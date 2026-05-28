अपनी गाड़ी के लिए चुन सकेंगे बेस्ट पेट्रोल, पंप पर फ्यूल के अलग-अलग ऑप्शन देने की तैयारी

देश भर के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कई ऑप्शन मिलने शुरू हो सकते हैं। इससे वीइकल ओनर्स को अपनी गाड़ी के इंजन के लिए सही फ्यूल चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा।

अप्रैल 2026 से E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का रोलआउट शुरू हो चुका है। सरकार अब इसे E22, E25, E27, E30 और E85 होते हुए E100 तक ले जाने का सोच रही है। ऐसे में बहुत से ग्राहकों को यह लग रहा है कि E20 की तरह ही आगे चल कर बिना किसी ऑप्शन ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल ही पेट्रोल पंपों पर मिलेगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कई ऑप्शन मिलने शुरू हो सकते हैं। इससे वीइकल ओनर्स को अपनी गाड़ी के इंजन के लिए सही फ्यूल चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा।

फ्यूल की सप्लाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्देश रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स जियो-बीपी मोबिलिटी, नायरा एनर्जी और शेल को E20, E22, E25 और E30 फ्यूल की सप्लाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम 15 मई, 2026 को एक सरकारी नोटिफिकेशन के बाद उठाया गया है, जिसके तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने स्टैंडर्ड IS 19850:2026 तैयार किया है, जिसमें E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल के लिए फॉर्मल फ्यूल स्पेसिफिकेशन शामिल हैं। इन्हें पेट्रोल इंजन वाले वीइकल्स में यूज के लिए एनहाइड्रस इथेनॉल (anhydrous etahnol) और मोटर गैसोलीन के एडमिक्सचर के तौर पर डिफाइन किया गया है।

रिटेल आउटलेट्स को करना होगा भारी निवेश इस नोटिफिकेशन के साथ भारत की फ्यूल सप्लाइ में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने की दिशा में एक फॉर्मल स्टेप लिया गया है।। यह डिवेलपमेंट सरकार के अप्रैल 2026 में पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति देने के प्रस्ताव के तुरंत बाद आया है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मल्टीपल ब्लेंड ऑप्शन को लागू करने के लिए रिटेल आउटलेट्स को भारी निवेश करना होगा। इसमें अलग-अलग डिस्पेंसिंग यूनिट, अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम, ब्लेंडिंग कंट्रोल्स और फ्यूल क्वॉलिटी मॉनिटरिंग मेकैनिज्म शामिल हैं।