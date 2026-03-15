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इस देश में लॉन्च हुई डिफेंडर जैसे लुक वाली ये गजब SUV, भारत में जल्द होगी धाकड़ एंट्री; होश उड़ाने वाले सेफ्टी फीचर्स

Mar 15, 2026 06:05 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जेट्योर T2 को मलेशिया में लॉन्च कर दिया है। इस SUV की ऑन-रोड कीमत RM157,669 (करीब ₹37.30 लाख) रखी गई है। कंपनी शुरुआती 3,000 ग्राहकों को RM2,000 (लगभग ₹47,000) की छूट भी दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस देश में लॉन्च हुई डिफेंडर जैसे लुक वाली ये गजब SUV, भारत में जल्द होगी धाकड़ एंट्री; होश उड़ाने वाले सेफ्टी फीचर्स

चीन की ऑटो कंपनी चेरी (Chery) के सब-ब्रांड जेट्योर (Jetour) ने अपनी दमदार SUV जेट्योर T2 (Jetour T2) को मलेशिया में लॉन्च कर दिया है। इस SUV की ऑन-रोड कीमत RM157,669 (करीब ₹37.30 लाख) रखी गई है। कंपनी शुरुआती 3,000 ग्राहकों को RM2,000 (लगभग ₹47,000) की छूट भी दे रही है। खास बात यह है कि यह SUV जल्द ही भारतीय बाजार में भी लॉन्च हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दमदार और रग्ड डिजाइन

न्यू जेट्योर T2 (Jetour T2) की डिजाइन काफी स्ट्रॉन्ग और ऑफ-रोडिंग स्टाइल वाली है। इसका बॉक्सी लुक कई लोगों को लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) और फोर्ड ब्रोंको (Ford Bronco) की याद दिलाता है। SUV के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,006 mm, ऊंचाई 1,870 mm और व्हीलबेस 2,800mm है। इसके पीछे लगे स्पेयर व्हील और चौड़े बॉडी डिजाइन से SUV को एक रग्ड ऑफ-रोड लुक मिलता है।

प्रीमियम फीचर्स से लैस केबिन

जेट्योर T2 (Jetour T2) का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर Sony साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉएड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 50W वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और इनबिल्ट डैशकैम देखने को मिलता है। इसके अलावा SUV में 580 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जिसे सीट फोल्ड करने पर 1,494 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

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सेफ्टी में भी दमदार

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत है। इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS फीचर्स, डबल ग्लेज्ड विंडो (बेहतर NVH) जैसे फीचर्स देखने को मिलता है। इस SUV को ASEAN NCAP 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। कंपनी कार पर 7 साल या 1.5 लाख किमी. की वारंटी दे रही है।

इंजन और परफॉर्मेंस

मलेशिया में जेट्योर T2 (Jetour T2) को 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 245PS की पावर और 375Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें AWD (ऑल व्हील ड्राइव) सिस्टम देखने को मिलेगा। यह SUV लगभग 12.7 km/l का माइलेज देती है।

ऑफ-रोडिंग के लिए खास फीचर्स

जेट्योर T2 (Jetour T2) को एक लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर के तौर पर पेश किया गया है। इसमें कई ड्राइविंग मोड मिलते हैं। इसमें नॉर्मल (Normal), ईको (Eco), स्पोर्ट (Sport), रॉक (Rock), सैंड (Sand) मोड मिलते हैं। इसमें X-Mode (ऑफ-रोड ऑटो सेटिंग) भी मिलते हैं। SUV में 700 mm वॉटर वेडिंग क्षमता भी दी गई है, जिससे यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है।

भारत में कब आएगी जेट्योर T2?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेट्योर T2 (Jetour T2) भारत में PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड) वर्जन में लॉन्च की जा सकती है। इसे भारतीय बाजार में JSW Group के ब्रांड के तहत पेश किया जाएगा। JSW ने इसके लिए चेरी (Chery) के साथ पार्टनरशिप भी की है। माना जा रहा है कि यह SUV 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकती है।

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जेट्योर T2 (Jetour T2) एक स्टाइलिश और दमदार ऑफ-रोड SUV है, जिसमें मजबूत डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल इंजन का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर यह भारत में लॉन्च होती है, तो यह SUV सेगमेंट में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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