चार्जिंग की टेंशन खत्म! EV मालिकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, देश में 1 साल में लग गए 27,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट

Dec 28, 2025 05:33 pm IST

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। साल 2025 में सरकार और ऑयल कंपनियों की बड़ी पहल के चलते देशभर के पेट्रोल पंपों पर 27,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इससे इलेक्ट्रिक कार और बाइक चलाने वालों के लिए चार्जिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, FAME-II योजना के तहत 8,932 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने निवेश से 18,500 से ज्यादा स्टेशन स्थापित किए। इस तरह देश में कुल 27,432 चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हो गए हैं।

पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग क्यों है फायदेमंद?

EV चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं, जहां लोग पहले से ही जाते हैं, यानी पेट्रोल पंप। इससे ड्राइवरों को चार्जिंग ढूंढने में परेशानी नहीं होती और लंबी दूरी की यात्रा आसान बनती है। EV अपनाने का भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि यह कदम EV इकोसिस्टम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

एनर्जी स्टेशन: फ्यूल और चार्जिंग एक ही जगह

सरकार ने अगले कुछ सालों के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनियां 2024-25 से 2028-29 के बीच 4,000 नए ‘एनर्जी स्टेशन’ विकसित करेंगी। इन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल CNG, LNG और बायोफ्यूल मिलेगा।

EV चार्जिंग की सुविधा

1 नवंबर 2025 तक देश में 1,064 एनर्जी स्टेशन शुरू हो चुके हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ‘APNA GHAR’ प्रोजेक्ट चल रहा है। सरकार ने सिर्फ कार और बाइक ही नहीं, बल्कि भारी वाहनों पर भी ध्यान दिया है। APNA GHAR प्रोजेक्ट के तहत 500 से ज्यादा ट्रक रेस्ट एरिया बनाए गए। इनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

बायोफ्यूल में भी भारत ने बनाई बड़ी बढ़त