इस कंपनी की CNG कारों के पीछे पड़े लोग, टाटा और हुंडई के बस का नहीं इसे पछाड़ पाना; फिर से बन गई नंबर-1

संक्षेप: FY2025 में भारतीय बाजार में 8 लाख से ज्यादा CNG कारें सेल हुईं। इस रेस में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) फिर से नंबर-1 बन गई। टाटा और हुंडई इस कंपनी से काफी पीछे रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में कार खरीदने का तरीका तेजी से बदल रहा है। बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम, सख्त एमिशन नियम और कम मेंटेनेंस की चाह ने ग्राहकों को CNG कारों की तरफ तेजी से मोड़ा है। यही वजह है कि FY2025 में भारत में CNG कारों की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है। इस रेस में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) फिर से नंबर-1 बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हर 5 में से 1 कार CNG वाली

आंकड़ों के मुताबिक, FY2025 में भारत में कुल 45,29,913 कारें बिकीं, जिनमें से 8,38,546 कारें CNG इंजन के साथ आईं, यानी कुल बिक्री का करीब 18.5% हिस्सा CNG कारों का रहा। ऑटोपंडित्ज के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले CNG कारों की बिक्री में 22% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई।

क्यों बढ़ रही है CNG कारों की मांग?

दरअसल, नए और सख्त एमिशन नॉर्म्स के चलते डीज़ल इंजन अब पहले से ज्यादा महंगे और जटिल हो गए हैं। छोटे और मिड-साइज कार सेगमेंट में डीजल की उपयोगिता कम होती जा रही है। ऐसे में कम फ्यूल खर्च, बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के कारण CNG कारें ग्राहकों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनकर उभरी हैं।



मारुति सुजुकी का दबदबा बरकरार

CNG सेगमेंट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। कंपनी ने FY2025 में कुल 5,91,730 CNG कारें बेचीं, जिससे इस सेगमेंट में उसकी 70.6% मार्केट शेयर रही।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) भारत में सबसे ज्यादा CNG मॉडल्स ऑफर करती है। इसके लाइन-अप में कुल 13 CNG कारें शामिल हैं। इसमें एस-प्रेसो (S-Presso), ऑल्टो (Alto), सेलेरियो (Celerio), वैगनआर (Wagon R), स्विफ्ट (Swift), ईको (Eeco), डिजायर (Dzire), बलेनो (Baleno), फ्रोंक्स (Fronx), विटारा ब्रेजा (Vitara Brezza), अर्टिगा (Ertiga), XL6 और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) जैसे मॉडल शामिल हैं।

अर्टिगा बनी देश की नंबर-1 CNG कार

FY2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) CNG देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही। इसकी 1,29,920 यूनिट्स बिकीं। इसके अलावा वैगनआर (Wagon R), डिजायर (Dzire), विटारा ब्रेजा (Vitara Brezza) और ईको (Eeco) की CNG वैरिएंट को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

टाटा मोटर्स दूसरे नंबर पर

CNG सेगमेंट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) दूसरे स्थान पर रही। कंपनी ने FY2025 में 1,39,460 CNG कारें बेचीं और इसका मार्केट शेयर 16.6% रहा। टाटा (Tata) के पास फिलहाल 5 CNG मॉडल्स टियागो (Tiago), टिगोर (Tigor), पंच (Punch), अल्ट्रोज (Altroz) और नेक्सन (Nexon) है। इनमें पंच (Punch) CNG सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, जिसकी 71,113 यूनिट्स बिकीं। कंपनी भविष्य में सिएरा (Sierra) में भी CNG ऑप्शन लाने पर विचार कर रही है।

हुंडई (Hyundai) तीसरे पायदान पर

हुंडई (Hyundai) इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। कंपनी ने FY2025 में 79,267 CNG कारें बेचीं, जिससे इसकी मार्केट शेयर 9.5% रही। हुंडई (Hyundai) फिलहाल एक्सटर (Exter), ग्रैंड i10 और ऑरा में CNG विकल्प देती है। इनमें ऑरा (Aura) CNG सबसे ज्यादा पॉपुलर रही, जिसकी 49,464 यूनिट्स बिकीं।

टोयोटा (Toyota) और मारुति की पार्टनरशिप

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के साथ रणनीतिक साझेदारी का फायदा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor -TKM) को भी मिला। कंपनी के पास फिलहाल 4 CNG मॉडल्स ग्लैंजा (Glanza), अर्बन क्रूजर टेजर (Urban Cruiser Taisor), रुमियन (Rumion) और अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) हैं। FY2025 में टोयोटा (Toyota) ने कुल 28,089 CNG कारें बेचीं और इसका मार्केट शेयर 3.3% रहा। इनमें रुमियन CNG (Rumion CNG) थी, जो कि मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का रीबैज्ड वर्जन है, जिसकी सबसे ज्यादा 11,137 यूनिट्स बिकीं।