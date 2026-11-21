हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च, 490Km तक रेंज के साथ 6 सीट ऑप्शन; ADAS की सेफ्टी भी मिलेगी
यह किआ कैरेंस/क्लेविस EV का हुंडई वर्जन है। इसमें किआ वाले मॉडल जैसे ही फीचर्स, बैटरी पैक और इंटीरियर डिजाइन दिए गए हैं। यह तीन वैरिएंट्स में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है।
हुंडई ने अपनी नेइरा (Neira) इलेक्ट्रिक MPV से इंडोनेशियाई बाजार के लिए पर्दा उठाया दिया है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV को भारतीय बाजार में भी लॉन्च करेगी। यह किआ कैरेंस/क्लेविस EV का हुंडई वर्जन है। इसमें किआ वाले मॉडल जैसे ही फीचर्स, बैटरी पैक और इंटीरियर डिजाइन दिए गए हैं। यह तीन वैरिएंट्स में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। इंडोनेशियाई बाजार में इसकी कीमत 19.7 लाख रुपए से लेकर 22.8 लाख रुपए तक है। बता दें कि भारतीय बाजार में इसे अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
सिंगल चार्ज पर 490 Km तक रेंज
इंडोनेशियाई बाजार में यह कार तीन ट्रिम्स में मिलेगी, जिसमें एसेंशियल (Essential), स्टाइल (Style) और टॉप-एंड प्राइम (Prime) वैरिएंट शामिल हैं। बेस एसेंशियल ट्रिम में सिर्फ 42kWh का बैटरी पैक मिलता है, जबकि बाकी दो वैरिएंट्स में 51.4kWh बैटरी पैक का ऑप्शन भी दिया गया है। छोटे बैटरी पैक की रेंज 404 Km और बड़े की रेंज 490 Km बताई गई है। इसमें FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) मोटर दी गई है, जो 171bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
6 सीटर का ऑप्शन भी मिलेगा
टॉप-एंड प्राइम ट्रिम में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दो डिजिटल स्क्रीन, लेवल 2 ADAS, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 18-इंच के एलॉय व्हील्स, सेकंड रो की विंडो पर ब्लाइंड्स, फुल LED लाइटिंग और 6-सीट लेआउट जैसे फीचर्स मिलते हैं। नेइरा के डाइमेंशन क्लेविस EV जैसे ही हैं। यानी इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्हीलबेस 2.78 मीटर है। इसका साइज तो वैसा ही है, लेकिन इसमें हुंडई EV का फ्रंट लुक और व्हील डिजाइन दिया गया है। उम्मीद है कि 2027 में जब यह कार भारत में लॉन्च होगी, तो इसका डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा।
2026 इंडोनेशिया मोटर शो में दिखी पहली झलक
नेइरा की झलक पहली बार 2026 इंडोनेशिया मोटर शो में एक प्रोटोटाइप के तौर पर देखने को मिली थी। तब इसके भारत में 2027 तक आने की खबरें भी सामने आई थीं। यह कंपनी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2027 तक भारत में 30 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाने हैं। माना जा रहा है कि इसकी कीमत क्लेविस EV से ज्यादा होगी। वहीं, वैरिएंट के हिसाब से इसमें 1 लाख रुपए तक का अंतर देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि भारत में यह कार ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) अवतार में आएगी। ठीक वैसे ही जैसे कैरेंस और क्लैविस में देखने को मिलता है। जिसमें पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल और CNG के ऑप्शन शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें