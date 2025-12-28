Hindustan Hindi News
चार्जिंग की टेंशन खत्म! EV मालिकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, देश में 1 साल में लग गए 27,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट

संक्षेप:

भारत में EV क्रांति को तेजी से रफ्तार मिल रही है। इस साल 2025 में देश के पेट्रोल पंपों पर 27,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इस तरह देश में कुल 27,432 चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हो गए हैं।

Dec 28, 2025 05:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। साल 2025 में सरकार और ऑयल कंपनियों की बड़ी पहल के चलते देशभर के पेट्रोल पंपों पर 27,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इससे इलेक्ट्रिक कार और बाइक चलाने वालों के लिए चार्जिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, FAME-II योजना के तहत 8,932 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने निवेश से 18,500 से ज्यादा स्टेशन स्थापित किए। इस तरह देश में कुल 27,432 चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हो गए हैं।

पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग क्यों है फायदेमंद?

EV चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं, जहां लोग पहले से ही जाते हैं, यानी पेट्रोल पंप। इससे ड्राइवरों को चार्जिंग ढूंढने में परेशानी नहीं होती और लंबी दूरी की यात्रा आसान बनती है। EV अपनाने का भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि यह कदम EV इकोसिस्टम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

एनर्जी स्टेशन: फ्यूल और चार्जिंग एक ही जगह

सरकार ने अगले कुछ सालों के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनियां 2024-25 से 2028-29 के बीच 4,000 नए ‘एनर्जी स्टेशन’ विकसित करेंगी। इन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल CNG, LNG और बायोफ्यूल मिलेगा।

EV चार्जिंग की सुविधा

1 नवंबर 2025 तक देश में 1,064 एनर्जी स्टेशन शुरू हो चुके हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ‘APNA GHAR’ प्रोजेक्ट चल रहा है। सरकार ने सिर्फ कार और बाइक ही नहीं, बल्कि भारी वाहनों पर भी ध्यान दिया है। APNA GHAR प्रोजेक्ट के तहत 500 से ज्यादा ट्रक रेस्ट एरिया बनाए गए। इनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

बायोफ्यूल में भी भारत ने बनाई बड़ी बढ़त

2025 में बायोफ्यूल सेक्टर में भी शानदार प्रगति हुई। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग औसतन 19.24% तक पहुंची। इससे अब तक 1.55 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आई। प्रधानमंत्री JI-VAN योजना के तहत पनिपत और नुमालीगढ़ में सेकेंड जेनरेशन एथेनॉल प्लांट शुरू होना बड़ी उपलब्धि रही।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
