पेट्रोल में मिक्स होने जा रहा 30% तक एथेनॉल, जानिए क्या हैं नए नियम
भारत सरकार ने देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नए मानकों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब देश में E22, E25, E27 और E30 ईंधनों के नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं।
भारत सरकार ने देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नए मानकों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार की नई नीति के तहत अब देश में E22, E25, E27 और E30 ईंधनों के नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल पंपों पर ऐसा ईंधन मिलेगा जिसमें 22 से लेकर 30 पर्सेंट तक एथेनॉल मिक्स होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत के भारी-भरकम कच्चे तेल के आयात बिल को कम करना।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
गेम-चेंजर साबित हो रहा प्रोग्राम
भारत का यह एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम देश के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। इस ग्रीन ट्रांजिशन की बदौलत भारत ने अब तक विदेशी मुद्रा के रूप में करीब 1.63 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम बचत की है। इसके साथ ही, पेट्रोल के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ने से देश के किसानों की आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच भारत के लिए यह फैसला अपनी ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने जैसा है।
क्या है इसका दूसरा पहलू
दूसरी ओर इस प्रोग्राम का दूसरा पहलू आम गाड़ी मालिकों की जेब और उनकी गाड़ियों की सेहत से जुड़ा है। दरअसल, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20 पर्सेंट से ऊपर जाने पर सबसे बड़ी मार गाड़ी के माइलेज पर पड़ती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज काफी कम हो जाता है। इससे रोजाना सफर करने वालों का जेब खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा, एथेनॉल में पानी को सोखने का गुण होता है जिसकी वजह से गाड़ियों के ईंधन टैंक और पाइपों में जंग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
क्या है इसका भविष्य
इस तकनीकी संकट के कारण अब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने भी एक बड़ी डेडलाइन और चुनौती खड़ी हो गई है। वर्तमान में भारतीय सड़कों पर दौड़ रही ज्यादातर गाड़ियां इतने भारी एथेनॉल ब्लेंड को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि अब कार और बाइक निर्माता कंपनियों को तेजी से 'फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल' टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है। यह 100 पर्सेंट तक एथेनॉल पर भी बिना किसी खराबी के चल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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