E30 फ्यूल स्टैंडर्ड करने का नोटिफिकेशन, फ्लेक्स-फ्यूल की दिशा में ये बड़ा कदम; पेट्रोल-डीजल से मिलेगी मुक्ति!
BIS की अधिसूचना में कहा गया है कि नए स्टैंडर्ड 15 मई, 2026 से प्रभावी होंगे। नया पेश किया गया स्टैंडर्ड, IS 19850:2026, E22, E25, E27 और E30 फ्यूल, पॉजिटिव इग्निशन इंजन वाले व्हीकल में उपयोग के लिए निर्जल इथेनॉल और मोटर गैसोलीन का ब्लेंडिंग के लिए विशिष्टताओं को शामिल करता है।
भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। दरअसल, भारत ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए स्टैंडर्ड नोटिफाइड किए हैं। यह देश के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम में अगला कदम है, क्योंकि पॉलिसीमेकर ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल और फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के लिए रेगुललेटरी फ्रेमवर्क का विस्तार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में जियो-पॉलिटिकल तनाव ग्लोबल एनर्जी मार्केट को अस्थिर बनाए हुए है, जिससे ऑप्शनल फ्यूल और घरेलू इथेनॉल प्रोडक्शन के माध्यम से कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयास को और बल मिला है।
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है कि नए स्टैंडर्ड 15 मई, 2026 से प्रभावी होंगे। नया पेश किया गया स्टैंडर्ड, IS 19850:2026, "E22, E25, E27 और E30 फ्यूल, पॉजिटिव इग्निशन इंजन वाले व्हीकल में उपयोग के लिए निर्जल इथेनॉल और मोटर गैसोलीन का ब्लेंडिंग के लिए विशिष्टताओं को शामिल करता है।"
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यह अधिसूचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औपचारिक रूप से E20 से आगे के ब्लेंड के लिए एक फ्यूल-क्वालिटी ढांचा तैयार करती है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इथेनॉल अपनाने के अगले स्टेज के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना शुरू कर रही है। यह कदम सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर व्हीकल नियमों के तहत E85 और E100 फ्यूल को मान्यता देने के लिए अलग से मसौदा संशोधनों का प्रस्ताव रखने के कुछ हफ्तों बाद आया है, जो ज्यादा इथेनॉल और फ्लेक्स-फ्यूल की तैयारी की दिशा में एक व्यापक नीतिगत दिशा का संकेत देता है।
व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने काफी हद तक E20-कम्पटेबल व्हीकल की तरफ खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन E30, E85 और E100 जैसे हाई मिक्सचर के लिए इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल-सिस्टम डुरेबिलिटी, जंग-प्रतिरोध और मटीरियल कॉम्पटीबिलिटी के संबंध में एडिशनल इंजीनियरिंग और वेलिडेशन वर्क की आवश्यकता होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हाई इथेनॉल ब्लेंड्स को बड़े पैमाने पर शुरू करने से पहले फ्यूल के इनफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पेंसिंग सिस्टम और देशव्यापी ईंधन एकरूपता के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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