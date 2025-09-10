अब और भी सुरक्षित हुई देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक SUV, इस तगड़े सेफ्टी फीचर से हुई लैस; एक्सीडेंट होने से बचाएगा

अब टाटा नेक्सन ईवी और भी सुरक्षित हो गई है। देश की इस नंबर-1 इलेक्ट्रिक SUV में अब ADAS जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर मिलेगा, जो एक्सीडेंट होने से बचाएगा।

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon.ev) अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने इसे ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स से लैस कर दिया है। इसके साथ ही नया Empowered +A वैरिएंट और दमदार #DARK एडिशन भी पेश किया गया है, जिसकी कीमतें 17.29 लाख से शुरू होती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब और भी सुरक्षित – ADAS फीचर्स

नेक्सन ईवी 45 (Nexon.ev 45) में ADAS के जरिए कई स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें ट्रैफिक साइन रिकग्निशन (TSR), लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) और लेन कीप असिस्ट (LKA) है। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW) (पैदल यात्री, साइकिल और कार के लिए), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), हाई बीम असिस्ट (HBA) और लेन सेंट्रिंग सिस्टम (LCS) दिया गया है। इन फीचर्स के साथ Nexon.ev अब और भी सुरक्षित हो गई है। पहले से ही इसे Bharat-NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है।

कितनी है कीमत?

वैरिएंट (Persona) एक्स-शोरूम कीमत (₹) Empowered +A 45 ₹17.29 लाख Empowered +A 45 #DARK ₹17.49 लाख Empowered +A 45 Red #DARK ₹17.49 लाख

नेक्सन.ev #DARK एडिशन

जो लोग स्टाइल और प्रीमियम लुक्स पसंद करते हैं, उनके लिए Nexon.ev का #DARK एडिशन लॉन्च हुआ है। इसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलेगा। इसके अलावा इसमें लेदर सीट्स के साथ स्पोर्टी फिनिश दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 31.24cm का Harman™ टचस्क्रीन और 26.03cm डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। वहीं इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एंबियंट लाइटिंग और रियर सनशेड भी दिया गया है। ये ईवी V2V (Vehicle to Vehicle) और V2L (Vehicle to Load) चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस है।

बैटरी और परफॉर्मेंस

इसमें C75 बैटरी पैक के साथ 350–370 किमी. की रियल-वर्ल्ड रेंज देखने को मिलती है। ये ईवी फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 40 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है। ये 15 मिनट की चार्जिंग में 150 किमी रेंज ऑफर करती है। इसके अलावा Tata.ev ने अपने ग्राहकों के लिए लाइफटाइम HV बैटरी वारंटी (पहले मालिक के लिए) की भी पेशकश की है।

टाटा ईवी का बयान