कार बिना रुके पार कर जाएगी टोल प्लाजा, FASTag से खुद हो जाएगा भुगतान; देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू

भारत में देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम (Multi-Lane Free Flow Tolling System) शुरू हो गया है। इसके तहत अब बिना रुकावट टोल वसूला जा सकेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 12:22 AM
भारत में अब नेशनल हाईवे पर टोल देने का झंझट खत्म होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की सहयोगी कंपनी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Indian Highways Management Company Limited- IHMCL) ने देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (Multi-Lane Free Flow -MLFF) टोलिंग सिस्टम लागू करने के लिए ICICI बैंक के साथ करार किया है। इस व्यवस्था की शुरुआत गुजरात के चोर्यासी टोल प्लाजा (NH-48) से होगी, जो भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा बन जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम?

यह एक हाई-टेक टोलिंग सिस्टम है, जिसमें वाहनों को टोल देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। इसमें फास्टैग (FASTag) और वाहन नंबर प्लेट (VRN) को RFID रीडर और ANPR कैमरों के जरिए स्कैन किया जाएगा। मतलब, आपकी कार बिना रुके टोल प्लाजा पार करेगी और भुगतान अपने-आप FASTag से कट जाएगा।

कहां से होगी शुरुआत?

पहला (Multi-Lane Free Flow -MLFF) टोलिंग सिस्टम गुजरात के चोर्यासी (Choryasi) फी प्लाजा (NH-48) पर लागू होगा। इसके अलावा दूसरा सिस्टम हरियाणा के घरौंदा फी प्लाजा (Gharaunda Fee Plaza) (NH-44) पर लगाया जाएगा। NHAI का लक्ष्य है कि इस वित्त वर्ष में करीब 25 टोल प्लाजा को इस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए।

कैसे बदलेगा हाईवे पर सफर?

NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि मल्टी-लेन फ्री फ्लो (Multi-Lane Free Flow) सिस्टम भारत में टोलिंग के एडवांस युग की शुरुआत है। यह न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता और ईंधन दक्षता में भी सुधार लाएगा। इस सिस्टम से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म होंगी। इससे यात्रा समय घटेगा और फ्यूल बचेगा। इसमें प्रदूषण कम होगा और सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार देखने को मिलेगा।

क्यों है यह कदम गेम-चेंजर?

भारत में FASTag ने पहले ही टोल कलेक्शन को डिजिटल बनाया है, लेकिन MLFF उससे एक कदम आगे है। यह पूरी तरह बैरियर-फ्री टोलिंग लाएगा, जिसमें वाहन बिना किसी फिजिकल गेट या रुकावट के गुजरेंगे। इसे लागू करने से भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा, जहां स्मार्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क पर यह तकनीक मौजूद है।

भविष्य की झलक

NHAI की योजना है कि आने वाले कुछ वर्षों में सभी प्रमुख नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को इस तकनीक पर लाया जाए। यह सिस्टम न केवल ड्राइवर्स के लिए राहत देगा, बल्कि भारत की स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

अब जब आप हाईवे पर सफर करेंगे, टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। कैमरा और सेंसर आपके वाहन को पहचानकर अपने-आप टोल डिडक्ट कर देंगे।

