GST 2.0 का असर: Kawasaki बाइक्स हुईं महंगी, जानिए नई कीमतें

दिग्गज बाइक निर्माता कावासाकी ने भारत में अपनी मोटरसाइकिल लाइनअप की कीमतों में बदलाव किया है। यह बदलाव जीएसटी की दरों में बदलाव की वजह से हुआ है। दरअसल, जीएसटी गाइडलाइन के तहत अब 350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिल्स पर 40 पर्सेंट GST लगेगा। वहीं, इस सेगमेंट की बाइक पर कोई सेस नहीं लिया जाएगा। इसका असर सीधे तौर पर कावासाकी की स्पोर्ट्स, एडवेंचर और डुअल-स्पोर्ट बाइक्स पर पड़ा है। इससे Ninja, Z और KLX सीरीज की बाइक्स पहले से महंगी हो गई हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

कावासाकी KLX 450 और 450R कावासाकी की डुअल-स्पोर्ट बाइक्स KLX 450 और 450R एडवेंचर राइडिंग पसंद करने वालों के लिए काफी पॉपुलर हैं। नई एक्स-शोरूम कीमतों के अनुसार KLX 450 अब 9.92 लाख और KLX 450R 9.61 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। ये बाइक्स लंबी राइड और ऑफ-रोडिंग के लिए बिल्कुल सही मानी जाती हैं।

कावासाकी एलिमिनेटर बता दें कि 451cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन वाली कावासाकी एलिमिनेटर की कीमत भी बढ़ाई गई है। अब यह 6.16 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में मिलेगी। इसमें कुल 40,000 रुपये का इजाफा हुआ है। यह बाइक शहर और हाइवे दोनों जगह आरामदायक राइडिंग अनुभव देता है।

निंजा सीरीज ₹2.34 लाख तक महंगी कंपनी की पॉपुलर स्पोर्ट्स लाइनअप Ninja 500, Ninja 650 और Ninja ZX-4R की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सबसे कम अंतर निंजा 500 (MY25) में है जिसकी नई कीमत 5.66 लाख रुपये है। इसमें 37,000 रुपये का बदलाव हुआ है। वहीं, सबसे ज्यादा अंतर निंजा H2 SX E (MY25) में देखने को मिला है जिसकी नई कीमत 36.28 लाख रुपये है। इसमें 2.34 लाख रुपये का बड़ा अंतर आया है। दूसरे मॉडल्स जैसे निंजा 650 की नई कीमत 7.77 लाख रुपये है।

50,000 से 1.30 लाख रुपये तक का फर्क दूसरी ओर निंजा ZX-4R की नई कीमत 9.40 लाख रुपये है। जबकि निंजा ZX-6R की नई कीमत 12.49 लाख रुपये है। इसके अलावा, निंजा ZX-10R की नई कीमत 20.79 लाख रुपये है। जबकि निंजा 1100 SX की नई कीमत 14.42 लाख रुपये है। इन सभी में भी 50,000 से 1.30 लाख रुपये तक का फर्क आया है।