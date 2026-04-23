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इस कार को दो अलग क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, भारतीय बाजार में आने की कर चुकी तैयारी

Apr 23, 2026 06:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलेसियन (ANCAP) और यूरो NCAP, क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 5-स्टार की रेटिंग मिली है। ये दोनों NCAP एक ही टेस्टिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों के नतीजे एक जैसे ही आए हैं। B10 का भारत में पेटेंट हो चुका है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही यहां लॉन्च किया जाएगा।

इस कार को दो अलग क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, भारतीय बाजार में आने की कर चुकी तैयारी
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Leapmotor B10arrow

स्टेलेंटिस (Stellantis) के मालिकाना हक वाली लीपमोटर (Leapmotor) की B10 SUV को ऑस्ट्रेलेसियन (ANCAP) और यूरो NCAP, दोनों क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की रेटिंग मिली है। ये दोनों NCAP एक ही टेस्टिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों के नतीजे एक जैसे ही आए हैं। B10 का भारत में पेटेंट हो चुका है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही यहां लॉन्च किया जाएगा। ANCAP और यूरो NCAP क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल गाड़ी की सुरक्षा रेटिंग को इन मुख्य पैमानों पर परखता है। इसमें AOP (एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन), COP (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन), VRU (वल्नरबल रोड यूजर्स) और SATs (सेफ्टी असिस्ट टेस्ट) जैसे सेफ्टी टेस्ट किए जाते हैं।

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AOP का स्कोर: 37.29/40 (93%)
इस कार के 50kmph की स्पीड पर हुए फ्रंट ऑफसेट टेस्ट (6.57/8 पॉइंट) में आगे की सीट पर बैठे यात्री पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। को-ड्राइवर के शरीर के सभी हिस्सों को अच्छी रेटिंग दी गई। ड्राइवर की छाती, धड़ और निचले पैरों की सुरक्षा को पर्याप्त माना गया।

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SUV को ऑब्लिक पोल टेस्ट में 6/6 पॉइंट मिले। 50kmph की स्पीड पर फुल-विड्थ फ्रंटल टेस्ट में 7.72/8 (पीछे की सीट पर बैठे यात्री की छाती की सुरक्षा पर्याप्त होने की वजह से कुछ पॉइंट कम हो गए। 60kmph की रफ्तार पर साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 6/6 अंक मिले। वहीं, फार साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 4/4 मिले। सेंटर एयरबैग होने की वजह से यात्रियों के आपस में टकराने का कोई खतरा नहीं था। व्हिप्लैश सेफ्टी के लिए भी 4/4 अंक मिले। बचाव और बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए इसे 3/4 पॉइंट मिले।

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COP का स्कोर: 47/49 (95%)
लीपमोटर B10 को फ्रंटल (50kmph) और साइड इम्पैक्ट (60kmph) टेस्ट में छह और 10 साल के बच्चों के डमी के शरीर के ज़रूरी हिस्सों की सुरक्षा के लिए अच्छी रेटिंग मिली। डायनामिक टेस्ट (सामने) के लिए 16/16 पॉइंट, डायनामिक टेस्ट (साइड) के लिए 8/8 पॉइंट, सुरक्षा उपकरणों की फिटिंग के लिए 12/12 पॉइंट और गाड़ी में मौजूद सुरक्षा फीचर्स के लिए 11/13 पॉइंट मिले। इस SUV में CPD (बच्चों की मौजूदगी का पता लगाने वाला) सिस्टम भी लगा हुआ है।

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VRU का स्कोर: 53.04/63 (84%)
VRU इम्पैक्ट टेस्ट में बोनट और विंडस्क्रीन ने पैदल चलने वाले व्यक्ति को अच्छी सुरक्षा दी। हालांकि, विंडशील्ड पिलर्स को खराब रेटिंग मिली। इसके दूसरे स्कोर की डिटेल को भी देखते हैं।

सिर की सुरक्षा (वयस्क, बच्चा, साइकिल चालक): 11.7/18
पेल्विस की सुरक्षा: 3.89/4.5
फीमर की सुरक्षा: 4.5/4.5
घुटने और टिबिया: 9/9
AEB पैदल यात्री (सामने): 6.39/7
AEB पैदल यात्री (पीछे): 0/2; मैकेनिज्म ने खराब प्रदर्शन किया
AEB साइकिल चालक: 8.57/9
AEB मोटरसाइकिल: 6/6
LSS (लेन सपोर्ट सिस्टम) मोटरसाइकिल: 3/3

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SAT का स्कोर 15.65/18 (86%)
स्टैंडर्ड सुरक्षा सहायता सुविधाओं में AEB, LSS, LKA, और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग शामिल हैं।

सीटबेल्ट रिमाइंडर: 1/1
ड्राइवर मॉनिटरिंग: 1.3/2
स्पीड सहायता सिस्टम: 2.41/3
AEB (कार-से-कार): 3.75/4
AEB (जंक्शन और क्रॉसिंग): 3.44/4
AEB (आमने-सामने): 0.75/1
LSS (लेन सपोर्ट सिस्टम): 3/3

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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