India Made Maruti eVitara To Be Crash Tested By Euro NCAP Soon भारत में तैयार मारुति ई-विटारा का यूरो NCAP में होगा क्रैश टेस्ट, रिपोर्ट तय करेगी आपके लिए कितनी सेफ?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़India Made Maruti eVitara To Be Crash Tested By Euro NCAP Soon

भारत में तैयार मारुति ई-विटारा का यूरो NCAP में होगा क्रैश टेस्ट, रिपोर्ट तय करेगी आपके लिए कितनी सेफ?

यह एक क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें डुअल मोटर लेआउट की मदद से ऑफ-रोडिंग के लिए वैकल्पिक AWD मिलता है। यूरो NCAP द्वारा बिना टेस्टिंग किए व्हीकल को वेबसाइट पर तब पेश करना एक आम बात है जब उनके परिणाम आने ही वाले होते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
भारत में तैयार मारुति ई-विटारा का यूरो NCAP में होगा क्रैश टेस्ट, रिपोर्ट तय करेगी आपके लिए कितनी सेफ?

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा (eVitara) का इंतजार 3 सितंबर को खत्म होने वाला है। खास बात ये है कि भारत में तैयार इस मॉडल को ग्लोबल मार्केट (जापान और यूरोप) में भी बेचा जाएगा। ऐसे में अलग-अलग देशों के हिसाब से इसका क्रैश टेस्ट भी किया जाएगा। ताकी इस बात का पता चल सके कि ये कार कितनी सुरक्षित है। यूरोप के कई ग्लोबल मार्केट के लिए इसका जल्द की यूरो NCAP क्रैश टेस्ट किया जाएगा। जिसे दुनिया के सबसे कड़े क्रैश टेस्टों में से एक माना जाता है। ऐसे में गुजरात प्लांट में तैयार होने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV के लिए कड़ी चुनौती भी रहेगी।

यह एक क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें डुअल मोटर लेआउट की मदद से ऑफ-रोडिंग के लिए वैकल्पिक AWD मिलता है। यूरो NCAP द्वारा बिना टेस्टिंग किए व्हीकल को वेबसाइट पर तब पेश करना एक आम बात है जब उनके परिणाम आने ही वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि ई-विटारा के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि यह यूरो NCAP वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से लिस्ट व्हीकल में से एक है। जबकि इसका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 17 - 26 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV

₹ 17.99 - 24.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 17.99 - 23.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मारुति सुजुकी ई-विटारा SUV के यूरोप-स्पेक वर्जन में यूरो NCAP में हाई स्कोर प्राप्त करने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स शामिल होने की संभावना है। यह लंबे समय के बाद यूरो NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट की जाने वाली पहली भारत-निर्मित मारुति सुजुकी या सुजुकी वाहन होगी। इसका परिणाम भारत NCAP या ग्लोबल NCAP द्वारा भारत-स्पेक मॉडल के क्रैश मूल्यांकन के आधार पर अलग हो सकता है।

ये भी पढ़ें:इन तीन 7-सीटर कारों की डिमांड ने बोलेरो, XUV3XO, विटारा, सेल्टोस को छोड़ा पीछे

मारुति ई-विटारा सेफ्टी किट
अब बात करें मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।

ये भी पढ़ें:अब सिर्फ सिंगल वैरिएंट में मिलेगी ये कार, ₹7.62 लाख में लग्जरी इंटीरियर से लैस

ई-विटारा के फीचर्स की हाइलाइट्स

इसमें LED हेडलाइट्स, डेटाइम रनिंग लैंप और टेल-लाइट्स, 18-इंच के व्हील, ग्रिल पर एक्टिव एयर वेंट, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, इनफिनिटी बाय हरमन ऑडियो सिस्टम, इन-कार कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, सिंगल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पीएम 2.5 एयर फिल्टर, वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग और स्प्लिट (60:40) रियर सीटें, ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट), स्नो मोड, वन-पैडल ड्राइविंग और रीजन मोड शामिल हैं।

मारुति सुजुकी ई-विटारा को 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसमें 6 मोनो-टोन और 4 डुअल-टोन कलर शामिल हैं। 6 सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंड्योर ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और ऑपुलेंट रेड शामिल हैं। वहीं, डुअल-टोन कलर में ब्लैक रूफ और ए-पिलर और बी-पिलर मिलेंगे। साथ ही, कंट्रास्टिंग आर्कटिक व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्प्लेंडिड सिल्वर और ऑपुलेंट रेड कलर ऑप्शन शामिल होंगे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपए से शुरू हो सकती है।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।