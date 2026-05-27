देश में नंबर-1 बन चुकी ₹7.59 लाख की ये SUV, अब यूरोप में दिखाएगी भारत का दम! 5-स्टार सेफ्टी से लैस
स्कोडा काइलक भारत में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी है। जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हुई काइलक ने कुल 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिलहाल स्कोडा की भारती में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई है। ये हर महीने होने वाली कुल बिक्री में लगभग 60% का योगदान देती है।
स्कोडा के लिए काइलक ने पूरा भारतीय बाजार संभाल लिया है। लॉन्च के बाद से ही इस एंट्री लेवल SUV की डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, ये देखते ही देखते अपने सेगमेंट में कई SUVs पर भी भारी पड़ चुकी है। अब अब काइलक देश के बाहर भी अपने पैर जमाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, यूरोप में चीनी कार बनाने वाली कंपनियों से कड़ी टक्कर मिलने के कारण फॉक्सवैगन ग्रुप एक असरदार समाधान की तलाश में है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के फैसला लेने वाले अधिकारी काइलक में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस SUV में स्पोर्टी लुक और कई बेहतरीन फीचर्स हैं। इसे यूरोप के बाजार में सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शन में से एक के तौर पर पेश किया जा सकता है।
स्कोडा काइलक भारतीय बाजार में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी है। जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हुई काइलक ने कुल 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिलहाल स्कोडा की भारती में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई है। ये हर महीने होने वाली कुल बिक्री में लगभग 60% का योगदान देती है। काइलक सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4-मीटर SUVs की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है। इसका सफलता में Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग का भी अहम रोल रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
भारत में मिली सफलता और दूसरे सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए काइलक को यूरोप के बाजारों के लिए एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। काइलक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है, जो लगभग 6,800 यूरो के बराबर है। इसकी तुलना में यूरोप में स्कोडा का सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शन फाबिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20,000 यूरो (22.26 लाख रुपए) है। भारत में बनी काइलक को यूरोप में एक्सपोर्ट करने पर इस SUV को 20,000 यूरो से कम की प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचा जा सकता है।
अभी काइलक सिर्फ भारतीय बाजार में ही उपलब्ध है। यह फॉक्सवैगन ग्रुप के अफॉर्डेबल MQB-A0 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे खास तौर पर टाटा, मारुति, हुंडई, किआ और महिंद्रा जैसी कंपनियों के अफॉर्डेबल ऑप्शन से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। काइलक को यूरोप के बाजार की जरूरतों के हिसाब से जरूरी बदलावों के साथ वहां पेश किया जा सकता है। यूरोप में काइलक का मुक़ाबला MG ZS, Leapmotor T03, BYD Dolphin Atto 2 और Chery Omoda 5 / Jaecoo 5 जैसी गाड़ियों से होगा। इसके अलावा, डेसिया डस्टर, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और फिएट ग्रांडे पांडा से भी मुकाबला होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।