विदेशी बाजारों में मची भारतीय कारों को खरीदने की होड़, एक्सपोर्ट में 33% का इजाफा; इन मॉडल की हाई डिमांड
ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत शानदार रफ्तार के साथ हुई है। इस सेक्टर की ज्यादातर गाड़ी कैटेगरी में साल-दर-साल बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की गई, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियों की इंटरनेशनल डिमांड लगातार मजबूत हो रही है।
ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत शानदार रफ्तार के साथ हुई है। इस सेक्टर की ज्यादातर गाड़ी कैटेगरी में साल-दर-साल बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की गई, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियों की इंटरनेशनल डिमांड लगातार मजबूत हो रही है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के शुक्रवार के डेटा में कहा गया है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जनवरी 2026 में दुनिया के खास बाजारों में 76,822 गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जबकि 2025 में इसी समय में विदेशों में 57,585 गाड़ियों का शिपमेंट हुआ था।
इस शानदार एक्सपोर्ट का मतलब है कि जनवरी में भारत से एक्सपोर्ट की गई कुल गाड़ियों में 33.4% की बढ़ोतरी हुई है। सभी कैटेगरी में पैसेंजर गाड़ियों (PV) सेगमेंट में सबसे ज्यादा 37,329 मॉडल एक्सपोर्ट हुए, जबकि पिछले साल इसी समय में विदेशों में 25,990 PVs शिप किए गए थे, जो 43.6% की बढ़ोतरी है। भारत ने जनवरी महीने में 38,421 यूटिलिटी व्हीकल (UVs) शिप किए, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 30,457 थी। यह कुल UV शिपमेंट में 26.1% की बढ़ोतरी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jawa 42 Bobber
₹ 1.93 - 2.16 लाख
Hero Xoom 110
₹ 72,351 - 77,836
Suzuki Avenis
₹ 83,793 - 86,177
Aprilia RSV4
₹ 31.26 लाख
Keeway Vieste 300
₹ 2.99 - 3.25 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
भारत से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी पैसेंजर व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल कैटेगरी में कारों की मजबूत डिमांड की वजह से हुई है। हालांकि, इस दौरान भारत से वैन का एक्सपोर्ट 5.8% कम हो गया, क्योंकि देश ने पिछले साल इसी समय में 1,138 मॉडल शिप किए जाने के मुकाबले 1,072 वैन भारत से बाहर शिप किए।
दिसंबर में टोयोटा हाइराइटर रही नंबर-1
टोयोटा हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,642 यूनिट का था। मारुति जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,699 यूनिट का था। मारुति ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। मारुति फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,373 यूनिट का था। महिंद्रा XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 834 यूनिट का था।
महिंद्रा को 35,000 यूनिट का ऑर्डर मिला
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो की हाई डिमांड है। स्कॉर्पियो पिकअप की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है। दरअसल, इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी के एक नए LCV ऑर्डर के तहत महिंद्रा को 2026 में स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल कैब पिकअप ट्रकों की 35,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करनी होंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो महिंद्रा को मिला है। ये भारत की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है। भारत के उलट, इंडोनेशिया में पिकअप ट्रक की बिक्री का अच्छा-खासा हिस्सा है, जहां अलग-अलग तरह के ट्रक उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।