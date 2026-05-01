टोल का झंझट खत्म, अब हाईवे पर बिना रुके दौंड़ेगी गाड़ियां; लेकिन इन FASTag वाली गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुजरात के सूरत में देश का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस नई टेक्नोलॉजी से ना केवल समय बचेगा, बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।
भारत के नए हाईवे को मॉडर्न और एडवांस्ड बनाया जा रहा है। साथ ही, इन पर सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुजरात के सूरत में देश का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस नई टेक्नोलॉजी से ना केवल समय बचेगा, बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। साथ ही, जहां FASTag से टोल की कटौती तेजी से होगी और MLFF से इंतजार का थोड़ा-सा भी समय खत्म हो जाएगा।
NHAI जल्द ही लगभग 25 नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर MLFF-बेस्ड टोलिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह सिस्टम देश में 'ज्यादा इफिसियंट, ट्रांसपेरेंस और यूजर-फ्रेंडली टोलिंग ईकोसिस्टम' बनाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, NHAI की टोलिंग शाखा, IHMCL (इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) ने कई टोल के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिनमें हरियाणा में दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर घरौंडा, राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मनोहरपुरा, शाहजहांपुर और दौलतपुरा, तमिलनाडु में नेमिली, आंध्र प्रदेश में केसापल्ली और महाराष्ट्र में चालकावाड़ी शामिल हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
MLFF टोलिंग सिस्टम क्या है?
मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) एक बिना रुकावट वाला टोल सिस्टम है, जहां कारों और गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होती। कार को सिर्फ वहां से गुजरना होता है और ओनर को टोल कटने का मैसेज मिल जाता है। यह टोल हाई परफॉर्मेंस RFID रेडार और ANPR कैमरा द्वारा FASTag और व्हीकल रजिस्ट्रेसन नंबर (VRN) को स्कैन करके लिया जाता है। यह आधुनिक टोलिंग सिस्टम न सिर्फ आपकी जेब के लिए आसान होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।
MLFF टोल सिस्टम से से जुड़ी जरूरी बातें
=> कारों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी
=> ट्रैफिक जाम की स्थिति कम होगी
=> एक्स्ट्रा लेन की जरूरत नहीं होगी
=> सफर का समय कम हो जाएगा
=> फ्यूल की ज्यादा बचत होगी
=> पॉल्युशन भी कम होगा
=> सरकार की टोल से होने वाली कमाई बढ़ेगी
=> हाईवे और भी स्मार्ट बनेंगे
नियम तोड़ने वालों का क्या होगा?
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कोई बैरियर नहीं होती, इसलिए उन गाड़ियों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है जिनका FASTag खराब है, या जिनमें बैलेंस कम है, या जिनके पास FASTag ही नहीं है। ऐसे मामलों में IHMCL गाड़ियों के मालिकों को ई-नोटिस जारी करेगा, जिसमें 72 घंटों के अंदर टोल चुकाना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर टोल बिल्कुल नहीं चुकाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते समय, ओनरशिप बदलते समय, गाड़ी ट्रांसफर करते समय और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से मना कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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