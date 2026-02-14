विदेशी बाजारों में मची भारतीय कारों को खरीदने की होड़, एक्सपोर्ट में 33% का इजाफा; इन मॉडल की हाई डिमांड

Feb 14, 2026 05:48 pm IST

ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत शानदार रफ्तार के साथ हुई है। इस सेक्टर की ज्यादातर गाड़ी कैटेगरी में साल-दर-साल बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की गई, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियों की इंटरनेशनल डिमांड लगातार मजबूत हो रही है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के शुक्रवार के डेटा में कहा गया है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जनवरी 2026 में दुनिया के खास बाजारों में 76,822 गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जबकि 2025 में इसी समय में विदेशों में 57,585 गाड़ियों का शिपमेंट हुआ था।

इस शानदार एक्सपोर्ट का मतलब है कि जनवरी में भारत से एक्सपोर्ट की गई कुल गाड़ियों में 33.4% की बढ़ोतरी हुई है। सभी कैटेगरी में पैसेंजर गाड़ियों (PV) सेगमेंट में सबसे ज्यादा 37,329 मॉडल एक्सपोर्ट हुए, जबकि पिछले साल इसी समय में विदेशों में 25,990 PVs शिप किए गए थे, जो 43.6% की बढ़ोतरी है। भारत ने जनवरी महीने में 38,421 यूटिलिटी व्हीकल (UVs) शिप किए, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 30,457 थी। यह कुल UV शिपमेंट में 26.1% की बढ़ोतरी है।

भारत से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी पैसेंजर व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल कैटेगरी में कारों की मजबूत डिमांड की वजह से हुई है। हालांकि, इस दौरान भारत से वैन का एक्सपोर्ट 5.8% कम हो गया, क्योंकि देश ने पिछले साल इसी समय में 1,138 मॉडल शिप किए जाने के मुकाबले 1,072 वैन भारत से बाहर शिप किए।

दिसंबर में टोयोटा हाइराइटर रही नंबर-1

टोयोटा हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,642 यूनिट का था। मारुति जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,699 यूनिट का था। मारुति ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। मारुति फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,373 यूनिट का था। महिंद्रा XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 834 यूनिट का था।