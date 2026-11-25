मारुति से टाटा, हुंडई तक, दिसंबर में कई कंपनियों की कार हो जाएंगी महंगी; स्टॉक खाली करने छूट भी मिलेगी
कार मैन्युफैक्चरर्स ने संकेत दिया है कि वे लागत-बचत उपायों के माध्यम से इन बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंपनी खुद उठा रही हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इस बोझ को अपने ग्राहकों पर डालने का फैसला भी किया है।
देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में कारों की कीमतों का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में एक जैसा देखने को मिल रहा है। बीते साल GST 2.0 लागू होने के बाद छोटी कारों की कीमतों में तगड़ी कटौती देखने को मिली थी। हालांकि, तब से लेकर अब तक कारों की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब एक बार फिर दिसंबर आते ही कारों की कीमतों में इजाफा करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। मारुति ने जहां चुपके से कारों की कीमतों में 10 हजार रुपए तक बढ़ा दिए हैं, तो हुंडई मोटर इंडिया और टाटा मोटर्स ने भी पैसेंजर व्हीकल में 1 दिसंबर से कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। वहीं, ऑडी इंडिया ने 1 जनवरी, 2027 से प्राइस हाइक करेगी।
कच्चे माल की कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी और करेंसी में होने वाले उछाल से भी कारों की कीमतों में इजाफा होना तय हो चुका है। कार मैन्युफैक्चरर्स ने संकेत दिया है कि वे लागत-बचत उपायों के माध्यम से इन बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंपनी खुद उठा रही हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इस बोझ को अपने ग्राहकों पर डालने का फैसला भी किया है। हालांकि, दिसंबर में जहां कंपनी कारों की कीमतों में इजाफा का प्लान कर रही है। तो दूसरी तरफ, डीलर्स कारों का पुराना स्टॉक खाली करने की तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी के शोरूमों पर कीमतें बढ़ने पर भी छूट बरकरार रह सकती है।
साल में चौथी बार बढ़ रहीं कीमतें
मारुति सुजुकी ने 22 नवंबर से वॉल्यूम-वेटेड एवरेज बेसिस पर चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में अनुमानित 0.31% की बढ़ोतरी की। इससे पहले कंपनी इस साल जून, अगस्त और सितंबर में बढ़ोतरी कर चुकी है। कंपनी ने पहले जून और अगस्त में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद सितंबर में चुनिंदा मॉडलों पर 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की। वहीं, एक बार फिर कंपनी ने कारों को उनके वैरिएंट के हिसाब से महंगा किया है।
बात करें हुंडई मोटर इंडिया की तो उसने 1 दिसंबर से चुनिंदा मॉडलों और ट्रिम्स पर कीमतों में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। इससे पहले वो भी जनवरी, जून और सितंबर में कारों को महंग कर चुकी है। वहीं, टाटा मोटर्स भी अप्रैल, जुलाई और सितंबर में पैसेंजर कारों को महंगा कर चुकी है। अब, 1 दिसंबर से वो ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल को 0.5% तक महंगा करेगी।
भारतीय बाजार में लक्जरी कार बेचने वाली कंपनी ऑडी इंडिया भी 1 जनवरी, 2027 से अपनी सभी रेंज में एक्स-शोरूम कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इस साल अप्रैल में भी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की थी। कारों की कीमतों में बार-बार होने वाली इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि कैसे कार मैन्युफैक्चर्स कंपनी व्हीकल बनाने की कॉस्ट का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।
कॉपर और स्टील महंगे हो रहे
कारों की कीमतों में होने वाली लेटेस्ट बढ़ोतरी कमोडिटी की कीमतों और करेंसी मूवमेंट के दबाव के बीच आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स ने अपनी अर्निंग कॉल के दौरान कॉपर की बढ़ती कीमतों को हाइलाइट किया था। कॉपर का इस्तेमाल व्हीकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया जाता है, जबकि स्टील और रबर भी महंगे हुए हैं।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के CFO धीमान गुप्ता ने 13 नवंबर को कहा कि दिसंबर तिमाही में स्टील, रबर और कॉपर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कैलिब्रेटेड मूल्य वृद्धि और लागत-कटौती उपायों ने फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली छमाही में कमोडिटी लागत में लगभग 40% की वृद्धि की भरपाई की थी, जबकि कंपनी ने बाकी अपनी जेब पर ले लिया।
हुंडई मोटर इंडिया के इन्वेस्टर रिलेशंस प्रमुख केएस हरिहरन ने 28 अक्टूबर को बताया कि सितंबर तिमाही में कमोडिटी की कीमतों के कारण कंपनी के मार्जिन पर साल-दर-साल आधार पर लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि तांबे और प्लास्टिक की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि कीमती धातुओं सहित कुछ अन्य कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आ रही है।
मारुति सुजुकी के सीनियर एक्सक्लूसिव ऑफिसर राहुल भारती ने कंपनी की 27 अक्टूबर की अर्निंग कॉल के दौरान स्टील और कॉपर पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कंपनी इन मटीरियल के बारे में चिंतित है, जबकि यह देखते हुए कि व्यापक कमोडिटी बास्केट में कीमतें अलग-अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। हालांकि, कंपनी लागत में कमी के उपायों के माध्यम से होने वाली वृद्धि का एक हिस्सा अपनी जेब पर ले रही है।
कारों के डिस्काउंट में होगा इजाफा
कारों की कीमतों में बढ़ोतरी ठीक उसी समय हो रही है जब डीलर साल के आखिर में अपने स्टॉक को खाली करने पर ध्यान देते हैं। दिसंबर में कंपनी कारों का प्रोडक्शन भी बंद कर देती हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, अक्टूबर के आखिर में पैसेंजर व्हीकल इन्वेंट्री लगभग 43 से 45 दिनों की थी। FADA ने कहा कि अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल सेल्स साल-दर-साल 14.23% गिरकर 5,07,768 यूनिट रह गई। यह गिरावट फेस्टिव कैलेंडर में बदलाव के कारण थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें