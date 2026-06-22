भारत में तैयार डस्टर का दुनियाभर में दिखेगा दबदबा, पहला बैच साउथ अफ्रीका रवाना; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

रेनो ग्रुप इंडिया के CEO स्टीफन डेबलेस ने कहा कि बिल्कुल नई डस्टर का एक्सपोर्ट शुरू होना रेनो की चेन्नई फैसिलिटी की क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को साबित करता है। डस्टर का एक्सपोर्ट शुरू होना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग बेस में रेनो के भरोसे को भी दिखाता है।

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रेनो इंडिया ने अपनी न्यू डस्टर का ग्लोबल एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। एक्सपोर्ट होने से इस कार की बिक्री में इजाफा होगा। नई डस्टर की 750 यूनिट्स वाली पहली खेप चेन्नई पोर्ट से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुकी है। रेनो ने कन्फर्म किया है कि आने वाले महीनों में दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। यह एक्सपोर्ट प्रोग्राम रेनो ग्रुप के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क में भारत की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। कंपनी अपनी बड़ी 'futuREady' स्ट्रैटेजी के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट क्षमताओं में लगातार निवेश बढ़ा रही है।

इस मौके पर रेनो ग्रुप इंडिया के CEO स्टीफन डेबलेस ने कहा कि बिल्कुल नई डस्टर का एक्सपोर्ट शुरू होना रेनो की चेन्नई फैसिलिटी की क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को साबित करता है। डस्टर का एक्सपोर्ट शुरू होना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग बेस में रेनो के भरोसे को भी दिखाता है, खासकर तब जब कंपनी अगले कुछ सालों में देश में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने देश के मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम, इंजीनियरिंग टैलेंट और बेहतर होते लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट हब के तौर पर भारत की कैपेसिटी पर भी जोर दिया। रेनो ने 2030 तक भारत से सालाना €2 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का बड़ा लक्ष्य भी तय किया है, जिसमें फ्यूचर में एक्सपोर्ट की मात्रा इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी। नई डस्टर भारत में रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) पर बनने वाली रेनो की पहली गाड़ी है।

मौजूदा इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें कुल 35 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।