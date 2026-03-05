देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख और माइलेज 32Km से ज्यादा; अभी ₹37500 की छूट
देश की सबसे सस्ती कार मारुति एस-प्रेसो है। बीते साल फेस्टिव सीजन के दौरान जब GST 2.0 लागू किया गया था, तब कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती करने के साथ एडिशन कटौती भी की थी। जिसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 3.50 लाख रुपए हो गई थी। अब कंपनी इस महीने यानी मार्च में इस पर 37,000 रुपए के फायदे दे रही है।
देश की सबसे सस्ती कार मारुति एस-प्रेसो है। बीते साल फेस्टिव सीजन के दौरान जब GST 2.0 लागू किया गया था, तब कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती करने के साथ एडिशन कटौती भी की थी। जिसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 3.50 लाख रुपए हो गई थी। अब कंपनी इस महीने यानी मार्च में इस पर 37,000 रुपए के बेनिफिट दे रही है। ग्राहकों को इसके सभी वैरिएंट पर 10,000 रुपए तक के कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए के एक्सचेंज या 25,000 रुपए के स्क्रैपेज बेनिफिट और 2,500 रुपए तक के कॉर्पोरेट ऑफर दे रही है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3.50 लाख रुपए से 5.25 लाख रुपए तक हैं।
|मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|STD (O)
|Rs. 4,26,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 3,49,900
|-17.96%
|LXI (O)
|Rs. 4,99,500
|-Rs. 1,19,600
|Rs. 3,79,900
|-23.94%
|VXI (O)
|Rs. 5,21,499
|-Rs. 91,599
|Rs. 4,29,900
|-17.56%
|VXI Plus (O)
|Rs. 5,50,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 4,79,900
|-12.82%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI (O)
|Rs. 5,71,500
|-Rs. 96,600
|Rs. 4,74,900
|-16.90%
|VXI Plus (O)
|Rs. 6,00,500
|-Rs. 75,600
|Rs. 5,24,900
|-12.59%
|1.0L CNG-Manual
|LXI (O)
|Rs. 5,91,500
|-Rs. 1,29,600
|Rs. 4,61,900
|-21.91%
|VXI (O)
|Rs. 6,11,500
|-Rs. 99,600
|Rs. 5,11,900
|-16.29
मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।
मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख रुपए है। यानी अब इसके बेस वैरिएंट को खरीदना 76,000 सस्ता हो गया है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
