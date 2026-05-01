टोल का झंझट खत्म, अब हाईवे पर बिना रुके दौंड़ेगी गाड़ियां; लेकिन इन FASTag वाली गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना

May 01, 2026 03:03 pm IST

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुजरात के सूरत में देश का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस नई टेक्नोलॉजी से ना केवल समय बचेगा, बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।

भारत के नए हाईवे को मॉडर्न और एडवांस्ड बनाया जा रहा है। साथ ही, इन पर सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुजरात के सूरत में देश का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस नई टेक्नोलॉजी से ना केवल समय बचेगा, बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। साथ ही, जहां FASTag से टोल की कटौती तेजी से होगी और MLFF से इंतजार का थोड़ा-सा भी समय खत्म हो जाएगा।

NHAI जल्द ही लगभग 25 नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर MLFF-बेस्ड टोलिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह सिस्टम देश में 'ज्यादा इफिसियंट, ट्रांसपेरेंस और यूजर-फ्रेंडली टोलिंग ईकोसिस्टम' बनाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, NHAI की टोलिंग शाखा, IHMCL (इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) ने कई टोल के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिनमें हरियाणा में दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर घरौंडा, राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मनोहरपुरा, शाहजहांपुर और दौलतपुरा, तमिलनाडु में नेमिली, आंध्र प्रदेश में केसापल्ली और महाराष्ट्र में चालकावाड़ी शामिल हैं।

MLFF टोलिंग सिस्टम क्या है?

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) एक बिना रुकावट वाला टोल सिस्टम है, जहां कारों और गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होती। कार को सिर्फ वहां से गुजरना होता है और ओनर को टोल कटने का मैसेज मिल जाता है। यह टोल हाई परफॉर्मेंस RFID रेडार और ANPR कैमरा द्वारा FASTag और व्हीकल रजिस्ट्रेसन नंबर (VRN) को स्कैन करके लिया जाता है। यह आधुनिक टोलिंग सिस्टम न सिर्फ आपकी जेब के लिए आसान होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।

MLFF टोल सिस्टम से से जुड़ी जरूरी बातें => कारों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी

=> ट्रैफिक जाम की स्थिति कम होगी

=> एक्स्ट्रा लेन की जरूरत नहीं होगी

=> सफर का समय कम हो जाएगा

=> फ्यूल की ज्यादा बचत होगी

=> पॉल्युशन भी कम होगा

=> सरकार की टोल से होने वाली कमाई बढ़ेगी

=> हाईवे और भी स्मार्ट बनेंगे