Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़India Records 70.7 Lakh Vehicle Sales in Q2 FY26, Two-Wheelers Dominate Market, check all details
भारत में हर 10 बिकने वाली गाड़ी में 8 टू-व्हीलर, खरीदने में ये राज्य सबसे आगे; महाराष्ट्र वाले बाइक छोड़ इसको ले रहे

भारत में हर 10 बिकने वाली गाड़ी में 8 टू-व्हीलर, खरीदने में ये राज्य सबसे आगे; महाराष्ट्र वाले बाइक छोड़ इसको ले रहे

संक्षेप: Q2 FY26 में भारत में 70.7 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकीं। इसमें टू-व्हीलर ने धमाल मचा दिया और 79% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। बाइक खरीदने में सबसे आगे यूपी रहा। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र वालों ने बाइक छोड़कर कौन सी गाड़ी खरीदी?

Wed, 19 Nov 2025 12:52 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत का ऑटो सेक्टर जुलाई से सितंबर 2025 (Q2 FY26) के दौरान फिर एक बार दमदार प्रदर्शन करता नजर आया। कुल 70.70 लाख वाहनों की बिक्री के साथ इंडस्ट्री ने इस तिमाही में मजबूत ग्रोथ दर्ज की। सबसे खास बात टू-व्हीलर सेगमेंट अकेले 79% मार्केट पर हावी रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी! लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
KTM RC 200

KTM RC 200

₹ 2.15 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

₹ 9.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli TRK 502

Benelli TRK 502

₹ 6.2 - 6.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental

₹ 32.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli 502 C

Benelli 502 C

₹ 5.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टू-व्हीलर सेगमेंट: 55.62 लाख यूनिट्स की तगड़ी बिक्री

इस तिमाही में टू-व्हीलर एक बार फिर सबसे भरोसेमंद सेगमेंट साबित हुआ। इसकी कुल बिक्री 55.62 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा बिक्री वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा, जहां 6.93 लाख यूनिट की सेल हुई। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान ने अपनी जगह बनाई। भारत में हर 10 बिकने वाले वाहनों में से लगभग 8 टू-व्हीलर ही थे।

3-व्हीलर सेगमेंट: 2.29 लाख यूनिट सेल

भारत का 3-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसकी कुल बिक्री 2.29 लाख यूनिट रही। 3-व्हीलर सेगमेंट में टॉप राज्य में उत्तर प्रदेश रहा, जहां 0.28 लाख यूनिट सेल हुई। इसके बाद तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक थे। यह दिखाता है कि EV ऑटो और CNG ऑटो की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

पैसेंजर व्हीकल्स की 10.39 लाख यूनिट सेल

पैसेंजर व्हीकल्स की 10.39 लाख यूनिट सेल हुईं। वहीं, SUV, हैचबैक और सेडान की डिमांड अभी भी मजबूत है। इसकी कुल बिक्री 10.39 लाख यूनिट रही। इसमें टॉप राज्य महाराष्ट्र रहा, जहां 1.32 लाख यूनिट सेल हुई। इसके बाद यूपी, गुजरात, कर्नाटक, केरल रहा। SUV प्रेमी राज्यों ने मिलकर इस सेगमेंट को मजबूती दी है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी! लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस

कॉमर्शियल व्हीकल्स- 2.40 लाख यूनिट

कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल 2.40 लाख यूनिट रही। वहीं, इसमें महाराष्ट्र नंबर-1 रहा। ट्रक और माल ढोने वाले वाहनों में भी ग्रोथ देखी गई। इसकी कुल बिक्री 2.40 लाख यूनिट रही। इसमें टॉप राज्य महाराष्ट्र रहा, जहां 0.37 लाख यूनिट सेल हुई। इसके बाद गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक का नंबर रहा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।