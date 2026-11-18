पेट्रोल+CNG इंजन, 33Km+ तक माइलेज, कीमत ₹3.50 लाख से शुरू; इन 2 सस्ती कारों को 12089 ग्राहक मिले
एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए और ऑल्टो की कीमत 3.70 लाख रुपए से शुरू है। सस्ती होने की वजह से इन कारों की डिमांड हाई बनी रहती है। इतना ही नहीं इन दोनों में CNG का ऑप्शन भी मिलता है।
जब भी बात देश की सबसे सस्ती कारों की होती है तब इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इंडिया सबसे ऊपर नजर आती है। कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा कार पोर्टफोलियो है। इसमें 2 हैचबैक ऐसी हैं जो देश की सबसे सस्ती कारों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। हम बात कर रहे हैं एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की। दरअसल, एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए और ऑल्टो की कीमत 3.70 लाख रुपए से शुरू है। सस्ती होने की वजह से इन कारों की डिमांड हाई बनी रहती है। इतना ही नहीं इन दोनों में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। अक्टूबर में इन दोनों की 12,089 यूनिट बिकीं। इसमें ऑल्टो की 11,523 यूनिट और एस-प्रेसो की 566 यूनिट रहीं।
मारुति एस-प्रेसो की डिटेल
इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इस इंजन के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। CNG मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसका पेट्रोल MT वैरिएंट 24kmpl माइलेज, पेट्रोल MT 24.76kmpl माइलेज और CNG 32.73km/kg माइलेज देता है।
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Rolls-Royce Cullinan
₹ 6.57 करोड़
Ferrari Roma
₹ 3.56 करोड़
Lexus LX
₹ 2.64 - 2.93 करोड़
Ferrari 812
₹ 5.2 करोड़
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
इसके अंदर 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। भारतीय बाजार में इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है।
मारुति ऑल्टो K10 की डिटेल
इसमें K-सीरीज 1.0-लीटर डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 66.62PS का पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है। अपने इस माइलेज के चलते मिडिल क्लास के लिए ये कार पसंदीदा बनी हुई है।
कार में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें USB, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट भी मिलता है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। ये 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में आती है।
कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। वहीं, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें