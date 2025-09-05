भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका हर देश में इस कार का दबदबा; अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक खरीद चुके

स्विफ्ट की ग्लोबल सफलता का एक हिस्सा सुजुकी की प्रोडक्शन स्ट्रैटजी को दिखाता है। इस हैचबैक का प्रोडक्शन जापान, हंगरी, चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि घाना सहित कई देशों में किया गया है। यह कार अब 170 से अधिक देशों और रीजन में बेची जाती है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो की पॉपुलर कार स्विफ्ट ने नया माइलस्टोन बना दिया है। दरअसल, इस कार की ग्लोबल मार्केट में 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक गई हैं। कंपनी ने इस शानदार आंकड़े को 2004 में जापान में अपनी शुरुआत के 20 साल और 8 महीने बाद हासिल किया है। जिससे यह दुनियाभर में ब्रांड के सबसे सफल प्रोडक्ट में से एक बन गया। खास बात यह है कि भारतीय बाजार का योगदान, जो लगभग 60 लाख यूनिट है। ये कुल ग्लोबल सेल्स का 60% भी है। बता दें कि स्विफ्ट का भारतीय बाजार में सफर 2005 में शुरू हुआ थी।

स्विफ्ट की ग्लोबल सफलता का एक हिस्सा सुजुकी की प्रोडक्शन स्ट्रैटजी को दिखाता है। इस हैचबैक का प्रोडक्शन जापान, हंगरी, चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि घाना सहित कई देशों में किया गया है। इस नेटवर्क ने कंपनी को क्षेत्रीय बाजारों में अधिक प्रभावी ढंग से सर्विस प्रदान करने, लागत कंट्रोल में रखने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया। यह कार अब 170 से अधिक देशों और रीजन में बेची जाती है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। भारत बिक्री में अग्रणी है, जबकि यूरोप में 14%, जापान में 8% और शेष 18% अन्य देशों में फैला हुआ है।

भारत में बिकने वाली स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।