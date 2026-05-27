देश में नंबर-1 बन चुकी ₹7.59 लाख की ये SUV, अब यूरोप में दिखाएगी भारत का दम! 5-स्टार सेफ्टी से लैस

स्कोडा काइलक भारत में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी है। जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हुई काइलक ने कुल 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिलहाल स्कोडा की भारती में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई है। ये हर महीने होने वाली कुल बिक्री में लगभग 60% का योगदान देती है।

स्कोडा के लिए काइलक ने पूरा भारतीय बाजार संभाल लिया है। लॉन्च के बाद से ही इस एंट्री लेवल SUV की डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, ये देखते ही देखते अपने सेगमेंट में कई SUVs पर भी भारी पड़ चुकी है। अब अब काइलक देश के बाहर भी अपने पैर जमाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, यूरोप में चीनी कार बनाने वाली कंपनियों से कड़ी टक्कर मिलने के कारण फॉक्सवैगन ग्रुप एक असरदार समाधान की तलाश में है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के फैसला लेने वाले अधिकारी काइलक में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस SUV में स्पोर्टी लुक और कई बेहतरीन फीचर्स हैं। इसे यूरोप के बाजार में सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शन में से एक के तौर पर पेश किया जा सकता है।

स्कोडा काइलक भारतीय बाजार में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी है। जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हुई काइलक ने कुल 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिलहाल स्कोडा की भारती में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई है। ये हर महीने होने वाली कुल बिक्री में लगभग 60% का योगदान देती है। काइलक सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4-मीटर SUVs की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है। इसका सफलता में Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग का भी अहम रोल रहा है।

भारत में मिली सफलता और दूसरे सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए काइलक को यूरोप के बाजारों के लिए एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। काइलक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है, जो लगभग 6,800 यूरो के बराबर है। इसकी तुलना में यूरोप में स्कोडा का सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शन फाबिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20,000 यूरो (22.26 लाख रुपए) है। भारत में बनी काइलक को यूरोप में एक्सपोर्ट करने पर इस SUV को 20,000 यूरो से कम की प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचा जा सकता है।