₹50,000 सस्ती मिल रही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये लोहा SUV, सेफ्टी में नहीं इसका कोई तोड़; कीमत ₹7.31 लाख

संक्षेप: टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर इस समय शानदार ऑफर मिल रहे हैं। कंपनी इस महीने नेक्सन (Nexon) पर कुल 50,000 तक के बेनिफिट दे रही है, जिससे यह SUV पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है।

Jan 14, 2026 12:20 pm IST

अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जी हां, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सन (Tata Nexon) इस समय शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। कंपनी इस महीने नेक्सन (Nexon) पर कुल 50,000 तक के फायदे दे रही है, जिससे यह SUV पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से जातने हैं कि इस 50,000 तक के डिस्काउंट में क्या-क्या शामिल है?

50,000 तक के फायदे में क्या-क्या?

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर मिलने वाले इस कुल बेनिफिट्स में कई तरह के ऑफर्स शामिल हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट (पहले से टाटा कार रखने वालों के लिए)। हालांकि, ऑफर की राशि वैरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

क्यों इतनी पॉपुलर है टाटा नेक्सन?

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण एसयूवी की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। वहीं, ये एसयूवी पेट्रोल, डीजल और EV ऑप्शन में मौजूद है।

इस एसयूवी में दमदार इंजन और शानदार माइलेज भी मिलता है। इसमें प्रीमियम डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। टाटा (Tata) की भरोसेमंद बिल्ड क्वॉलिटी ग्राहकों को इसकी ओर खींचती है।

फीचर्स की बात करें तो नेक्सन (Nexon) में आपको कई सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा (चयनित वेरिएंट्स में), वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं।

खरीदने का सही समय?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह नेक्सन (Nexon) खरीदने का सही समय हो सकता है, क्योंकि एक तरफ डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरी तरफ यह SUV पहले से ही सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर आप सेफ, स्टाइलिश और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर मिल रहा 50,000 तक का फायदा इसे एक स्मार्ट डील बना देता है।