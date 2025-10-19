इस लग्जरी कार के सामने फीकी पड़ेगी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वोल्वो, जगुआर जैसे ब्रांड; भारत में होगी तैयार

संक्षेप: भारतीय बाजार की लग्जरी कार सेगमेंट कुछ ही ब्रांडों तक सीमित है। इनमें जर्मन तिकड़ी मर्सिडीज-बेंज, BMW और ऑडी शामिल है। वहीं, स्वीडिश वोल्वो, इतालवी मसेरती, ब्रिटिश जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां शामिल हैं।

भारतीय बाजार की लग्जरी कार सेगमेंट कुछ ही ब्रांडों तक सीमित है। इनमें जर्मन तिकड़ी मर्सिडीज-बेंज, BMW और ऑडी शामिल है। वहीं, स्वीडिश वोल्वो, इतालवी मसेरती, ब्रिटिश जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां शामिल हैं। अल्फा रोमियो, इनफिनिटी, एक्यूरा, कैडिलैक, लिंकन, जेनेसिस और अन्य ब्रांड फिलहाल भारत में नहीं है। इस बीत हुंडई ने पुष्टि की है कि कंपनी भारत में जेनेसिस लग्जरी कार ब्रांड लॉन्च करेगी। इसे 2027 के करीब लाया जा सकता है। इस डेवलपमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में लॉन्च होने वाली जेनेसिस लग्जरी कारों को आकर्षक कीमत पर सीकेडी (CKD) के जरिए स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा।

दक्षिण कोरिया से आने वाला जेनेसिस लग्जरी कार ब्रांड है। यह हुंडई मोटर समूह के कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के अंतर्गत आता है। जेनेसिस को लग्जरी और कीमत के बीच सही संतुलन बनाने के लिए जाना जाता है, जो भारत जैसे लागत-सचेत बाजार में कारगर होने की पूरी संभावना है। जेनेसिस के साथ हुंडई का लक्ष्य भारत में वर्तमान में चल रहे लग्जरी ब्रांडों को कड़ी टक्कर देना है। जेनेसिस इंडिया का लॉन्च प्रमुख ऑटोमोटिव बाजारों में विस्तार रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले 8 सालो में जेनेसिस ने G70, G80 और G90 सेडान, GV70 और GV80 ICE SUVs और GV60 EV और GV70 EV जैसे मॉडलों सहित 10 लाख यूनिट की बिक्री हासिल की है।