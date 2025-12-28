भारत में धीमी पड़ी लग्जरी कारों की रफ्तार, 2025 में सिर्फ 1.6% की बढ़त; जानिए कौन सी कारों ने मचाया तहलका
भारत में लग्जरी कारों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 2025 में लग्जरी कार सेगमेंट में सिर्फ 1.6% की बढ़त देखने को मिली, जबकि पैसेंजर व्हीकल मार्केट ने बंपर बढ़त दिखाई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत का पैसेंजर व्हीकल (PV) मार्केट साल 2025 में रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस तेजी से लग्जरी कार सेगमेंट लगभग बाहर ही रह गया है। जहां आम कारों की बिक्री दो अंकों में बढ़ रही है, वहीं 50 लाख से ऊपर की कीमत वाली लग्जरी कारों की बिक्री इस साल सिर्फ 1.6% बढ़ने का अनुमान है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Exter
₹ 5.68 - 9.61 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.69 - 16.98 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.7 लाख
Audi Q3
₹ 43.07 - 52.98 लाख
Jeep Meridian
₹ 24.99 - 38.79 लाख
Nissan X-Trail
₹ 49.92 लाख
कितनी रही लग्जरी कारों की बिक्री?
इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक, 2025 में भारत में लगभग 52,000 लग्जरी कारें बिक सकती हैं। इसके मुकाबले, कुल पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल्स करीब 46 लाख यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो साल-दर-साल 10.5% की मजबूत ग्रोथ को दिखाता है, यानी साफ है कि जहां मिडिल और मास सेगमेंट में जबरदस्त डिमांड है, वहीं लग्जरी सेगमेंट की रफ्तार सबसे धीमी रही है। महामारी के बाद यह सबसे कमजोर ग्रोथ मानी जा रही है।
क्यों सुस्त पड़ी लग्जरी कारों की डिमांड?
ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे कई वजहें हैं। इसके पीछे शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, जिससे हाई-नेटवर्थ खरीदारों की खरीदारी प्रभावित हुई। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव भी इसका बड़ा कारण है, जिसने बिजनेस और निवेश माहौल को अस्थिर बनाया है। रुपये की कमजोरी भी इसके पीछे रही, जिससे इंपोर्टेड लग्जरी कारों की लागत बढ़ गई। ऑडी इंडिया (Audi India) के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों के मुताबिक, महंगे वाहनों की कीमतों पर करेंसी दबाव और ग्लोबल अनिश्चितता ने ग्रोथ को सीमित कर दिया है।
फिर भी 2026 को लेकर उम्मीद क्यों?
हालांकि, 2025 लग्जरी कार बाजार के लिए फीका रहा, लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स को 2026 से बेहतर रफ्तार की उम्मीद है। मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz), BMW और ऑडी (Audi) का मानना है कि GST में कटौती का पूरा असर अगले साल दिखेगा। नीतिगत स्थिरता से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। मैक्रो इकॉनमी में सुधार से लग्ज़री खरीदारी को सपोर्ट मिलेगा
सितंबर 2025 से लागू GST बदलावों के तहत कारों पर टैक्स को 29% से घटाकर 18% और लग्जरी कारों पर 43–50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। इससे लग्जरी कारों की ऑन-रोड कीमतों में राहत मिली है।
टैक्स कट के बाद बदला मूड
BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह बरार के अनुसार, टैक्स कट के बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट में बड़ा सुधार दिखा है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में BMW के पास 2,000 से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे, जो मजबूत डिमांड का संकेत है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) के CEO संतोष अय्यर भी मानते हैं कि नए साल में डिमांड और तेज हो सकती है। कंपनी ICE और EV दोनों सेगमेंट में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है।
भारत में लग्जरी कारों की हिस्सेदारी
दिलचस्प बात यह है कि भारत में लग्जरी कारों की बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 1% से थोड़ी ज्यादा है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम मानी जाती है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावनाएं अब भी मजबूत हैं।
2025 में भले ही भारत का लग्जरी कार बाजार सुस्त रहा हो, लेकिन टैक्स राहत, बेहतर नीतियां और बढ़ती आकांक्षाएं आने वाले सालों में इस सेगमेंट को नई रफ्तार दे सकती हैं। 2026 को लग्जरी कार कंपनियां एक नए टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रही हैं, जहां धीमी चाल के बाद फिर से स्पीड पकड़ने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।