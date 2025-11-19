भारत में हर 10 बिकने वाली गाड़ी में 8 टू-व्हीलर, खरीदने में ये राज्य सबसे आगे; महाराष्ट्र वाले बाइक छोड़ इसको ले रहे

संक्षेप: Q2 FY26 में भारत में 70.7 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकीं। इसमें टू-व्हीलर ने धमाल मचा दिया और 79% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। बाइक खरीदने में सबसे आगे यूपी रहा। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र वालों ने बाइक छोड़कर कौन सी गाड़ी खरीदी?

Wed, 19 Nov 2025 12:52 PM

भारत का ऑटो सेक्टर जुलाई से सितंबर 2025 (Q2 FY26) के दौरान फिर एक बार दमदार प्रदर्शन करता नजर आया। कुल 70.70 लाख वाहनों की बिक्री के साथ इंडस्ट्री ने इस तिमाही में मजबूत ग्रोथ दर्ज की। सबसे खास बात टू-व्हीलर सेगमेंट अकेले 79% मार्केट पर हावी रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टू-व्हीलर सेगमेंट: 55.62 लाख यूनिट्स की तगड़ी बिक्री

इस तिमाही में टू-व्हीलर एक बार फिर सबसे भरोसेमंद सेगमेंट साबित हुआ। इसकी कुल बिक्री 55.62 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा बिक्री वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा, जहां 6.93 लाख यूनिट की सेल हुई। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान ने अपनी जगह बनाई। भारत में हर 10 बिकने वाले वाहनों में से लगभग 8 टू-व्हीलर ही थे।

3-व्हीलर सेगमेंट: 2.29 लाख यूनिट सेल

भारत का 3-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसकी कुल बिक्री 2.29 लाख यूनिट रही। 3-व्हीलर सेगमेंट में टॉप राज्य में उत्तर प्रदेश रहा, जहां 0.28 लाख यूनिट सेल हुई। इसके बाद तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक थे। यह दिखाता है कि EV ऑटो और CNG ऑटो की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

पैसेंजर व्हीकल्स की 10.39 लाख यूनिट सेल

पैसेंजर व्हीकल्स की 10.39 लाख यूनिट सेल हुईं। वहीं, SUV, हैचबैक और सेडान की डिमांड अभी भी मजबूत है। इसकी कुल बिक्री 10.39 लाख यूनिट रही। इसमें टॉप राज्य महाराष्ट्र रहा, जहां 1.32 लाख यूनिट सेल हुई। इसके बाद यूपी, गुजरात, कर्नाटक, केरल रहा। SUV प्रेमी राज्यों ने मिलकर इस सेगमेंट को मजबूती दी है।