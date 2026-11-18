एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए और ऑल्टो की कीमत 3.70 लाख रुपए से शुरू है। सस्ती होने की वजह से इन कारों की डिमांड हाई बनी रहती है। इतना ही नहीं इन दोनों में CNG का ऑप्शन भी मिलता है।

इन 2 सस्ती कारों को 12089 ग्राहक मिले

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 8,59,100 /माह से शुरू

जब भी बात देश की सबसे सस्ती कारों की होती है तब इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इंडिया सबसे ऊपर नजर आती है। कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा कार पोर्टफोलियो है। इसमें 2 हैचबैक ऐसी हैं जो देश की सबसे सस्ती कारों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। हम बात कर रहे हैं एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की। दरअसल, एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए और ऑल्टो की कीमत 3.70 लाख रुपए से शुरू है। सस्ती होने की वजह से इन कारों की डिमांड हाई बनी रहती है। इतना ही नहीं इन दोनों में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। अक्टूबर में इन दोनों की 12,089 यूनिट बिकीं। इसमें ऑल्टो की 11,523 यूनिट और एस-प्रेसो की 566 यूनिट रहीं।

मारुति एस-प्रेसो की डिटेल

इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इस इंजन के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। CNG मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसका पेट्रोल MT वैरिएंट 24kmpl माइलेज, पेट्रोल MT 24.76kmpl माइलेज और CNG 32.73km/kg माइलेज देता है।

इसके अंदर 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। भारतीय बाजार में इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है।

मारुति ऑल्टो K10 की डिटेल

इसमें K-सीरीज 1.0-लीटर डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 66.62PS का पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है। अपने इस माइलेज के चलते मिडिल क्लास के लिए ये कार पसंदीदा बनी हुई है।

कार में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें USB, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट भी मिलता है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। ये 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में आती है।