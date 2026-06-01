Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेट्रोल में मिक्स होने जा रहा 30% तक एथेनॉल, जानिए क्या हैं नए नियम

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत सरकार ने देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नए मानकों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब देश में E22, E25, E27 और E30 ईंधनों के नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं।

पेट्रोल में मिक्स होने जा रहा 30% तक एथेनॉल, जानिए क्या हैं नए नियम

भारत सरकार ने देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नए मानकों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार की नई नीति के तहत अब देश में E22, E25, E27 और E30 ईंधनों के नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल पंपों पर ऐसा ईंधन मिलेगा जिसमें 22 से लेकर 30 पर्सेंट तक एथेनॉल मिक्स होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत के भारी-भरकम कच्चे तेल के आयात बिल को कम करना।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 74.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
BMW X7
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW X5
BMW X5
₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 62 - 65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:इस महीने आने वाली हैं ये 5 धांसू कारें, लिस्ट में टाटा की इस SUV का नया वर्जन भी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.85 - 2.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 88,528 - 96,116

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

गेम-चेंजर साबित हो रहा प्रोग्राम

भारत का यह एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम देश के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। इस ग्रीन ट्रांजिशन की बदौलत भारत ने अब तक विदेशी मुद्रा के रूप में करीब 1.63 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम बचत की है। इसके साथ ही, पेट्रोल के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ने से देश के किसानों की आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच भारत के लिए यह फैसला अपनी ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने जैसा है।

ये भी पढ़ें:इस देसी कंपनी के SUVs की मची लूट, मई में 58,000 से ज्यादा घरों में पहुंची

क्या है इसका दूसरा पहलू

दूसरी ओर इस प्रोग्राम का दूसरा पहलू आम गाड़ी मालिकों की जेब और उनकी गाड़ियों की सेहत से जुड़ा है। दरअसल, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20 पर्सेंट से ऊपर जाने पर सबसे बड़ी मार गाड़ी के माइलेज पर पड़ती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज काफी कम हो जाता है। इससे रोजाना सफर करने वालों का जेब खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा, एथेनॉल में पानी को सोखने का गुण होता है जिसकी वजह से गाड़ियों के ईंधन टैंक और पाइपों में जंग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:अब इस बड़े डर से धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं लोग, वेटिंग शुरू

क्या है इसका भविष्य

इस तकनीकी संकट के कारण अब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने भी एक बड़ी डेडलाइन और चुनौती खड़ी हो गई है। वर्तमान में भारतीय सड़कों पर दौड़ रही ज्यादातर गाड़ियां इतने भारी एथेनॉल ब्लेंड को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि अब कार और बाइक निर्माता कंपनियों को तेजी से 'फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल' टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है। यह 100 पर्सेंट तक एथेनॉल पर भी बिना किसी खराबी के चल सकती हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।