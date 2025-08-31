अब टोल पर नहीं लगेगी लाइन! यहां से शुरू होगा भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री टोलिंग सिस्टम, जानिए क्या कुछ होगा खास

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश का पहला मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। इस सिस्टम की शुरुआत गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा (NH-48) से होगी, जहां गाड़ियां बिना रुके टोल भर सकेंगी।

भारत में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर लंबी कतारें और गाड़ियों की रफ्तार थम जाना अब इतिहास बनने जा रहा है। जी हां, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश का पहला मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। इस सिस्टम की शुरुआत गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा (NH-48) से होगी, जहां गाड़ियां बिना रुके टोल भर सकेंगी। यानी अब टोल प्लाजा पर न बैरियर लगेगा, न गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बस फास्टैग और नंबर प्लेट से ऑटोमैटिक पेमेंट हो जाएगा।

क्या है Multi-Lane Free Flow (MLFF) सिस्टम?

MLFF एक हाई-टेक टोलिंग सिस्टम है, जिसमें टोल लेने के लिए RFID रीडर और ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) लगे होंगे। गाड़ी गुजरते समय कैमरे आपके FASTag और रजिस्ट्रेशन नंबर को स्कैन करेंगे, इसके बाद तुरंत ही टोल की रकम कट जाएगी। वहीं, ड्राइवर को बिना रुके, बिना बैरियर, स्मूथ जर्नी मिलेगी। इससे न सिर्फ जाम और समय की बर्बादी कम होगी, बल्कि ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी भी आएगी।

कहां से होगी शुरुआत?

पहला MLFF सिस्टम गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा (NH-48) पर लगाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा (NH-44) पर भी इसे लागू किया जाएगा। NHAI का लक्ष्य है कि 2025-26 में लगभग 25 टोल प्लाजा पर इस सिस्टम को लागू किया जाए।

किसने किया करार?

इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने ICICI बैंक के साथ इस सिस्टम को लागू करने के लिए करार किया है। समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए, जिसमें NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव और ICICI बैंक व IHMCL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

क्यों है ये सिस्टम खास?

नो स्टॉपिंग, नो वेस्टेज ऑफ टाइम – गाड़ी स्लो या स्टॉप नहीं होगी।

फ्यूल सेविंग – जाम कम होने से पेट्रोल-डीजल की बचत होगी।

कम प्रदूषण – एक्स्ट्रा इडलिंग नहीं होगी।

तेज और आसान टोल कलेक्शन – चोरी और गड़बड़ी की संभावना कम।

टेक्नोलॉजी-ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन – भारत के हाईवे और भी स्मार्ट और मॉडर्न बनेंगे।

NHAI का बयान

NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि MLFF सिस्टम भारत में टोलिंग का चेहरा बदल देगा। यह एक यूजर-फ्रेंडली, पारदर्शी और तकनीक-आधारित व्यवस्था है, जो आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगी।