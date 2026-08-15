Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत में लॉन्च होने वाली JSW Jetour T2 का फेसलिफ्ट, जबर्दस्त लग रहा SUV का लुक

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जेटूर T2 अपडेटेड वर्जन आने वाला है। इसके फेसलिफ्ट वर्जन का नाम ट्रैवेलर 7 हो सकता है। भारत के लिए यह अपडेट इसलिए खास है क्योंकि JSW Motors डोमेस्टिक मार्केट में जेटूर ब्रैंड को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Jetour T2
जेटूर T2
Maruti Suzuki Wagon R EV
केवल
13,100/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

Jetour अपनी पॉप्युलर T2 SUV का बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। चीन में अपडेटेड मॉडल को Chengdu Motor Show में शोकेस किया जाएगा। चीन में यह एसयूवी Traveller नाम से सेल की जाती है। फेसलिफ्ट के बाद इसे Traveller 7 नाम दिया जा सकता है। हालांकि, इसमें पहले की तरह 5-सीटर लेआउट ही ऑफर किया जागा। भारत के लिए यह अपडेट इसलिए खास है क्योंकि JSW Motors डोमेस्टिक मार्केट में जेटूर ब्रैंड को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

नए डिजाइन के साथ आएगी जेटूर T2

फेसलिफ्ट के साथ T2 के बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसके फ्रंट लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं। मौजूदा मॉडल की स्क्वेयर हेडलाइट्स की जगह अब गोल हेडलैंप दिए गए हैं। दोनों लाइट्स को एक पतली इल्यूमिनेटेड लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। जेटूर की ब्रैंडिंग को बोनट पर शिफ्ट किया गया है, जिससे एसयूवी का फ्रंट पहले से ज्यादा रगेड और दमदार दिखाई देता है। फ्रंट बंपर में भी बदलाव हुआ है। मौजूदा मॉडल के बड़े ब्लैक बंपर की जगह अब बॉडी-कलर्ड बंपर दिया गया है। इसके साथ बड़ा एयर इनटेक मिलता है। इसमें ऑक्जिलरी लैंप और टो हुक को हटा दिया गया है। रियर में नए डिजाइन का बंपर और मॉडिफाइड ऑक्जिलरी लाइट्स मिलती हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R EV

Maruti Suzuki Wagon R EV

₹ 10 - 14 लाख

EMI केवल13,100/ माह
अपनी EMI जानें
Citroen eC3X

Citroen eC3X

₹ 11.99 - 13.26 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

EMI केवल12,700/ माह
अपनी EMI जानें
VinFast VF3

VinFast VF3

₹ 9 - 12 लाख

EMI केवल11,800/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,800/ माह
अपनी EMI जानें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,700/ माह
अपनी EMI जानें

360 PS वाला Plug-in Hybrid Powertrain

मेकैनिकल तौर पर अपडेटेड जेटूर T2 में Chery का Dual Mode i-DM plug-in hybrid सिस्टम ऑफर किए जाने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 156 PS और 220 Nm जेनरेट करता है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर करीब 224 PS और 390 Nm का आउटपुट देती है। यह सिस्टम एकसाथ करीब 360 PS और 610 Nm का आउटपुट दे सकता है। कुछ ग्लोबल मार्केट में इसका dual-motor AWD वर्जन भी उपलब्ध है, जिसमें कंबाइन्ड आउटपुट बढ़कर 462 PS और 700 Nm तक पहुंच जाता है।

ये भी पढ़ें:कुछ ही दिनों में लॉन्च होंगी किआ, स्कोडा और टाटा की ये धांसू कारें, नई बलेनो भी

160 km तक की Electric Range

जेटूर T2 PHEV में बैटरी के दो ऑप्शन मिल सकते हैं। छोटा 27.2 kWh LFP बैटरी पैक WLTP साइकिल के अनुसार करीब 100 km की इलेक्ट्रिक रेंज देता है। वहीं, बड़ा 43.24 kWh बैटरी पैक इलेक्ट्रिक मोड में करीब 160 km की क्लेम्ड रेंज दे सकता है। एसयूवी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। मौजूदा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 184 PS और 290 Nm, जबकि 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 254 PS और 390 Nm का आउटपुट देता है। दोनों इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 बेस्ट सेलिंग 7-सीटर गाड़ियों में तीन महिंद्रा की, लिस्ट में स्कॉर्पियो भी

भारत में CKD के तौर पर आ सकती है T2

भारत में जेटूर T2 को CKD (Completely Knocked Down) के तौर पर लाया जा सकता है। JSW Motors इसे खासतौर पर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है, जहां इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन इसकी सबसे बड़ी खासियत बन सकती है। भारत में T2 का Plug-in Hybrid कॉन्फिगरेशन भी आ सकता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की नई माइक्रो SUV, 7 लाख से कम हो सकती है कीमत, टाटा पंच को देगी टक्कर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।