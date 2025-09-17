UV प्रोटेक्शन, स्क्रैच-रेसिस्टेंट फिनिश, ABS शेल; इस नए हेलमेट में मिलेगी हाई क्लास सेफ्टी; जानिए कीमत
IGN-58 में हाई-इम्पैक्ट ABS शेल, प्रोफेशनल डबल डी-रिंग बकल सिस्टम, और यूवी प्रोटेक्शन व स्क्रैच-रेसिस्टेंट फिनिश के साथ एक्सट्रूजन-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट से बना अनोखा बबल वाइजर शामिल है। अंदर, राइडर्स को एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-एलर्जिक पैडिंग, सांस लेने योग्य मेष पैनल और रिमूवेबल चीक पैड्स मिलते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट निर्माताओं में से एक स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के प्रीमियम ब्रांड IGNYTE हेलमेट्स ने IGN-58 के लॉन्च की घोषणा की है। यह ओपन-फेस हेलमेट रेट्रो-प्रेरित डिजाइन और एडवांस्ड एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर तकनीक का अनोखा संगम है। अपने सदाबहार स्टाइल, मल्टी-इम्पैक्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग और प्रीमियम कम्फर्ट के साथ, IGN-58 राइडर प्रोटेक्शन को फिर भारतीय और ग्लोबल मोटरसाइकिल हेलमेट बाजार में नया नॉर्म्स तय करता है। कंपनी ने इसकी कीमत सिर्फ 2,999 रुपए तय की है।
विजन जीरो ग्लोबल इनिशिएटिव जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन भी है। IGN-58, IGNYTE की नवाचार और राइडर सेफ्टी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पारंपरिक हेलमेट्स, जो केवल सिंगल-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देने वाले एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइन (EPS) लाइनर्स का उपयोग करते हैं। IGN-58 ने EPP जैसी नेक्स्ट-जेनरेशन सामग्री को पेश किया है। यह मल्टी-इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, इलास्टिक मेमोरी, पानी और केमिकल प्रतिरोध, तथा बेजोड़ टिकाऊपन प्रदान करता है। इम्पैक्ट के बाद दोबारा अपने मूल आकार में लौटने की इसकी क्षमता समय के साथ बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
यह हेलमेट 540, 560, 580, 600 और 620mm के 5 साइज और 11 अट्रैक्टिव कलर्स में आता है। इसमें व्हाइट, डेजर्ट स्टॉर्म, एथेना ग्रे, बैटल ग्रीन, चेस्टनट रेड, ब्लैक, स्क्वाड्रन ब्लू, डल स्लेट, डीप ग्रीन, आर्माडा ब्लू और रेड्डिच ब्लू शामिल है। इसके अलावा, 5 बोल्ड ईगल डेकल कॉम्बिनेशन के विकल्प भी हैं, जिनसे राइडर्स अपनी स्टाइल को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च सुरक्षा बनाए रखते हैं। ISI (IS 4151:2015) और DOT (FMVSS 218, USA) के तहत डुअल-होमोलॉगेशन प्राप्त करने वाला IGN-58 विश्वस्तरीय प्रोटेक्शन की गारंटी देता है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है।
