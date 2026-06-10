इस मेड-इन-इंडिया SUV के क्रैश टेस्ट में उड़े परखच्चे! सेफ्टी के लिए 1-स्टार मिला; देश में धड़ल्ले से बिक रही
सेफर कार्स फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के तहत किए गए लेटेस्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सोनेट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 1-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 3-स्टार रेटिंग मिली है। टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी और इसे साउथ अफ्रीकन मार्केट के लिए टेस्ट किया गया।
भारत में तैयार कई कारों की सेफ्टी का लोहा दुनियाभर के बाजारों में दिखाई दे रहा है। हालांकि, कई बार यहां तैयार कार NCAP टेस्ट में फेल होती भी दिखाई दी हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम किआ सोनेट का शामिल हो गया है। दरअसल, सेफर कार्स फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के तहत किए गए लेटेस्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सोनेट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 1-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 3-स्टार रेटिंग मिली है। टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी और इसे साउथ अफ्रीकन मार्केट के लिए टेस्ट किया गया।
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Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
सोनेट को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये सेफ्टी रेटिंग चिंता खड़ी कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्लोबल NCAP द्वारा टेस्ट की गई साउथ अफ्रीकन-स्पेक सोनेट, भारत में बेचे जाने वाले वर्जन से काफी अलग है। किआ इंडिया अभी सोनेट रेंज में सभी मॉडल्स के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के तौर पर देती है, जबकि टेस्ट किए गए अफ्रीकन-मार्केट मॉडल में सेफ्टी इक्विपमेंट पैकेज कम था। चलिए इसके क्रैश टेस्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं।
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP ने पाया कि ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी थी। ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को ठीक-ठाक माना गया, जबकि पैसेंजर की छाती की सुरक्षा को अच्छा माना गया। हालांकि, घुटनों की सुरक्षा को मार्जिनल माना गया, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे सख्त हिस्सों से टकराने की संभावना थी। रिपोर्ट में एक मुख्य चिंता गाड़ी के स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को लेकर थी। ग्लोबल NCAP ने कहा कि फुटवेल एरिया अस्थिर था और बॉडीशेल और ज्यादा लोड सहने में सक्षम नहीं था।
साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस की सुरक्षा को अच्छा माना गया, पेट की सुरक्षा ठीक-ठाक थी, जबकि छाती की सुरक्षा को खराब माना गया। छाती की इस खराब सुरक्षा का एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर पर काफी असर पड़ा। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि टेस्ट की गई गाड़ी में साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर नहीं थे। इस वजह से इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए सिर्फ 1-स्टार मिला।
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
सोनेट को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए कुल 49 पॉइंट्स में से 28.57 पॉइंट्स मिले, जिससे इसे 3-स्टार रेटिंग मिली। ISOFIX एंकरेज का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ मुंह वाली चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम में बिठाए जाने पर 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में पूरी सुरक्षा मिली। हालांकि, कई वजहों से बच्चों की सुरक्षा का कुल स्कोर कम हो गया। ग्लोबल NCAP ने सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट न होने, पीछे की तरफ मुंह वाली चाइल्ड सीटों के लिए पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच न होने और कुछ सीटों पर चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम लगाने में सीमाओं का जिक्र किया।
सेफ्टी इक्विपमेंट की लिस्ट और अंतर
रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट की गई साउथ अफ्रीकन-स्पेक सोनेट में फ्रंट एयरबैग, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए थे। हालांकि, टेस्ट किए गए वर्जन में साइड कर्टेन एयरबैग, साइड चेस्ट एयरबैग और कई एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी या तो ऑप्शनल थीं या उपलब्ध नहीं थीं। दूसरी तरफ, इंडिया-स्पेक किआ सोनेट को सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। वेरिएंट के आधार पर, इंडियन मॉडल में ADAS फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ड्राइवर की मदद करने वाले दूसरे सिस्टम जैसी कई सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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