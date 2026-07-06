देश में जमकर बिक रहीं EV और हाइब्रिड कार, लेकिन इन मॉडल की मिली रिकॉर्ड ग्रोथ; ये पेट्रोल या डीजल नहीं

जून में पैसेंजर गाड़ियों (PV) की रिटेल बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 40.35% रही, जो एक महीने पहले लगभग 38% थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ने के बाद ग्राहक कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए।

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भारत के ऑटो बाजार में पिछले 3 से 4 महीने के दौरान ऑप्शन फ्यूल यानी CNG कारों की बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों ने भी नया माइलस्टोन सेट कर लिया है। दरअसल, इन सभी सेगमेंट की कारों की ग्रोथ का बड़ा कारण अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध भी है। इस युद्ध के चलते देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव देखने को मिला। यही वजह है कि जून में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में इन मॉडल्स की हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

जून में पैसेंजर गाड़ियों (PV) की रिटेल बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 40.35% रही, जो एक महीने पहले लगभग 38% थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ने के बाद ग्राहक कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के प्रेसिडेंट सीएस विग्नेश्वर ने रॉयटर्स को बताया, "हमें यह देखना होगा कि क्या यह ग्राहकों की तरफ से अचानक लिया गया कोई भावनात्मक फैसला है, या यह बढ़ोतरी आगे भी बनी रहेगी।"

कुल गाड़ियों की बिक्री 21.8% बढ़कर रिकॉर्ड 26 लाख (2.6 मिलियन) यूनिट हो गई, जबकि पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 28.6% बढ़कर 4,10,853 यूनिट रही। पैसेंजर गाड़ियों में CNG मॉडल्स की हिस्सेदारी कुल बिक्री का 24.3% थी, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी 8.3% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 7.8% रही।

इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी मारुति सुज़ुकी ने पिछले महीने कहा था कि फ्यूल की कीमतें बढ़ने के बाद से उसकी CNG कारों की बुकिंग में 40% की बढ़ोतरी हुई है। फाडा के अनुसार, कुल टू-व्हीलर बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 10.6% हो गई, जो पहली बार डबल-डिजिट तक पहुंची है। विग्नेश्वर ने कहा कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में रुकावट का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौटने में अभी भी कुछ तिमाही लग सकते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त लागत भी आ सकती है।