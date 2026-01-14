Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़India best selling compact SUV Tata Nexon available with benefits of up to Rs 50000, check all details
₹50,000 सस्ती मिल रही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये लोहा SUV, सेफ्टी में नहीं इसका कोई तोड़; कीमत ₹7.31 लाख

₹50,000 सस्ती मिल रही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये लोहा SUV, सेफ्टी में नहीं इसका कोई तोड़; कीमत ₹7.31 लाख

संक्षेप:

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर इस समय शानदार ऑफर मिल रहे हैं। कंपनी इस महीने नेक्सन (Nexon) पर कुल 50,000 तक के बेनिफिट दे रही है, जिससे यह SUV पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है। 

Jan 14, 2026 12:20 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Tiago NRGarrow

अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जी हां, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सन (Tata Nexon) इस समय शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। कंपनी इस महीने नेक्सन (Nexon) पर कुल 50,000 तक के फायदे दे रही है, जिससे यह SUV पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से जातने हैं कि इस 50,000 तक के डिस्काउंट में क्या-क्या शामिल है?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

50,000 तक के फायदे में क्या-क्या?

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर मिलने वाले इस कुल बेनिफिट्स में कई तरह के ऑफर्स शामिल हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट (पहले से टाटा कार रखने वालों के लिए)। हालांकि, ऑफर की राशि वैरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

क्यों इतनी पॉपुलर है टाटा नेक्सन?

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण एसयूवी की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। वहीं, ये एसयूवी पेट्रोल, डीजल और EV ऑप्शन में मौजूद है।

इस एसयूवी में दमदार इंजन और शानदार माइलेज भी मिलता है। इसमें प्रीमियम डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। टाटा (Tata) की भरोसेमंद बिल्ड क्वॉलिटी ग्राहकों को इसकी ओर खींचती है।

फीचर्स की बात करें तो नेक्सन (Nexon) में आपको कई सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा (चयनित वेरिएंट्स में), वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं।

खरीदने का सही समय?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह नेक्सन (Nexon) खरीदने का सही समय हो सकता है, क्योंकि एक तरफ डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरी तरफ यह SUV पहले से ही सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर आप सेफ, स्टाइलिश और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर मिल रहा 50,000 तक का फायदा इसे एक स्मार्ट डील बना देता है।

नोट:- ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं। सटीक जानकारी के लिए नजदीकी टाटा मोटर्स (Tata Motors) डीलरशिप से संपर्क करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।