इस मेड-इन-इंडिया SUV के क्रैश टेस्ट में उड़े परखच्चे! सेफ्टी के लिए 1-स्टार मिला; देश में धड़ल्ले से बिक रही

सेफर कार्स फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के तहत किए गए लेटेस्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सोनेट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 1-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 3-स्टार रेटिंग मिली है। टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी और इसे साउथ अफ्रीकन मार्केट के लिए टेस्ट किया गया।

भारत में तैयार कई कारों की सेफ्टी का लोहा दुनियाभर के बाजारों में दिखाई दे रहा है। हालांकि, कई बार यहां तैयार कार NCAP टेस्ट में फेल होती भी दिखाई दी हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम किआ सोनेट का शामिल हो गया है। दरअसल, सेफर कार्स फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के तहत किए गए लेटेस्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सोनेट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 1-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 3-स्टार रेटिंग मिली है। टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी और इसे साउथ अफ्रीकन मार्केट के लिए टेस्ट किया गया।

सोनेट को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये सेफ्टी रेटिंग चिंता खड़ी कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्लोबल NCAP द्वारा टेस्ट की गई साउथ अफ्रीकन-स्पेक सोनेट, भारत में बेचे जाने वाले वर्जन से काफी अलग है। किआ इंडिया अभी सोनेट रेंज में सभी मॉडल्स के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के तौर पर देती है, जबकि टेस्ट किए गए अफ्रीकन-मार्केट मॉडल में सेफ्टी इक्विपमेंट पैकेज कम था। चलिए इसके क्रैश टेस्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP ने पाया कि ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी थी। ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को ठीक-ठाक माना गया, जबकि पैसेंजर की छाती की सुरक्षा को अच्छा माना गया। हालांकि, घुटनों की सुरक्षा को मार्जिनल माना गया, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे सख्त हिस्सों से टकराने की संभावना थी। रिपोर्ट में एक मुख्य चिंता गाड़ी के स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को लेकर थी। ग्लोबल NCAP ने कहा कि फुटवेल एरिया अस्थिर था और बॉडीशेल और ज्यादा लोड सहने में सक्षम नहीं था।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस की सुरक्षा को अच्छा माना गया, पेट की सुरक्षा ठीक-ठाक थी, जबकि छाती की सुरक्षा को खराब माना गया। छाती की इस खराब सुरक्षा का एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर पर काफी असर पड़ा। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि टेस्ट की गई गाड़ी में साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर नहीं थे। इस वजह से इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए सिर्फ 1-स्टार मिला।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

सोनेट को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए कुल 49 पॉइंट्स में से 28.57 पॉइंट्स मिले, जिससे इसे 3-स्टार रेटिंग मिली। ISOFIX एंकरेज का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ मुंह वाली चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम में बिठाए जाने पर 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में पूरी सुरक्षा मिली। हालांकि, कई वजहों से बच्चों की सुरक्षा का कुल स्कोर कम हो गया। ग्लोबल NCAP ने सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट न होने, पीछे की तरफ मुंह वाली चाइल्ड सीटों के लिए पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच न होने और कुछ सीटों पर चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम लगाने में सीमाओं का जिक्र किया।