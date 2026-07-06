देश में जमकर बिक रहीं EV और हाइब्रिड कार, लेकिन इन मॉडल की मिली रिकॉर्ड ग्रोथ; ये पेट्रोल या डीजल नहीं
जून में पैसेंजर गाड़ियों (PV) की रिटेल बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 40.35% रही, जो एक महीने पहले लगभग 38% थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ने के बाद ग्राहक कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए।
भारत के ऑटो बाजार में पिछले 3 से 4 महीने के दौरान ऑप्शन फ्यूल यानी CNG कारों की बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों ने भी नया माइलस्टोन सेट कर लिया है। दरअसल, इन सभी सेगमेंट की कारों की ग्रोथ का बड़ा कारण अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध भी है। इस युद्ध के चलते देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव देखने को मिला। यही वजह है कि जून में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में इन मॉडल्स की हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
Aston Martin DB11
₹ 3.29 करोड़
जून में पैसेंजर गाड़ियों (PV) की रिटेल बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 40.35% रही, जो एक महीने पहले लगभग 38% थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ने के बाद ग्राहक कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के प्रेसिडेंट सीएस विग्नेश्वर ने रॉयटर्स को बताया, "हमें यह देखना होगा कि क्या यह ग्राहकों की तरफ से अचानक लिया गया कोई भावनात्मक फैसला है, या यह बढ़ोतरी आगे भी बनी रहेगी।"
कुल गाड़ियों की बिक्री 21.8% बढ़कर रिकॉर्ड 26 लाख (2.6 मिलियन) यूनिट हो गई, जबकि पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 28.6% बढ़कर 4,10,853 यूनिट रही। पैसेंजर गाड़ियों में CNG मॉडल्स की हिस्सेदारी कुल बिक्री का 24.3% थी, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी 8.3% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 7.8% रही।
इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी मारुति सुज़ुकी ने पिछले महीने कहा था कि फ्यूल की कीमतें बढ़ने के बाद से उसकी CNG कारों की बुकिंग में 40% की बढ़ोतरी हुई है। फाडा के अनुसार, कुल टू-व्हीलर बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 10.6% हो गई, जो पहली बार डबल-डिजिट तक पहुंची है। विग्नेश्वर ने कहा कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में रुकावट का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौटने में अभी भी कुछ तिमाही लग सकते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त लागत भी आ सकती है।
जून की टॉप-3 इलेक्ट्रिक कार कंपनी
इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की जून 2026 में 12,023 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 5,355 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 125% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून 2026 में 7,645 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 3,513 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 118% की YoY ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर की जून 2026 में 5,785 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 4,691 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 23% की YoY ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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