नए फ्यूल एमिशन नियम... अब छोटी कारों पर मिलने वाली छूट होगी खत्म, 5 साल के लिए लागू होंगे नियम

संक्षेप: भारत ने आने वाले फ्यूल-एफिशियंसी नियमों में छोटी कारों के लिए प्लान की गई छूट को खत्म कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, एक सरकारी डॉक्युमेंट से इस बात का पता चला है। दरअसल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तर्क दिया था कि इससे सिर्फ एक कंपनी को फायदा होगा।

भारत ने आने वाले फ्यूल-एफिशियंसी नियमों में छोटी कारों के लिए प्लान की गई छूट को खत्म कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, एक सरकारी डॉक्युमेंट से इस बात का पता चला है। दरअसल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तर्क दिया था कि इससे सिर्फ एक कंपनी को फायदा होगा। सितंबर के एक ड्राफ्ट में 909 किलोग्राम (2,004 पाउंड) या उससे कम वजन वाली पेट्रोल कारों के लिए नरमी का प्रस्ताव था। यह एक ऐसी छूट थी जिसे व्यापक रूप से मारुति सुजुकी के पक्ष में माना जा रहा था, जो भारत के छोटे-कार बाजार के 95% मार्केट शेयर को होल्ड करती है।

ज्यादा मुआवजे पर रोक लगाने वाले नियम

रॉयटर्स द्वारा देखे गए लेटेस्ट 41-पेज के ड्राफ्ट के अनुसार, भारत के बिजली मंत्रालय ने अब उस छूट को हटा दिया है और अन्य मापदंडों को कड़ा कर दिया है, जिससे सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की बिक्री बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। डॉक्युमेंट में कहा गया है कि नए नियम व्हीकल के वजन के लिए ज्यादा मुआवजे पर रोक लगाते हैं। साथ ही, हल्के और भारी फ्लीट मैन्युफैक्चर के बीच बराबरी का माहौल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। रियल वर्ल्ड में इफिसियंसी में सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

CO2 उत्सर्जन पर कंट्रोल करने वाले नियम

परिवहन भारत की ऊर्जा खपत का लगभग 12% हिस्सा है और पेट्रोलियम आयात और कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है। डॉक्युमेंट में कहा गया है कि पैसेंजर व्हीकल परिवहन से संबंधित उत्सर्जन का लगभग 90% हिस्सा बनाते हैं। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिसियंसी मानदंड 3,500 किलोग्राम (7,716 पाउंड) से कम वजन वाली यात्री कारों के निर्माता के पूरे फ्लीट में पर्मिसबल CO2 उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं। हर 5 साल में अपडेट किए जाने वाले ये मानदंड ऑटोमोबाइल कंपनियों को विद्युतीकरण, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और फ्लेक्स-फ्यूल सहित स्वच्छ तकनीकों की तरफ धकेलते हैं।

5 साल के लिए लागू होंगे नियम

नए नियम अप्रैल 2027 से 5 साल के लिए लागू होंगे और ऑटोमोबाइल कंपनियों की उत्पाद और पावरट्रेन निवेश योजनाओं के लिए केंद्रीय हैं। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि नियम कब अंतिम रूप दिए जाएंगे। सितंबर के ड्राफ्ट में व्हीकल के वजन के साथ फ्यूल-कंजप्शन टारगेट को तेजी से बढ़ने की अनुमति दी गई। जिससे महिंद्रा, टाटा और फॉक्सवैगन जैसी भारी कारों के निर्माताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाताय़ जबकि मारुति जैसे हल्के फ्लीट वाले खिलाड़ियों पर मांगें कड़ी हो जातीं। इसी असंतुलन के कारण यह छूट दी गई थी।