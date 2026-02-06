नए फ्यूल एमिशन नियम... अब छोटी कारों पर मिलने वाली छूट होगी खत्म, 5 साल के लिए लागू होंगे नियम
भारत ने आने वाले फ्यूल-एफिशियंसी नियमों में छोटी कारों के लिए प्लान की गई छूट को खत्म कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, एक सरकारी डॉक्युमेंट से इस बात का पता चला है। दरअसल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तर्क दिया था कि इससे सिर्फ एक कंपनी को फायदा होगा।
भारत ने आने वाले फ्यूल-एफिशियंसी नियमों में छोटी कारों के लिए प्लान की गई छूट को खत्म कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, एक सरकारी डॉक्युमेंट से इस बात का पता चला है। दरअसल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तर्क दिया था कि इससे सिर्फ एक कंपनी को फायदा होगा। सितंबर के एक ड्राफ्ट में 909 किलोग्राम (2,004 पाउंड) या उससे कम वजन वाली पेट्रोल कारों के लिए नरमी का प्रस्ताव था। यह एक ऐसी छूट थी जिसे व्यापक रूप से मारुति सुजुकी के पक्ष में माना जा रहा था, जो भारत के छोटे-कार बाजार के 95% मार्केट शेयर को होल्ड करती है।
ज्यादा मुआवजे पर रोक लगाने वाले नियम
रॉयटर्स द्वारा देखे गए लेटेस्ट 41-पेज के ड्राफ्ट के अनुसार, भारत के बिजली मंत्रालय ने अब उस छूट को हटा दिया है और अन्य मापदंडों को कड़ा कर दिया है, जिससे सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की बिक्री बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। डॉक्युमेंट में कहा गया है कि नए नियम व्हीकल के वजन के लिए ज्यादा मुआवजे पर रोक लगाते हैं। साथ ही, हल्के और भारी फ्लीट मैन्युफैक्चर के बीच बराबरी का माहौल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। रियल वर्ल्ड में इफिसियंसी में सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Lexus LX
₹ 2.82 - 3.12 करोड़
Ferrari 812
₹ 5.2 करोड़
CO2 उत्सर्जन पर कंट्रोल करने वाले नियम
परिवहन भारत की ऊर्जा खपत का लगभग 12% हिस्सा है और पेट्रोलियम आयात और कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है। डॉक्युमेंट में कहा गया है कि पैसेंजर व्हीकल परिवहन से संबंधित उत्सर्जन का लगभग 90% हिस्सा बनाते हैं। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिसियंसी मानदंड 3,500 किलोग्राम (7,716 पाउंड) से कम वजन वाली यात्री कारों के निर्माता के पूरे फ्लीट में पर्मिसबल CO2 उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं। हर 5 साल में अपडेट किए जाने वाले ये मानदंड ऑटोमोबाइल कंपनियों को विद्युतीकरण, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और फ्लेक्स-फ्यूल सहित स्वच्छ तकनीकों की तरफ धकेलते हैं।
5 साल के लिए लागू होंगे नियम
नए नियम अप्रैल 2027 से 5 साल के लिए लागू होंगे और ऑटोमोबाइल कंपनियों की उत्पाद और पावरट्रेन निवेश योजनाओं के लिए केंद्रीय हैं। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि नियम कब अंतिम रूप दिए जाएंगे। सितंबर के ड्राफ्ट में व्हीकल के वजन के साथ फ्यूल-कंजप्शन टारगेट को तेजी से बढ़ने की अनुमति दी गई। जिससे महिंद्रा, टाटा और फॉक्सवैगन जैसी भारी कारों के निर्माताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाताय़ जबकि मारुति जैसे हल्के फ्लीट वाले खिलाड़ियों पर मांगें कड़ी हो जातीं। इसी असंतुलन के कारण यह छूट दी गई थी।
नियम ना मानने पर 550 डॉलर का जुर्माना
संशोधित योजना भारी वाहनों को मिलने वाले अधिक आरामदायक लक्ष्यों की सीमा को कम करती है। डॉक्युमेंट में कहा गया है, "भारी फ्लीट वाले निर्माताओं ... को आंतरिक दक्षता में मजबूत सुधार हासिल करने की आवश्यकता है।" एक क्रेडिट सिस्टम उन कंपनियों को पुरस्कृत करेगा जो ज्यादा EV और प्लग-इन हाइब्रिड बेचती हैं और कंपनियों के बीच ईंधन-खपत प्रदर्शन की पूलिंग की अनुमति होगी। नियमों का पालन ना करने पर हर कार पर $550 तक का जुर्माना लग सकता है। संशोधित प्लान का मकसद मार्च 2032 तक 5 सालों में एवरेज फ्लीट एमिशन को 114 ग्राम/किमी से घटाकर लगभग 100 ग्राम/किमी करना है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।