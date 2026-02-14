Hindustan Hindi News
विदेशी बाजारों में मची भारतीय कारों को खरीदने की होड़, एक्सपोर्ट में 33% का इजाफा; इन मॉडल की हाई डिमांड

Feb 14, 2026 05:48 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत शानदार रफ्तार के साथ हुई है। इस सेक्टर की ज्यादातर गाड़ी कैटेगरी में साल-दर-साल बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की गई, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियों की इंटरनेशनल डिमांड लगातार मजबूत हो रही है।

ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत शानदार रफ्तार के साथ हुई है। इस सेक्टर की ज्यादातर गाड़ी कैटेगरी में साल-दर-साल बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की गई, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियों की इंटरनेशनल डिमांड लगातार मजबूत हो रही है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के शुक्रवार के डेटा में कहा गया है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जनवरी 2026 में दुनिया के खास बाजारों में 76,822 गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जबकि 2025 में इसी समय में विदेशों में 57,585 गाड़ियों का शिपमेंट हुआ था।

इस शानदार एक्सपोर्ट का मतलब है कि जनवरी में भारत से एक्सपोर्ट की गई कुल गाड़ियों में 33.4% की बढ़ोतरी हुई है। सभी कैटेगरी में पैसेंजर गाड़ियों (PV) सेगमेंट में सबसे ज्यादा 37,329 मॉडल एक्सपोर्ट हुए, जबकि पिछले साल इसी समय में विदेशों में 25,990 PVs शिप किए गए थे, जो 43.6% की बढ़ोतरी है। भारत ने जनवरी महीने में 38,421 यूटिलिटी व्हीकल (UVs) शिप किए, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 30,457 थी। यह कुल UV शिपमेंट में 26.1% की बढ़ोतरी है।

ये भी पढ़ें:ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 55% गिरा, फाउंडर अग्रवाल बोले- ये स्ट्रक्चरल रीसेट

भारत से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी पैसेंजर व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल कैटेगरी में कारों की मजबूत डिमांड की वजह से हुई है। हालांकि, इस दौरान भारत से वैन का एक्सपोर्ट 5.8% कम हो गया, क्योंकि देश ने पिछले साल इसी समय में 1,138 मॉडल शिप किए जाने के मुकाबले 1,072 वैन भारत से बाहर शिप किए।

ये भी पढ़ें:मोटरसाइकिल पर 'नमक के मैदान और रेगिस्तान के नजारे', इस कंपनी ने बनाया ये मॉडल

दिसंबर में टोयोटा हाइराइटर रही नंबर-1
टोयोटा हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,642 यूनिट का था। मारुति जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,699 यूनिट का था। मारुति ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। मारुति फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,373 यूनिट का था। महिंद्रा XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 834 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:-21°C में 310Km तक दौड़ गई ये कार, टाटा नेक्सन के लिए बनेगी मुसीबत!

महिंद्रा को 35,000 यूनिट का ऑर्डर मिला
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो की हाई डिमांड है। स्कॉर्पियो पिकअप की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है। दरअसल, इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी के एक नए LCV ऑर्डर के तहत महिंद्रा को 2026 में स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल कैब पिकअप ट्रकों की 35,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करनी होंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो महिंद्रा को मिला है। ये भारत की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है। भारत के उलट, इंडोनेशिया में पिकअप ट्रक की बिक्री का अच्छा-खासा हिस्सा है, जहां अलग-अलग तरह के ट्रक उपलब्ध हैं।

