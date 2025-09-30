भारत की बड़ी तैयारी, अगले 5 साल में दुनिया के टॉप-2 ऑटो मेकर में हो जाएगा शामिल; जानिए प्लान

अगले 5 सालों में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने और 2047 तक इसे 4 गुना बढ़ाकर लगभग 20 करोड़ व्हीकल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। एक नए नेशनल ऑटोमोटिव मिशन प्लान (AMP) के अनुसार, इससे भारत दुनिया के टॉप-2 ऑटोमोबाइल उत्पादकों में शामिल हो जाएगा।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट पिछले कुछ सालों से तेजी से आगे बढ़ा है। ICE से लेकर EV तक, सभी सेगमेंट ने रफ्तार पड़की है। ऐसे में अब अगले 5 सालों में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने और 2047 तक इसे 4 गुना बढ़ाकर लगभग 20 करोड़ व्हीकल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। एक नए नेशनल ऑटोमोटिव मिशन प्लान (AMP) के अनुसार, इससे भारत दुनिया के टॉप-2 ऑटोमोबाइल उत्पादकों में शामिल हो जाएगा। इस योजना को इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक लाने की उम्मीद है।

इस मिशन पर पिछले सप्ताह ऑटो इंडस्ट्री के रिप्रेंजेंटेटिव सहित अन्य के साथ चर्चा हुई थी। उम्मीद है कि इसमें हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और कम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे टिकाऊ व्हीकल के लोकलाइजेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, निकट भविष्य में पेट्रोल या डीजल व्हीकल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, 2047 तक नए और स्वच्छ फ्यूल ऑप्शन के प्रसार के साथ आंतरिक दहन इंजन (ICE) व्हीकल की हिस्सेदारी कम होने की उम्मीद है।

इस विचार-विमर्श से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया, "ऑटोमोटिव मिशन 2047, विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप उद्योग जगत की सहमति से तैयार किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि AMP 2047 तकनीक-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाएगा, लेकिन स्थानीय सप्लाई सीरीज और निर्यात में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने 2023-24 में लगभग 2.5 करोड़ व्हीकल का प्रोडक्शन किया।