीमतों में बार-बार होने वाली इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि कैसे कार मैन्युफैक्चर्स कंपनी व्हीकल बनाने की कॉस्ट का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

कॉपर और स्टील महंगे हो रहे कारों की कीमतों में होने वाली लेटेस्ट बढ़ोतरी कमोडिटी की कीमतों और करेंसी मूवमेंट के दबाव के बीच आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स ने अपनी अर्निंग कॉल के दौरान कॉपर की बढ़ती कीमतों को हाइलाइट किया था। कॉपर का इस्तेमाल व्हीकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया जाता है, जबकि स्टील और रबर भी महंगे हुए हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के CFO धीमान गुप्ता ने 13 नवंबर को कहा कि दिसंबर तिमाही में स्टील, रबर और कॉपर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कैलिब्रेटेड मूल्य वृद्धि और लागत-कटौती उपायों ने फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली छमाही में कमोडिटी लागत में लगभग 40% की वृद्धि की भरपाई की थी, जबकि कंपनी ने बाकी अपनी जेब पर ले लिया।

हुंडई मोटर इंडिया के इन्वेस्टर रिलेशंस प्रमुख केएस हरिहरन ने 28 अक्टूबर को बताया कि सितंबर तिमाही में कमोडिटी की कीमतों के कारण कंपनी के मार्जिन पर साल-दर-साल आधार पर लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि तांबे और प्लास्टिक की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि कीमती धातुओं सहित कुछ अन्य कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आ रही है।

मारुति सुजुकी के सीनियर एक्सक्लूसिव ऑफिसर राहुल भारती ने कंपनी की 27 अक्टूबर की अर्निंग कॉल के दौरान स्टील और कॉपर पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कंपनी इन मटीरियल के बारे में चिंतित है, जबकि यह देखते हुए कि व्यापक कमोडिटी बास्केट में कीमतें अलग-अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। हालांकि, कंपनी लागत में कमी के उपायों के माध्यम से होने वाली वृद्धि का एक हिस्सा अपनी जेब पर ले रही है।