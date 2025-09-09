भारत में बनी इस SUV का यूरोप में हुआ सेफ्टी टेस्ट, रिजल्ट जानकर चौंक जाएंगे; जानिए कितनी सुरक्षित है ये कार

मेड-इन-इंडिया टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक SUV का हाल ही में यूरोप में क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इस एसयूवी ने भारत का डंका बजा दिया। जी हां, क्योंकि इस एसयूवी ने यूरो-NCAP (Euro NCAP) में 4-स्टार हासिल की है।

भारत में बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक SUV (Toyota Urban Cruiser Electric) ने हाल ही में यूरोप के सबसे सख्त यूरो NCAP (Euro NCAP) क्रैश टेस्ट में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की। यह वही SUV है, जो गुजरात स्थित प्लांट में बन रही है और इसकी इंजीनियरिंग बेस HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बैज-इंजीनियर्ड ट्विन सुज़ुकी ई-विटारा (eVitara) को भी यही रेटिंग मिली थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्रैश टेस्ट रिजल्ट

वयस्कों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में ये एसयूवी 77% सेफ है। इसके फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में कार का पैसेंजर कम्पार्टमेंट पूरी तरह स्थिर रहा है। ड्राइवर और पैसेंजर के घुटनों और जांघों की सुरक्षा को "गुड" रेटिंग मिली है। साइड इम्पैक्ट और पोल टेस्ट में भी SUV ने अच्छा प्रदर्शन किया है। व्हिपलैश और रियर-एंड टक्कर टेस्ट में सीट और हेडरेस्ट ने संतोषजनक सुरक्षा हासिल की है।

वहीं, बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Protection) में इसने 85% अंक हासिल किया है। 6 साल और 10 साल के डमी बच्चों पर किए गए टेस्ट में SUV ने महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स की अच्छी सुरक्षा दी। इसमें ISOFIX और i-Size चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन की सुविधा है, जिसे Euro NCAP ने सफलतापूर्वक परखा।

पैदल यात्री और रोड यूजर्स (Vulnerable Road Users) की सेफ्टी में यह 79% तक स्कोर किया है। इसमें पैदल यात्रियों के सिर और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली। AEB (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग) सिस्टम ने साइकिल चालकों के लिए 7.8/8 और मोटरसाइकिल चालकों के लिए 5.3/6 स्कोर किया। हालांकि, साइकिलिस्ट डोरिंग प्रिवेंशन में इसे जीरो स्कोर मिला।

इसके अलावा सेफ्टी असिस्ट फीचर्स में इसने 72%, स्पीड असिस्टेंस सिस्टम में 2.⅓ , ऑक्युपेंट स्टेटस मॉनिटरिंग में 1.5/3 , लेन कीपिंग सपोर्ट में 2.5/3 और कार-टू-कार AEB में इस एसयूवी ने 7/9 स्कोर किया है।

पावर और बैटरी ऑप्शन

पावर एंड बैटरी ऑप्शन की बात करें तो इसमें इस एसयूवी को 49 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 144 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क जेरनेट करने में सक्षम है। इसमें 61 kWh बैटरी पैक का बैटरी पैक मिलता है, जो 174 bhp की और 189 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके टॉप-एंड AWD डुअल-मोटर वैरिएंट की बात करें तो ये 184 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 500km की है।

भारत में लॉन्च और महत्व

टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे घरेलू बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यह SUV सीधे हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और अन्य मिड-साइज EVs से मुकाबला करेगी।