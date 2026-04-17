आज सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेगी इस ई-मोटरसाइकिल की बुकिंग विंडो, 501Km रेंज; ₹50000 सस्ती भी मिलेगी

Apr 17, 2026 10:47 am IST

इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी IDC रेंज 501 किलोमीटर है। कंपनी इस मोटरसाइकिल पर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है।

ओला इलेक्ट्रिक अपनी सबसे दमदार और देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली रोडस्टर X+ की बिक्री आज से शुरू कर रही है। दरअसल, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इसकी पर्चेज विंडो शाम 6 बजे से लाइव हो जाएगी। ये सिर्फ 3 घंटे यानी 9 बजे तक के लिए ही खुलेगी। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी IDC रेंज 501 किलोमीटर है। इस शानदार रेंज के साथ ये देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी है। सबसे जरूरी बात ये है कि वैसे तो इस ई-मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1.90 लाख रुपए है, लेकिन कंपनी अभी इसे 1.40 लाख रुपए में दे रही है। यानी ग्राहकों को पूरे 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा।

ओला रोडस्टर X+ के बैटरी पैक और रेंज

ओला ने रोडस्टर X प्लस को 2 बैटरी पैक में लॉन्च किया है। इसमें 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट बैटरी पैक शामिल हैं। इसमें 11 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर मिलती है। इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी IDC रेंज 501 किलोमीटर है। कंपनी इस मोटरसाइकिल पर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है।

ओला रोडस्टर X के वैरिएंट और एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट बैटरी रेंज कीमत रोडस्टर X 2.5kWh 140 km ₹99,999 रोडस्टर X 3.5kWh 196 km ₹78,273 रोडस्टर X 4.5kWh 252 km ₹88,273 रोडस्टर X+ 4.5kWh 252 km ₹90,273 रोडस्टर X+ 9.1kWh 501 km ₹189,999

ओला रोडस्टर X प्लस की खास बातें ओला रोडस्टर X प्लस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 3 राइडिंग मोट मिलते हैं, जिसमें ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट राइडिंग मोड शामिल हैं। इससे राइडर दिन के मूड के हिसाब से राइड कर सकता है। यदि आप छुट्टियों पर जा रहे हैं तब इसके वेकेशन मोड में डालने पर बैटरी की लाइफ कई हफ्तों तक उतने प्रतिशत पर ही बनी रहती है।

कंपनी इस मोटरसाइकिल में हिडन अपडेट का दावा करती है। यानी इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ज्यादातर अपडेट रात में उस वक्त होते हैं, जब राइडर सो रहा होता है। यानी सुबह उठने पर ये और बेहतर हो जाती है। खास बात ये है कि इसे अपडेट कराने के लिए आपको कंपनी के किसी सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होती।

इस मोटरसाइकिल में जियोफेंसिंग का फीचर मिलता है। यानी आपकी मोटरसाइकिल तय सीमा के बाहर कोई लेकर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, आप मोटरसाइकिल की रियल लोकेशन का पता भी लगा सकता है। इसे टाइम फेंसिंग की मदद से आप लॉक भी कर सकते हैं।